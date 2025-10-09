Jazz estaria disposto a envolver Lauri Markkanen em troca

De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, o Utah Jazz está disposto a fechar uma troca envolvendo Lauri Markkanen. Segundo o jornalista, o ala finlandês é um dos nomes a serem observados na próxima trade deadline (5 de fevereiro de 2026). Por isso, a expectativa é que o jogador encerre a campanha em outra equipe da NBA.

“Lauri Markkanen é o nome que ouço com mais frequência. Utah recusou uma oferta do Golden State Warriors pelo atleta na offseason de 2024. Na época, a franquia acreditava que o jogador teria um mercado mais forte, que receberia ofertas melhores. Mas isso não ocorreu. Agora, portanto, acredita-se que o Jazz esteja muito aberto a negociar seu All-Star de 28 anos”, revelou Mannix.

Há pouco mais de um ano, o Warriors enviou uma proposta ao Jazz por Markkanen. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Warriors ofereceu Moses Moody, múltiplas escolas de primeira rodada e troca de seleções (swaps). Mas o CEO de Utah, Danny Ainge, exigiu a inclusão de Brandin Podziemski no negócio. Golden State, por outro lado, não aceitou e as conversas se encerraram. Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs são outros times que já mostraram interesse no finlandês.

Logo depois de recusar a oferta de troca por Lauri Markkanen, o Jazz fechou uma extensão contratual de cinco anos com o atleta. Assim, o finlandês tem vínculo com a franquia até 2029. Nas próximas quatro campanhas, o ala vai receber US$195,7 milhões em salários. Dessa forma, ele é o jogador mais bem pago do elenco.

Sétima escolha do Draft de 2017, Markkanen vai para a sua quarta temporada no Jazz. Antes, ele jogou por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. Porém, o jogador mutou de patamar após chegar ao time de Utah, em 2022. Afinal, o finlandês se tornou All-Star pela primeira vez na carreira, no ano seguinte. Aquela, aliás, foi sua melhor temporada na NBA: 25,6 pontos e 8,6 rebotes.

Até o momento, Markkanen já disputou 168 jogos pelo Jazz. Suas médias em Utah são de 23 pontos e 7,7 rebotes, além de um aproveitamento de 38% nas bolas de três. Mas, nas últimas duas campanhas, o jogador sofreu com as lesões. Desse modo, desfalcou o time em 38% das partidas no período.

Fora dos playoffs nas últimas três temporadas, o Jazz segue em processo de reconstrução. Para 2025/26, o time abriu mão de alguns veteranos. Desse modo, Jordan Clarkson, John Collins e Collin Sexton deixaram Utah nesta offseason. Por isso, o foco é desenvolver as promessas do time. Assim, com um elenco cheio de jovens, o Jazz deverá fazer mais uma campanha ruim.

Segundo Marc Stein, do portal Substack, as ótimas atuações de Lauri Markkanen no EuroBasket chamaram a atenção de vários times da NBA para uma eventual troca com o Jazz. O ala liderou a Finlândia a um quarto lugar histórico no torneio. Em nove jogos, Markkanen teve médias de 23,1 pontos, 8,1 rebotes e 2,1 roubos de bola.

