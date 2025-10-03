Steve Kerr abre o jogo sobre renovação de Jonathan Kuminga

O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, abriu o jogo sobre o fim da novela envolvendo a permanência de Jonathan Kuminga na equipe. Depois de várias conversas na offseason, o ala de 22 anos chegou a um acordo com a franquia, na última terça-feira (30). Assim, o jovem vai receber US$48,5 milhões nas próximas duas temporadas.

Continua após a publicidade

Na coletiva de imprensa, Steve Kerr disse que sempre tentou ajudar Jonathan Kuminga a se desenvolver. No entanto, o técnico deixou claro que o jogador precisa ser mais consistente. Além disso, o comandante do Warriors reconheceu que há um problema entre o que ele pede e o que o jovem deseja fazer em quadra.

“Esse pode não ser o contrato que ele esperava, mas ainda é um dinheiro que pode mudar sua vida. Eu nunca invejo nenhum jogador por tentar conseguir o melhor contrato possível. São carreiras curtas, e eu quero que todos os nossos jogadores se saiam bem. Meu objetivo sempre foi ajudá-lo a progredir e a assinar cada vez mais contratos como este. Acho que é nisso que ele precisa se concentrar agora”.

Continua após a publicidade

“A grande questão é que tem havido um problema inegável entre o que queremos que ele faça e o que ele quer fazer. Mas vamos trabalhar pelo melhor. JK tem que encontrar uma maneira de ser mais consistente. Enfim, nos próximos dias teremos uma conversa sobre o seu papel no time”, disse o treinador do Warriors.

Leia mais!

Além disso, Steve Kerr afirmou que Jonathan Kuminga não será uma distração para a equipe na temporada. O técnico, aliás, destacou que não está preocupado porque o time tem três veteranos que “comandam o vestiário”: Jimmy Butler, Stephen Curry e Draymond Green.

Continua após a publicidade

“Temos uma liderança poderosa no vestiário. Conheço o JK [Kuminga] há quatro anos. Ele não é o cara que chega e destrói um time. Jimmy é um alfa. Steph e Draymond são alfas. Eles comandam o vestiário. Não estou preocupado com nada”, finalizou Kerr.

Sétima escolha do Draft de 2021, Kuminga já disputou 258 jogos pelo Warriors. Mas em apenas 84 deles foi titular. Suas médias, em quatro campanhas na NBA, são de 12,5 pontos e quatro rebotes. A melhor fase dele foi em 2023/24, quando alcançou 16,1 pontos e 4,8 rebotes, em 74 partidas.

Continua após a publicidade

A princípio, Kuminga vai iniciar a temporada como reserva. Afinal, o provável quinteto titular do Warriors deverá ser formado por Curry, Buddy Hield, Butler, Green e Al Horford.

Desavenças entre Steve Kerr e Jonathan Kuminga

Há alguns meses, Logan Murdock, do portal The Ringer, revelou um problema de Steve Kerr com Jonathan Kuminga. De acordo com o jornalista, o técnico se irritou com a tendência do ala em buscar protagonismo. Algo que prejudica o fluxo ofensivo da equipe. Ou seja, a individualidade do jovem incomodou o comandante do Warriors. Afinal, o ataque do time gira em torno do craque Stephen Curry.

Continua após a publicidade

A relação entre Steve Kerr e Jonathan Kuminga passou por altos e baixos na última temporada. Em 2024/25, o ala atuou em apenas 47 partidas, dez delas como titular. Suas médias, então, foram de 15,3 pontos e 4,6 rebotes, em cerca de 24 minutos. Assim, ele se tornou o terceiro maior pontuador da equipe.

Durante a offseason, Tim MacMahon, da ESPN, revelou que Kerr não queria a permanência de Kuminga. Agora, o técnico terá de lidar com o jovem. O principal desafio será o de inserir uma mentalidade coletiva no jogador.

“Golden State lidou com a agência livre de Jonathan de forma estranha, assim como a sua carreira inteira. Foi assim desde o começo. Então não é surpresa para ninguém. A verdade é que Steve não quer o jogador por lá. Golden State e Jonathan, certamente, vão ter problemas”, disparou o experiente jornalista.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA