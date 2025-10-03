Luka Doncic abraça ideia do Lakers para ser campeão da NBA

Luka Doncic está rumo à primeira temporada completa dele pelo Los Angeles Lakers na próxima campanha da NBA. As expectativas, desse modo, são altas. Ainda mais que o time deu ao esloveno o posto de ‘rosto da franquia’, mesmo com LeBron James no elenco. Logo, se espera que ele possa levar os angelinos ao tão sonhado título ainda em 2025/26.
Para ser campeão, porém, Luka Doncic precisou mudar parte do comportamento. Em especial, com seu físico. Nos últimos anos, o peso do astro se tornou um dos pontos negativos do seu jogo e até causou sua saída do Dallas Mavericks. Assim, durante a offseason, o camisa 77 resolveu se cuidar e mostrou que abraçou a ideia do Lakers na busca pelo troféu.
Os cuidados com o corpo, aliás, foram incentivados por JJ Redick. O técnico do Los Angeles Lakers na NBA implementou exercícios novos nos treinos de pré-temporada, após encerrar 2024/25 ordenando que o grupo entrasse em ‘forma de campeão’. O fim do treino para o jogo contra o Phoenix Suns, por exemplo, teve uma bateria de corridas exaustivas.
“Não é apenas pela forma física, mas também pela forma mental”, disse Luka Doncic sobre os treinos novos de JJ Redick. “Ambas são muito importantes para nós atletas. Então, estamos praticando isso e tem sido ótimo. Todos nós estamos em ótima forma. Então, todo mundo está correndo muito”.
A bateria de corridas com Luka Doncic e outos jogadores do Lakers no período de treinos para a nova temporada da NBA foi de fato intensa. Os atletas tiveram que correr a quadra em 34 segundos, seguidos de uma breve pausa. Depois, dez vezes de 60 segundos, antes de uma segunda pausa. Por fim, mais seis de 34 segundos. Segundo o veterano Gabe Vincent, o treino valeu a pena para todo o elenco.
“Eu disse ao JJ Redick há uma ou duas semanas: ‘se todos nós te odiarmos, mas odiarmos como um todo, isso é ótimo'”, brincou o armador que chegou ao Lakers na última campanha da NBA. “É claro que ninguém quer corrida no fim de um treino longo. Porém, sabemos o objetivo que estabelecemos para nós mesmos e o que estamos tentando alcançar daqui para frente. Então, abraçamos isso e todos fizemos a corrida”.
JJ Redick busca melhora do Lakers para vencer na NBA
Por fim, segundo JJ Redick, a intenção das corridas vai muito além do cuidado com o corpo. O motivo é também conseguir melhorar os esforços em quadra, para evitar contra-ataques, correr a quadra e ter um elenco físico.
De acordo com o técnico do Lakers, o time tem de ser mais inteligente para enfrentar seus rivais na NBA.
“Acho que existem três maneiras de avaliar se estamos em forma”, disse Redick. “A primeira seria: ‘Estamos voltando de forma veloz na defesa?’ ‘Estamos jogando em ritmo no ataque?’ E nisso eu incluiria nossa capacidade de atacar o rebote e depois voltar para defender. E então: ‘Estamos sendo físicos?’. Então, se essas coisas estão acontecendo em um nível muito alto, estamos em forma”.
