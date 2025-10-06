Boletim de rumores e trocas da NBA (06/10/2025)

Bem-vindo à edição de 06 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings ainda estaria longe de extensão com Keegan Murray

Keegan Murray é elegível a uma extensão prévia de contrato no Sacramento Kings antes do início da temporada. Ainda não há notícias sobre as negociações, mas vários jornalistas apostam que as conversas estão em andamento. E será que a torcida pode esperar um final feliz? Segundo Fred Katz, do site The Athletic, a impressão é que o acordo vai acontecer só depois de muito trabalho.

“O agente de Keegan, Mark Bartelstein, gosta de negociar esse tipo de contrato. E acho que trabalha com uma vantagem aqui, pois o elenco não tem jovens talentos. Não tem jovens consolidados nesse time além de Keegan. Eu sei que, nesse instante, eles estão longe de um acerto. Não estão nem perto, mas acho que vai sair do papel”, projetou o veterano repórter.

Plano do 76ers ainda seria manter Grimes a longo prazo

O Philadelphia 76ers começou a offseason focado em garantir que Quentin Grimes ficasse na equipe. O objetivo foi alcançado, mas só até o fim da próxima campanha. A direção do time, no entanto, segue confiante de que essa história não acaba tão cedo. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Sixers crê que ainda pode renovar com o ala-armador no ano que vem.

“Com a oferta qualificatória ativada, o Sixers manteve os direitos sobre Quentin para a próxima agência livre. E. por ora, isso é uma boa vantagem. A equipe confia que ainda tem uma chance sólida, por isso, de renovar o seu contrato para 2026. Negociar uma sign-and-trade, na pior das hipóteses, para não o perder de graça”, revelou o repórter.

Pacome Dadiet “cresce” como possível trocável do Knicks

O avanço da pré-temporada coloca o New York Knicks cada vez mais perto de precisar tomar uma decisão crucial sobre o seu elenco. O time tem que abrir vagas para manter jogadores, por exemplo, como o veterano Malcolm Brogdon. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia agora já estuda negociar o jovem Pacome Dadiet.

“Para manter Malcolm e Landry Shamet, a equipe vai ter que trocar alguém. E o foco, por enquanto, tem sido o interesse em torno de Dadiet. Fontes me confirmaram que a direção de Nova Iorque já entrou em contato com vários times nos últimos dias. Eles procuram e avaliam interessados no negócio”, apurou o veterano jornalista.

Rockets prioriza Tari Eason e atrasa acordo com Durant

Kevin Durant e o Houston Rockets não escondem que vão fechar uma extensão de contrato em breve. Deve ser uma negociação rápida, pois vai ser um acordo máximo. Isso não é segredo para ninguém também. Então, o que explica que esse vínculo não seja acertado logo? De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, um jovem jogador do elenco é a razão.

“Ouvi que Houston prefere fechar uma extensão com Tari Eason antes de Kevin – que vai receber um vínculo de dois anos. Tari, a princípio, deverá assinar um alongamento de quatro temporadas. A equipe deseja ver como fica a sua folha salarial para, então, encaminhar a situação do astro. Não há problema se essa ordem se inverter, mas a preferência é Tari primeiro”, apurou o jornalista.

Eason, de 24 anos, se prepara para disputar a sua quarta temporada na NBA. Ele teve médias de 12,0 pontos e 6,4 rebotes, enquanto também registra 1,7 roubos de bola e 49% de acerto nos arremessos de quadra.

Em transição

– O ala Alize Johnson, para começar, está confirmado no Minnesota Timberwolves para o período de preparação. Ele fechou um contrato de exibição e, com isso, deverá disputar uma vaga no elenco efetivo do time.

– Enquanto isso, Emoni Bates já tem um novo time na liga depois de ter sido liberado pelo Cleveland Cavaliers. O ala-armador acertou um vínculo não garantido para participar da pré-temporada do Sixers e tem chances de ficar no elenco.

– Wendell Moore, por sua vez, ficou com a última vaga do elenco do Boston Celtics para o período de treinos. O atleta de 24 anos fechou um contrato não garantido para ser o último membro do elenco de preparação da equipe.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 06/10, você lembra de Quinndary Weatherspoon? Pois o ex-atleta do San Antonio Spurs é o novo reforço do Qingdao Eagles, da China.

