Boletim de rumores e trocas da NBA (11/10/2025)

Bem-vindo à edição de 11 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Russell Westbrook teria oferta quase irrecusável da China

A temporada está para começar e, por enquanto, Russell Westbrook segue sem time na NBA. Mas, em outra parte do planeta, o armador está em alta e seria recebido com status de rei. Ele já teria em mãos uma oferta financeira quase irrecusável do extremo Oriente. Segundo Carmichael Dave, da rede SacTown Sports, um time chinês ofereceu contrato para o astro de 36 anos.

“Eu ouvi de uma pessoa em quem confio que Russell está no radar de um clube chinês para jogar meia temporada. Ele tem uma proposta que, a princípio, pagaria cerca de quatro vezes mais do que pode receber na NBA”, contou Dave. Westbrook tornou-se agente livre antes da offseason e, desde então, só o Sacramento Kings surgiu com interesse firme no reforço.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Em baixa, Dalton Knecht perde ainda mais valor no Lakers

A escolha de Dalton Knecht pelo Los Angeles Lakers, certamente, foi uma das mais elogiadas do draft do ano passado. Mas, depois de uma temporada, a situação mudou bastante. Ele já saiu da última campanha em baixa e não dá sinal de recuperação. De acordo com Dan Woike, do site The Athletic, o ala perdeu ainda mais valor após os primeiros jogos de preparação.

“Executivos da liga são unânimes em dizer que o Lakers não vai recuperar uma escolha de primeira rodada de draft por Dalton. Alguns pensam que pode render duas seleções de segunda rodada, enquanto outros nem isso. Há um pessimismo crescente. Falei com uma pessoa, aliás, que já o vê como um ativo negativo”, revelou o repórter.

Continua após a publicidade

Malik Beasley segue no radar do Cavaliers para temporada

Um dos principais reservas da última temporada ainda é agente livre por causa de uma investigação da NBA. Mas, se superar esse problema, essa história vai mudar rápido. O atleta não deve ficar no mercado, pois os interessados estão de olho. Segundo Shams Charania, da ESPN, o Cleveland Cavaliers segue com interesse em Malik Beasley.

A franquia vai iniciar a temporada sem dois jogadores cruciais da rotação de perímetro: Darius Garland e Max Strus. Por isso, apesar de ter elenco fechado, monitora opções no mercado para o caso de uma urgência. Beasley registrou média de 16,3 pontos na última temporada, enquanto acertou quase 42% dos arremessos de longa distância.

Continua após a publicidade

Jornalista nega plano de troca de Lauri Markkanen no Jazz

Nos últimos dias, os rumores de troca em torno de Lauri Markkanen voltaram a surgir com força. As especulações indicam que o Utah Jazz não oferece o ala-pivô, mas está aberto a ouvir propostas e considerar um bom retorno. Mas será que é verdade mesmo? De acordo com Ben Anderson, setorista da equipe na rede KSL Sports, isso foi só mais um boato sem fundamento que veio de outras equipes.

“Eu recebi informações bem enfáticas de que Utah não planeja trocar Lauri no momento. É verdade que a franquia entende que precisa de mudanças e, por isso, todos podem estar disponíveis pelo valor certo. Mas trocar Lauri passa longe de ser uma prioridade nesse processo”, apontou o jornalista. O Golden State Warriors, por exemplo, costuma ser apontado como um dos interessados no reforço.

Continua após a publicidade

Markkanen inicia a próxima temporada da NBA em alta, pois quase levou a Finlândia a uma medalha no EuroBasket. Na campanha passada, com o Jazz, ele teve médias de 19,0 pontos e 5,9 rebotes por noite.

Leia mais sobre trocas na NBA

Em transição

– O australiano Taran Armstrong está de saída da NBA para atuar em um time asiático competindo na Europa. O ex-armador do Warriors fechou contrato com o Dubai Basketball e, com isso, vai disputar a Euroliga.

Continua após a publicidade

– Todos já viram que, depois de meses de espera, Dalano Banton deixou de ser agente livre e assinou com o Dallas Mavericks. Mas o que nem todo mundo sabe é que o ala-armador teria recusado grandes ofertas de cinco gigantes europeus para ficar na NBA.

– Kevin Knox, por sua vez, acertou um vínculo de exibição com o Chicago Bulls nos últimos dias. O ala conseguiu um vínculo de exibição e, assim, vai disputar uma vaga no elenco da franquia durante os treinos de pré-temporada.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 11/10, você lembra de Wes Iwundu? Pois o ex-atleta do Orlando Magic está acertado com os australianos do South East Melbourne Phoenix.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA