NBA: Kevin Durant recoloca Rockets no rumo do título

O Houston Rockets passou quatro anos longe dos playoffs após a saída de James Harden. O trabalho de reconstrução foi feito, enquanto a direção trabalhava por melhorar seu elenco. Então, com a classificação do Rockets aos mata-matas na última campanha da NBA, o time deu um novo passo para brigar pelo título ao fazer troca por Kevin Durant.

Claro que não é uma tarefa fácil, pois o Rockets perdeu o armador Fred VanVleet por toda a temporada. Mas só a presença de Kevin Durant já deve fazer muita diferença no time. Duas vezes campeão da NBA, o astro dá a Houston algo que não teve nos últimos anos: “o cara”.

Sim, Alperen Sengun fez um ótimo trabalho evoluindo ano a ano, mas o time não tinha “o cara” desde perder James Harden. Ou seja, com Durant, a direção do Rockets sabe em quem confiar um último arremesso. Agora, a equipe tem um jogador de elite. Pode até estar no fim de sua carreira na NBA, mas ele segue muito sólido.

Mas sem VanVleet, quem vai organizar o ataque? O Rockets não quis se atrapalhar no mercado e fechar com um armador dias antes do início da nova campanha da NBA. Então, vai de solução caseira. Ou seja, deve ficar entre Reed Sheppard e Amen Thompson.

É meio que cortar caminho com ambos, mas o time busca remediar um problema que não esperava. Sheppard e Thompson vinham sendo moldados para a função. Só não era para agora. No entanto, o fato de que o Rockets conta com Sengun, já ajuda muito na questão organização de jogo. O pivô é ótimo passando a bola e colabora como poucos na posição.

Caras novas

Kevin Durant (F), Dorian Finney-Smith (F), Clint Capela (C), Josh Okogie (G/F)

Principais perdas

Cam Whitmora (F), Jalen Green (G), Dillon Brooks (F)

Titulares e rotação do Rockets em 2025/26 na NBA

G Reed Sheppard (Amen Thompson)

G Amen Thompson

F Kevin Durant

F Jabari Smith Jr

C Alperen Sengun

Dorian Finney-Smith (F), Tari Eason (F), Clint Capela (C), Steven Adams (C)

Técnico: Ime Uodka

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso C 12 Steven Adams 6 ft 11 in (2.11 m) 265 lb (120 kg) C 30 Clint Capela 6 ft 10 in (2.08 m) 256 lb (116 kg) F 4 Isaiah Crawford (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) G 3 JD Davison (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) F 7 Kevin Durant 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg) F 17 Tari Eason 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) F 2 Dorian Finney-Smith 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) F 32 Jeff Green 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) F 00 Kevon Harris (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) G 0 Aaron Holiday 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg) F 40 Cameron Matthews 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) G 20 Josh Okogie 6 ft 4 in (1.93 m) 213 lb (97 kg) C 28 Alperen Sengun 6 ft 11 in (2.11 m) 243 lb (110 kg) G 15 Reed Sheppard 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) F 10 Jabari Smith Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) F 8 Jae’Sean Tate 6 ft 4 in (1.93 m) 230 lb (104 kg) G/F 1 Amen Thompson 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) G 5 Fred VanVleet 6 ft 0 in (1.83 m) 197 lb (89 kg)

Kevin Durant coloca Rockets em outro patamar na NBA

No papel, o Rockets foi um dos melhores times na agência livre da NBA. Afinal, a franquia fechou com Dorian Finney-Smith, Josh Okogie e Clint Capela, além de Kevin Durant. Isso, sem contar com o desenvolvimento de jogadores que já estavam lá.

E isso tem muito a ver com o que Jabari Smith Jr, Amen Thompson e Alperen Sengun podem fazer. Smith está cada vez mais adaptado ao jogo fora do garrafão, enquanto Thompson vem evoluindo no arremesso. Ainda não é grande coisa, mas perto do que mostrou antes da NBA, ele deve ajudar muito no Rockets.

O fato de ter Kevin Durant, por si só, deixa o Rockets em situação real de brigar por algo sério na NBA. Mas os jovens jogadores são muito talentosos. Sem ele, em 2024/25, o time ficou em segundo no Oeste. De novo: no Oeste.

Então, não é que Durant está chegando em um time de garotos para a próxima temporada da NBA. Ele vem para um grupo que já estava aprendendo a vencer e criar “casca”. Com ele, portanto, é algo para adicionar a tudo isso que vem acontecendo.

Houston Rockets em 2025/26

Atributos Nota Titulares 95 Estrelas 95 Sexto homem 80 Reservas 80 Profundidade 85 Ataque 90 Defesa 100 Técnico 95 Lesões* 60 Conferência 70 Total 85.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Perder Fred VanVleet é um problema real. O Rockets não contava com isso para a nova temporada da NBA, então é algo que deixa o time um pouco para trás. Mais uma vez, estamos falando de algo no papel, pois Reed Sheppard é jovem demais e Amen Thompson ainda não é o armador que pode ser. Embora seja ótimo e esteja evoluindo, Thompson precisa que seu jogo seja mais polido.

Mas o maior problema de ficar sem o armador nem é sobre passar a bola, já que vários jogadores ali sabem fazer isso. Falta volume nos arremessos de três.

Contando com os dois que foram na troca por Kevin Durant para o Phoenix Suns (Brooks e Green), além de VanVleet, o Rockets perde potenciais 22 arremessos de três na nova campanha da NBA. Os três somados tiveram 22.1 tentativas de longa distância. E aqui ainda tem um detalhe: Houston foi só o 20° que mais arremessou do perímetro em 2024/25 com eles. Sem eles…

Claro que Kevin Durant ajuda um pouco nisso, mas seu volume de três é baixo. Durant é muito mais um cara de média distância. Apesar de tudo, ele acerta 41.5% dali desde 2020/21. Ajuda, mas é pouco.

O que o Rockets pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Na teoria, o Rockets vai atacar de forma mais consciente na NBA. Vai deixar de arriscar arremessos ruins só porque são de três e tentar aquilo que funciona mais, seja perto da cesta ou de média distância.

Aliás, o título do Oklahoma City Thunder diz muito sobre isso. Era só o décimo em tentativas de três (com ótimo aproveitamento), mas comandou a liga nos de média distância.

Então, com ótimos passadores, isso pode funcionar. O Rockets vem para brigar pelos playoffs da NBA com Kevin Durant, mas com ideias um pouco diferentes do resto da liga. Ime Udoka vem testando formações com dois caras grandes no garrafão, o que pode gerar ainda mais segundas chances. Afinal, Houston liderou em rebotes de ataque no último ano e a contratação de Clint Capela não é por acaso.

Palpite: sexto lugar no Oeste

