NBA: ESPN crava saída de Giannis Antetokounmpo do Bucks

Os dias de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks e uma troca envolvendo o astro vai agitar a NBA em breve. Pelo menos é o que garantem Brian Windhorst e Kendrick Perkins, analistas da ESPN. Durante a edição dessa terça-feira (7) do programa NBA Today, a dupla falou sobre a situação do jogador grego.

Continua após a publicidade

“Há algum tempo, havia a expectativa de que os dias de Giannis em Milwaukee, de uma forma ou de outra, estivessem contados. Se isso ocorreria neste ano, durante a temporada da NBA ou se poderia ocorrer na próxima offseason”, disse Windhorst.

“Tenho quase 100% de certeza de que ele será trocado. Não veremos Giannis Antetokounmpo com o uniforme do Bucks ao final desta temporada da NBA. Mas o que está sendo dito em voz alta é… Giannis está simplesmente assustado. Ele sabe que não quer estar em Milwaukee. Só tem medo de dizer isso. Por outro lado, sinto que o Bucks sabe disso, mas está em negação”, completou Perkins.

Continua após a publicidade

O debate ocorreu horas depois da reportagem publicada por Shams Charania. Nela, o jornalista revela que Giannis prefere uma troca para o New York Knicks, em caso de saída do Bucks. De acordo com o insider da ESPN, as duas equipes, inclusive, já iniciaram conversas. No entanto, o Knicks não fez uma oferta atrativa para fechar negócio.

“Espera-se que Giannis mantenha suas opções em aberto, dependendo de como o Bucks inicie a campanha. A pressão é evidente na franquia, como nunca antes vista. Enfim, será uma temporada decisiva em Milwaukee”.

Leia mais!

“Giannis e seu agente Alex Saratsis já estão analisando quais times teriam condições de adquiri-lo, caso ele peça uma troca no meio da temporada”, contou Charania.

Continua após a publicidade

Em 2024/25, Antetokounmpo foi um dos finalistas ao prêmio de MVP. No entanto, ele ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, o astro grego obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis Antetokounmpo quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano seguido, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, a princípio, Milwaukee não é candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias da permanência do craque.

Continua após a publicidade

“Quero estar em um time que me permita e me dê a chance de ganhar um título. Acho que é um desserviço ao esporte não querer competir em alto nível. O legado é muito importante para mim. Você tem que jogar para vencer”, afirmou Giannis, na última semana.

Assim, o futuro de Giannis está longe de ser definido. Mesmo com a incerteza, o grego se reapresentou com o elenco do Bucks para a pré-temporada. Vale lembrar que o craque de 30 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA