Quem são os melhores armadores da NBA para a temporada 2025/26? Nós fizemos a pergunta a 16 jornalistas e colaboradores para encontrarmos quem lidera a liga na posição. É a função mais valorizada, mas alguns times teimam em não cuidar tanto assim. Por outro lado, muitas vezes são os principais nomes das franquias.

Assim como em todos os anos desde 2010, nós elegemos os melhores jogadores de cada posição da NBA. Hoje, é a vez dos armadores de 2025/26.

Mas como foi feita a votação? Primeiro, nós pedimos a eles que colocassem em ordem de 1 a 25 um ranking prévio. Então, somamos todos os pontos, sendo 25 para o primeiro lugar, 24 para o segundo, 23 para o terceiro, até chegar ao 25°, que leva só um. Assim, indicamos os melhores armadores da NBA para a nova campanha.

No entanto, havia uma observação sobre lesões, com cuidado para não votar em armadores que não estarão na temporada 2025/26 da NBA. Tyrese Haliburton e Damian Lillard, por exemplo, ficaram de fora. Kyrie Irving, por outro lado, vai jogar em algum momento da campanha.

Como a lesão de Fred VanVleet aconteceu depois do voto de muitos deles, optamos por manter. O jogador do Houston Rockets, no entanto, não ficou entre os 25, já que outros votantes entregaram depois. Ou seja, tudo certo.

Critérios

Não é sobre a carreira dos armadores na NBA. É sobre a temporada 2025/26. Então, é se um jogador tem lesão e pode demorar a voltar ou se ele terá um papel maior ou menor naquele time. Além disso, claro, existe a preferência pessoal. Afinal, estamos falando de 16 pessoas que pensam de forma diferente.

Se houve alguma outra contusão até hoje, vale lembrar que os últimos votos chegaram no dia 3 de outubro. Então, é em cima do que os armadores podem ou não fazer na temporada 2025/26 da NBA.

Quem venceu e quem subiu muito

Para alguns dos votantes, Luka Doncic será o melhor da posição em 2025/26 na NBA. No entanto, a maioria optou por Shai Gilgeous-Alexander. Um MVP, título e MVP das finais fazem muita diferença aqui.

Enquanto isso, é possível ver que alguns armadores ganharam muitos votos para a nova temporada da NBA por conta de várias questões. Um deles é Payton Pritchard, do Boston Celtics. O jogador será o titular da posição após o time trocar Jrue Holiday. Vencedor do prêmio de melhor reserva da última campanha, Pritchard teve boa votação. Aliás, Holiday fica no lugar de Lillard para 2025/26.

O mesmo acontece com Andrew Nembhard. Lembra de Haliburton? Como Nembhard sempre foi o armador quando o titular não está em quadra, ele herdou a posição. Assim, ganhou muitos votos.

Alguns dos melhores armadores da NBA seguem no topo. No entanto, alguns dos grandes mostram queda de produção. James Harden, por exemplo, deve jogar mais uma vez na posição para acomodar Bradley Beal no quinteto do Los Angeles Clippers. Nada muito diferente do que fez por outros times na liga.

Mas esse tipo de mudança deve acontecer em outros times. Jalen Green, por exemplo, deve ser o armador do Phoenix Suns. Apesar de Devin Booker ser o jogador que mais fica com a bola na equipe, Green será o armador. De acordo com o jornalista John Gambadoro, da Arizona Sports FM, Booker vai jogar como ala-armador na campanha 2025/26 da NBA. Ou seja, ele estará na votação desta terça-feira (14).

Quem votou

Equipe Jumper Brasil: Antonio Carlos Jr, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Vinicius Donato

Colaboradores: Bruno Pollice, Gabriel Almeida, João Paulo, Julio Luizelli, Luis Fernando (SwishTV BR), Lucas Colisse, Mauro Jr e Michel Moral

Quase todos eles já trabalharam com a gente, já participaram de outras votações, podcasts ou artigos.

Os eleitos

Pos Jogador Time Pontos 1 Shai Gilgeous-Alexander Thunder 417 2 Luka Doncic Lakers 391 3 Stephen Curry Warriors 361 4 Jalen Brunson Knicks 358 5 Cade Cunningham Pistons 337 6 Tyrese Maxey 76ers 294 7 Trae Young Hawks 291 8 James Harden Clippers 282 9 De’Aaron Fox Spurs 262 10 Ja Morant Grizzlies 261 11 Darius Garland Cavs 240 12 Jamal Murray Nuggets 223 13 LaMelo Ball Hornets 190 14 Kyrie Irving Mavs 156 15 Andrew Nembhard Pacers 154 16 Josh Giddey Bulls 150 17 Payton Pritchard Celtics 142 18 Dejounte Murray Pelicans 121 19 Stephon Castle Spurs 113 20 Jalen Suggs Magic 111 21 Jalen Green Rockets 89 22 Dennis Schroder Kings 66 23 Jrue Holiday Blazers 62 24 Immanuel Quickley Raptors 58 25 Chris Paul Clippers 32

Também receberam votos: D’Angelo Russell, Tyus Jones, Fred VanVleet, Keyonte George, Mike Conley, Bub Carrington e Davion Mitchell

