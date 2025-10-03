Warriors mira troca por Bam Adebayo

De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, o Golden State Warriors mira uma troca por Bam Adebayo, do Miami Heat. Segundo o jornalista, a equipe de San Francisco acompanha de perto a situação do pivô de 28 anos. Assim, ele é um dos alvos de Golden State para a trade deadline (5 de fevereiro).

“Fontes dizem que Bam Adebayo é um dos jogadores que estão no topo da lista do Warriors de possíveis alvos para troca, caso ele manifeste o desejo de deixar o Miami Heat”, revelou Siegel.

Segundo o jornalista, a recente extensão de contrato de Jonathan Kuminga está ligada a esse interesse. Afinal, o jovem ala poderá ser negociado para outro time a partir de 15 de janeiro. Desse modo, ele estaria no pacote do Warriors por Adebayo.

“Há várias opções para o GM Mike Dunleavy e o Warriors considerarem nos próximos quatro meses. Obviamente, Joe Lacob (dono da franquia) e a organização estarão sempre de olho nos melhores nomes disponíveis para troca”, concluiu o jornalista.

Após várias conversas na offseason, Kuminga chegou a um acordo com o Warriors. Assim, o jovem vai receber US$48,5 milhões nas próximas duas temporadas. No entanto, o ala de 22 anos não deverá ficar muito tempo em San Francisco. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia vai explorar destinos para Kuminga assim que ele se tornar elegível para troca.

Adebayo, por sua vez, tem contrato com a equipe da Flórida até 2029. Nas próximas quatro campanhas, ele vai receber US$202,4 milhões em salários. Veterano de oito temporadas na NBA, o pivô de 28 anos já disputou 567 jogos pelo Heat. Suas médias, no período, são de 18,1 pontos, 9,6 rebotes e 4,3 assistências. Com a saída de Jimmy Butler, Adebayo se tornou a referência técnica do time de Miami.

Siegel disse ainda que Giannis Antetokounmpo e Trey Murphy seguem como alvos de troca “dos sonhos” para o Warriors. O futuro do astro grego no Milwaukee Bucks é incerto. A potencial saída do ala-pivô pode ser resultado de um elenco fraco. Afinal, o Bucks não é um dos favoritos em 2025/26. Com isso, o craque poderia pedir para ser negociado.

Trey Murphy, por outro lado, seria um reforço mais viável. No entanto, o ala do New Orleans Pelicans tem contrato por mais quatro temporadas. Assim, o jogador de 25 anos vai receber US$112 milhões em salários até 2029. Já Antetokounmpo vai ganhar cerca de US$175 milhões até 2028.

