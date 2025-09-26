NBA: LeBron James quis extensão, mas Lakers rejeitou

O astro LeBron James bem que tentou, mas o Los Angeles Lakers rejeitou uma extensão de contrato com o maior cestinha da história da NBA. A informação é de Yaron Weitzman, do portal Bleacher Report. De acordo com o jornalista, a recusa da franquia fez com que o veterano ativasse a opção do último ano de contrato. Em 2025/26, o craque de 40 anos vai receber US$52,6 milhões em salários. No entanto, ele será agente livre irrestrito na próxima offseason.

“De acordo com fontes da liga, James pressionou por uma curta extensão de contrato (primeiro ano garantido e uma player option no segundo) nesta offseason. Mas o Lakers se recusou a oferecê-la. Isso deixou o astro frustrado ao entrar em sua 23ª temporada. Então, LeBron queria a extensão e ficou claro que o Lakers não a concederia”, revelou Weitzman.

No fim de junho, LeBron James exerceu a opção contratual com o Lakers, mas uma fala de seu agente teria ligado um alerta sobre troca na NBA. Na época, Rich Pauldeu uma declaração polêmica que resultou em diversos rumores.

“LeBron quer lutar por mais um título da NBA, e ele sabe que o Lakers está construindo o seu futuro. Ele está ciente disso, mas quer mais uma chance real de vencer. Somos muito gratos pela parceria que temos há oito anos com Jeanie Buss (proprietária do Lakers) e Rob Pelinka. Mas nós ainda consideramos o Lakers uma parte crucial da carreira dele”, disparou o empresário.

Em 22 campanhas na NBA, LeBron James nunca foi trocado, já que fechou contratos com Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Lakers sendo agente livre. Até o momento, craque de 40 anos ainda não revelou se vai se aposentar ao final da próxima campanha. Por enquanto, o consenso é que James quer ficar em Los Angeles. Porém, o Lakers está pronto para uma possível separação. Desse modo, a franquia terá uma grande decisão a tomar em 2026.

De acordo com Weitzman, a maioria dos agentes e executivos acredita que o Cavs é a única equipe que LeBron James consideraria se juntar, em caso de saída do Lakers. Afinal, o astro tem uma ligação profunda com o time. Em Cleveland, ele atuou por 11 temporadas e foi campeão em 2016.

“Se LeBron quiser fazer uma turnê de despedida como a de Kobe Bryant, o Cavs é o único outro time que faz sentido. LeBron se importa com as narrativas. Ele não quer ser como Michael Jordan no Washington Wizards”, disse o jornalista.

Por fim, vale destacar que o Lakers fechou uma extensão de contrato com Luka Doncic. O astro esloveno estendeu o seu vínculo com a equipe por três temporadas. Desse modo, o camisa 77 assegurou sua permanência em Los Angeles até 2029. Assim, a passagem de bastão fica clara na franquia. Agora, Doncic é a prioridade em Los Angeles, não James.

