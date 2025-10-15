Parece redundância, mas é isso mesmo. Kevin Durant e LeBron James são os melhores alas da NBA até hoje. Apesar de tanto tempo na liga, eles seguem brilhando. Enquanto Durant vai para a sua primeira temporada no Houston Rockets, James deve fazer a sua última pelo Los Angeles Lakers.

Continua após a publicidade

Claro que não é novidade ter os dois no topo. É assim há quase duas décadas, pois Kevin Durant estreou em 2008 e por um time que não existe mais desde o ano seguinte. Quer dizer… ainda existe, com o Oklahoma City Thunder. Mas o fato é que os dois estão há tanto tempo no topo da NBA que fica difícil imaginar suas saídas.

Então, o negócio é aproveitar enquanto eles estão pelas quadras da NBA.

Assim como em todos os anos, desde 2010, fazemos a eleição dos melhores jogadores por posição. Hoje, é a vez dos alas.

Continua após a publicidade

LeBron James foi um dos mais votados, como Kevin Durant. Mas a diferença para o resto da turma parece cair a cada ano. Não que seja uma surpresa, mas é o que dá para notar, seja na quadra ou nas votações.

Aliás, poderia ser até mais apertada, pois o terceiro da lista é Jaylen Brown. Por um lado, ele deve fazer grandes números em um Boston Celtics sem Jayson Tatum. Por outro, existe o temor de que o time de Massachusetts parta para um tank. Aí, ele poderia fazer muito menos jogos.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Jalen Williams, um dos líderes do Thunder, já subiu para a briga pelo topo. Claro que o título da NBA ajuda, mas Williams já fez números similares aos de outros grandes nomes da liga, como o próprio LeBron James. Não por menos, já foi para o seu primeiro All-Star Game.

Leia mais

Claro que toda lista tem surpresa, mas o top 10 aqui é quase unânime. Você pode não concordar com um ou outro nome, mas a imensa maioria é de alas consagrados na NBA.

Continua após a publicidade

Quem votou

Equipe Jumper Brasil: Antonio Carlos Jr, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Vinicius Donato

Colaboradores: Bruno Pollice, Gabriel Almeida, João Paulo, Julio Luizelli, Luis Fernando (SwishTV BR), Lucas Colisse, Mauro Jr e Michel Moral

Quase todos eles já trabalharam com a gente, já participaram de outras votações, podcasts ou artigos.

Critérios

Não é sobre a carreira dos alas na NBA. É sobre a temporada 2025/26. Então, é se um jogador tem lesão e pode demorar a voltar ou se ele terá um papel maior ou menor naquele time. Além disso, claro, existe a preferência pessoal. Afinal, estamos falando de 16 pessoas que pensam de forma diferente.

Continua após a publicidade

Confira, então, os melhores alas da NBA para a temporada 2025/26, liderados por Kevin Durant e LeBron James.

Os melhores da posição na NBA para 2025/26

Pos Jogador Time Pontos 1 Kevin Durant Rockets 395 2 LeBron James Lakers 370 3 Jaylen Brown Celtics 361 4 Jalen Williams Thunder 338 5 Kawhi Leonard Clippers 337 6 Jimmy Butler Warriors 320 7 Franz Wagner Magic 315 8 OG Anunoby Knicks 257 9 Brandon Ingram Raptors 239 10 DeMar DeRozan Kings 234 11 Deni Avdija Blazers 219 12 Jaden McDaniels Timberwolves 193 13 Cooper Flagg Mavs 191 14 Brandon Miller Hornets 158 15 Trey Murphy Pelicans 151 16 Cam Johnson Nuggets 139 17 De’Andre Hunter Cavs 125 18 Andrew Wiggins Heat 124 19 PJ Washington Mavs 95 20 Herb Jones Pelicans 93 21 Ausar Thompson Pistons 83 22 Quentin Grimes Sixers 80 23 Dillon Brooks Suns 61 24 Zaccharie Risacher Hawks 55 25 Khris Middleton Wizards 45

Também receberam votos: Keldon Johnson, Jaylen Wells, Cam Whitmore, Ace Bailey, Caris LeVert, Kyle Kuzma, Aaron Nesmith, Kelly Oubre, ⁠Kon Knueppel e Tari Eason.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA