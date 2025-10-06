NBA: LeBron James faz anúncio sobre grande decisão na carreira

Perto de completar 41 anos, o astro LeBron James fez um anúncio sobre sua decisão na carreira na NBA. Apesar de não dizer claramente o que vai fazer após a temporada 2025/26, a especulação é que será o seu último ano na liga. Além disso, será a vigésima terceira campanha, um recorde absoluto.

LeBron James não recebeu extensão com o Los Angeles Lakers, o que torna 2025/26 a sua provável última pelo time. No entanto, existe a chance de esperar seu segundo filho, Bryce, jogar ao seu lado. Assim como ele diz em sua rede social, será a segunda decisão, o que poderia ser sobre o mais jovem. Vale lembrar que Bronny está na liga desde a última temporada.

Mas ao falar sobre Bryce na reapresentação do Lakers, James disse que seus “relógios” não batem. Ou seja, LeBron poderia encerrar a carreira na NBA antes de seu segundo filho jogar. Tudo está no ramo dos rumores, entretanto.

O Lakers, por outro lado, deixou claro que o time estaria em transição para que Luka Doncic fosse o grande nome da franquia pelos próximos anos. Após LeBron James não receber a extensão para além da campanha 2025/26 da NBA, seu agente Rich Paul afirmou que ele queria encerrar a carreira com mais um título. Paul, aliás, criticou a decisão da diretoria ao não fazer grandes trocas para reforçar o elenco já na próxima temporada.

Aos 40 anos, LeBron James é o maior cestinha de todos os tempos da NBA e possui vários recordes na carreira. Entre eles, o maior número de vezes no All-Star Game (21). Então, em 2025/26, ele vai deixar Vince Carter para trás com 23 temporadas. Até a última campanha, os dois estavam empatados.

LeBron prometeu o anúncio para amanhã (7) para falar de sua carreira.

A decisão

Ou seja, com a sua segunda grande decisão da carreira, LeBron pode mesmo deixar as quadras ao fim da próxima campanha. Em 2010, ele anunciou, em rede nacional e ao vivo, que estava deixando o Cleveland Cavaliers pela primeira vez para fechar com o Miami Heat.

Na época, LeBron James ficou quatro anos no time da Flórida, até voltar ao Cavs em 2014 após vencer dois títulos. Apesar de todas as reclamações dos torcedores de Cleveland quando deixou a equipe, ele foi abraçado pelos fãs.

Então, em 2016, LeBron liderou o Cavs ao primeiro e único título da franquia na NBA. Quando saiu de lá pela segunda vez, no entanto, o clima era outro: o de dever cumprido. Embora tenha sido campeão uma vez em quatro anos de sua segunda passagem por lá, o time sempre foi às finais contra o Golden State Warriors de Stephen Curry.

Em 2019, LeBron James fechou com o Lakers e foi campeão em 2019/20, na “bolha” de Orlando. Desde então, o time teve sérias dificuldades para vencer e chegou a ficar fora dos playoffs de 2022.

Fim de carreira na NBA?

Nos últimos anos, LeBron James deixou claro que sua carreira na NBA estava perto do fim. Mas mais do que isso, as lesões começaram a atrapalhar. Antes mesmo de ser campeão com o Lakers em 2020, ele se machucou e perdeu 27 jogos em 2019. Desde então, ficou várias partidas de fora. Em 2023/24 e 2024/26, no entanto, James atuou em 141 de possíveis 162, o que é uma grande marca, até pela idade.

Mas nos playoffs, contra o Minnesota Timberwolves, ele voltou a se machucar. LeBron James não teria jogado o resto da série, caso o Lakers não fosse eliminado. Talvez, perderia até um período a mais por conta do joelho.

Para a nova temporada da NBA, no entanto, ele se apresentou com uma lesão e não deve atuar nos jogos de pré-temporada com o Lakers. De acordo com o técnico JJ Redick, o time não quer acelerar sua volta às quadras.

LeBron James vai fazer 41 anos em dezembro e não tem contrato com o Lakers para a temporada 2026/27. Será a primeira vez em toda a carreira na NBA que ele vai jogar com acordo expirante.

