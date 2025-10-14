Com Anthony Edwards, veja os melhores alas-armadores da NBA

Nós elegemos os melhores alas-armadores da NBA para a temporada 2025/26 e Anthony Edwards liderou mais uma vez. Perguntamos a 16 jornalistas e colaboradores para sabermos quem lidera a liga na posição. Apesar de ser uma votação difícil, ainda é uma posição de muito valor na liga. É claro que se você pensar nos três primeiros, vai saber que está entre eles. Depois, tem uma certa diferença para o resto.

Assim como em todos os anos desde 2010, nós elegemos os melhores jogadores de cada posição da NBA. Hoje, é a vez dos alas-armadores de 2025/26.

Não é fácil, no entanto. Isso porque a NBA está cada vez mais deixando de ter jogadores de uma função só. Hoje, é muito mais comum ver armadores que são mais arremessadores do que organizadores. Enquanto isso, os alas-armadores são muito mais “híbridos”. Ou seja, eles podem organizar um ataque muito mais do que nos últimos anos.

Anthony Edwards parece ser unânime, mas outros dois ganharam votos para o primeiro lugar. E é algo que muita gente aqui pode até não concordar, mas é uma lista de opinião.

Os alas-armadores seguem sendo cestinhas na NBA, mas muitos deles são como armadores de fato. Veja o caso de Devin Booker, por exemplo. No Phoenix Suns, ele é quem mais fica com a bola. Só que o time tem Jalen Green para a função.

No último ano, por exemplo, os leitores não gostaram quando Booker foi para a lista dos armadores. Normal, pois todo mundo o conhece como ala-armador.

Mas é muito sobre isso que você vai ver na lista de hoje e nas dos outros dias. Amanhã, por exemplo, são os alas. E vários deles podem ser alas-pivôs ou até alas-armadores na NBA.

Critérios

Não é sobre a carreira dos alas-armadores na NBA. É sobre a temporada 2025/26. Então, é se um jogador tem lesão e pode demorar a voltar ou se ele terá um papel maior ou menor naquele time. Além disso, claro, existe a preferência pessoal. Afinal, estamos falando de 16 pessoas que pensam de forma diferente.

Quem venceu e quem subiu muito

Claro que Anthony Edwards, Donovan Mitchell e Devin Booker são os três melhores, mas você vai ver alguns casos aqui como Desmond Bane e Derrick White subindo na lista dos melhores de 2025/26 da NBA. Afinal, Bane foi em troca para o Orlando Magic e terá mais chances de brilhar ali do que em seu antigo time. Por outro lado, White sobe muito por conta de Jayson Tatum estar fora da nova campanha.

Nada muito absurdo, aliás.

Mas note, também, que é uma lista muito mais ampla. Foram vários votos para jogadores diferentes na NBA em 2025/26, enquanto Anthony Edwards segue na ponta entre os melhores.

Por fim, Austin Reaves pode até parecer alto aqui na lista dos melhores da posição na NBA, mas existem explicações. Uma delas é o fato de que LeBron James vai perder muitos jogos no começo da nova campanha e ele vem para ser o segundo cestinha do Los Angeles Lakers até lá.

Quem votou

Equipe Jumper Brasil: Antonio Carlos Jr, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Vinicius Donato

Colaboradores: Bruno Pollice, Gabriel Almeida, João Paulo, Julio Luizelli, Luis Fernando (SwishTV BR), Lucas Colisse, Mauro Jr e Michel Moral

Quase todos eles já trabalharam com a gente, já participaram de outras votações, podcasts ou artigos.

Os melhores da posição na NBA para 2025/26

Pos Jogador Time Pontos 1 Anthony Edwards Timberwolves 362 2 Devin Booker Suns 356 3 Donovan Mitchell Cavs 353 4 Desmond Bane Magic 309 5 Derrick White Celtics 288 6 Tyler Herro Heat 286 7 Austin Reaves Lakers 274 8 Amen Thompson Rockets 255 9 Zach LaVine Kings 196 10 Dyson Daniels Hawks 194 11 Coby White Bulls 187 12 Norman Powell Heat 145 13 RJ Barrett Raptors 142 14 Lu Dort Thunder 140 15 Josh Hart Knicks 135 16 Alex Caruso Thunder 129 17 Christian Braun Nuggets 106 18 Bennedict Mathurin Pacers 102 19 Bradley Beal Clippers 98 20 CJ McCollum Wizards 91 21 Devin Vassell Spurs 87 22 Malik Monk Kings 70 23 Anfernee Simons Celtics 65 24 Jaden Ivey Pistons 60 25 Klay Thompson Mavs 60

Também receberam votos: Shaedon Sharpe, Nickeil Alexander-Walker, Bogdan Bogdanovic, Brandin Podzieksmki, Grayson Allen, Cam Thomas, Collin Sexton, Dylan Harper, VJ Edgecombe, Luke Kennard, Donte DiVincenzo, Jordan Poole e Buddy Hield

