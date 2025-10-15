Parece redundância, mas é isso mesmo. Kevin Durant e LeBron James são os melhores alas da NBA até hoje. Apesar de tanto tempo na liga, eles seguem brilhando. Enquanto Durant vai para a sua primeira temporada no Houston Rockets, James deve fazer a sua última pelo Los Angeles Lakers.
Claro que não é novidade ter os dois no topo. É assim há quase duas décadas, pois Kevin Durant estreou em 2008 e por um time que não existe mais desde o ano seguinte. Quer dizer… ainda existe, com o Oklahoma City Thunder. Mas o fato é que os dois estão há tanto tempo no topo da NBA que fica difícil imaginar suas saídas.
Então, o negócio é aproveitar enquanto eles estão pelas quadras da NBA.
Assim como em todos os anos, desde 2010, fazemos a eleição dos melhores jogadores por posição. Hoje, é a vez dos alas.
LeBron James foi um dos mais votados, como Kevin Durant. Mas a diferença para o resto da turma parece cair a cada ano. Não que seja uma surpresa, mas é o que dá para notar, seja na quadra ou nas votações.
Aliás, poderia ser até mais apertada, pois o terceiro da lista é Jaylen Brown. Por um lado, ele deve fazer grandes números em um Boston Celtics sem Jayson Tatum. Por outro, existe o temor de que o time de Massachusetts parta para um tank. Aí, ele poderia fazer muito menos jogos.
Enquanto isso, Jalen Williams, um dos líderes do Thunder, já subiu para a briga pelo topo. Claro que o título da NBA ajuda, mas Williams já fez números similares aos de outros grandes nomes da liga, como o próprio LeBron James. Não por menos, já foi para o seu primeiro All-Star Game.
Claro que toda lista tem surpresa, mas o top 10 aqui é quase unânime. Você pode não concordar com um ou outro nome, mas a imensa maioria é de alas consagrados na NBA.
Quem votou
Equipe Jumper Brasil: Antonio Carlos Jr, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Vinicius Donato
Colaboradores: Bruno Pollice, Gabriel Almeida, João Paulo, Julio Luizelli, Luis Fernando (SwishTV BR), Lucas Colisse, Mauro Jr e Michel Moral
Quase todos eles já trabalharam com a gente, já participaram de outras votações, podcasts ou artigos.
Critérios
Não é sobre a carreira dos alas na NBA. É sobre a temporada 2025/26. Então, é se um jogador tem lesão e pode demorar a voltar ou se ele terá um papel maior ou menor naquele time. Além disso, claro, existe a preferência pessoal. Afinal, estamos falando de 16 pessoas que pensam de forma diferente.
Confira, então, os melhores alas da NBA para a temporada 2025/26, liderados por Kevin Durant e LeBron James.
Os melhores da posição na NBA para 2025/26
|Pos
|Jogador
|Time
|Pontos
|1
|Kevin Durant
|Rockets
|395
|2
|LeBron James
|Lakers
|370
|3
|Jaylen Brown
|Celtics
|361
|4
|Jalen Williams
|Thunder
|338
|5
|Kawhi Leonard
|Clippers
|337
|6
|Jimmy Butler
|Warriors
|320
|7
|Franz Wagner
|Magic
|315
|8
|OG Anunoby
|Knicks
|257
|9
|Brandon Ingram
|Raptors
|239
|10
|DeMar DeRozan
|Kings
|234
|11
|Deni Avdija
|Blazers
|219
|12
|Jaden McDaniels
|Timberwolves
|193
|13
|Cooper Flagg
|Mavs
|191
|14
|Brandon Miller
|Hornets
|158
|15
|Trey Murphy
|Pelicans
|151
|16
|Cam Johnson
|Nuggets
|139
|17
|De’Andre Hunter
|Cavs
|125
|18
|Andrew Wiggins
|Heat
|124
|19
|PJ Washington
|Mavs
|95
|20
|Herb Jones
|Pelicans
|93
|21
|Ausar Thompson
|Pistons
|83
|22
|Quentin Grimes
|Sixers
|80
|23
|Dillon Brooks
|Suns
|61
|24
|Zaccharie Risacher
|Hawks
|55
|25
|Khris Middleton
|Wizards
|45
Também receberam votos: Keldon Johnson, Jaylen Wells, Cam Whitmore, Ace Bailey, Caris LeVert, Kyle Kuzma, Aaron Nesmith, Kelly Oubre, Kon Knueppel e Tari Eason.
