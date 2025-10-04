Três times da NBA ainda querem troca por Jonathan Kuminga

A principal novela da offseason encerrou na última terça-feira (30). No entanto, de acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, ainda há times da NBA de olho em troca por Jonathan Kuminga. Mesmo com novo vínculo com o Golden State Warriors, a expectativa é que o ala-pivô seja negociado na trade deadline ou ao término da próxima temporada.
Ainda segundo o jornalista, os times interessados em troca por Jonathan Kuminga na NBA são Chicago Bulls, Phoenix Suns e Sacramento Kings. Portanto, nenhuma novidade, já que são franquias que estiveram nos principais rumores sobre o jogador de 22 anos.
“Chicago, Sacramento e Phoenix ainda têm interesse em Kuminga. Isso não vai acabar. A probabilidade de um acordo mudará? O ponto para o Kings, e para todos esses times, é que ainda há chance de uma troca. Em geral, se Warriors e Kuminga concordarem que uma troca é melhor para ambos os lados, pode acontecer a partir de 15 de janeiro, quando ele será elegível”, disse Fischer.
Depois de várias conversas na offseason, Jonathan Kuminga chegou a um acordo com o Warriors. Ele vai receber US$48,5 milhões nas próximas duas temporadas. O contrato tem uma opção de equipe para o segundo ano. Além disso, ele pode rescindi o vínculo com Golden State para assinar com outra equipe da NBA. Portanto, a escolha pelo acordo dois anos permite que Kuminga tome uma decisão sobre qual time jogará na próxima campanha ou se torne agente livre em 2027.
Ainda de cordo com Fischer, o Golden State Warriors deve negociar Kuminga para buscar um reforço de peso. Então, a direção não faria acordo apenas pela intensão de vender o atleta. Mas, sim, com objetivo de trazer outro nome de impacto.
“Agora, o Warriors não precisará recuperar 50% do que investiu. Acho que Golden State só vai querer negociar Kuminga por alguém que seja melhor que ele e que possa aumentar a chance títulos da franquia. Portanto, não acho que vai só fazer troca por um salário interessante e capital de Draft. O Warriors estará no ‘modo de compra’ e não no ‘modo venda'”, completou o insider.
Por fim, vale lembrar que, ao longo da agência livre da NBA, a direção do Warriors rejeitou algumas trocas por Jonathan Kuminga. O Phoenix Suns, por exemplo, quis enviar uma escolha de Draft, além do ala Royce O’Neale. Além do time do Arizona, o Sacramento Kings tentou várias propostas. Na maioria delas, a base tinha Malik Monk e Dario Saric. O Bulls, por sua vez, teve rumores indicando uma oferta com Ayo Dosunmo.
