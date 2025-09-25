NBA: Kawhi Leonard queria sociedade no Lakers

Há seis anos, o Los Angeles Lakers tentava contratar Kawhi Leonard na NBA. O astro havia acabado de ser campeão pelo Toronto Raptors e anunciado que buscava uma equipe na Califórnia. No entanto, mesmo após ficar perto de um acordo com a franquia, o camisa 2 resolveu assinar com o rival Los Angeles Clippers.

Mesmo tanto tempo depois, as negociações entre Lakers e Kawhi Leonard seguem repercutindo. O The Athletic, por exemplo, revelou detalhes das conversas entre o astro e o time angelino. Segundo uma reportagem do site, o duas vezes MVP das finais chegou a pedir uma parte das ações da franquia.

“Leonard não queria apenas um contrato máximo com o Los Angeles Lakers“, informou o The Athletic. “Ele queria acesso limitado a um jato particular, uma casa e ganhos garantidos fora das quadras com patrocínios. Além disso, ele queria uma fatia do time em si. Algo similar ao que a franquia deu a Magic Johnson 25 anos atrás, depois que ele se aposentou de forma precoce”.

Os bastidores com o Lakers surgem em meio às investigações da NBA contra Kawhi Leonard. A liga está apurando um controverso contrato de patrocínio de US$48 milhões entre o astro e a empresa Aspiration. O grupo, aliás, era em partes financiada pelo proprietário dos Clippers, o empresário Steve Ballmer.

Segundo o jornalista Pablo Torre, Leonard recebeu, ao menos, US$48 milhões por fora de seu contrato com o Los Angeles Clippers, o que é proibido pelas regras da NBA. Para isso, Steve Ballmer e Dennis Wong, donos do time, usaram uma empresa para que o ala fizesse publicidade como forma de retribuição pelos valores.

No entanto, Leonard pouco fez pela Aspiration. O máximo que foi encontrado foi um boneco, que custava cerca de US$15 dólares, algo que jamais cobriria tais valores.

Desse modo, o acordo com o Clippers seria similar ao patrocínio ‘por fora’ que Leonard exigiu ao Lakers.

Se a NBA achar tudo na investigação como Torre descreveu, Kawhi Leonard já entraria sem time para 2025/26. Além de seu contrato com o Clippers ser anulado, no valor de US$100.3 milhões, ele teria de devolver todo o valor que ganhou da empresa. Desse modo, ele teria um prejuízo próximo de US$150 milhões.

Enquanto isso, Kawhi Leonard pode ser suspenso e ter de pagar uma multa de US$350 mil. Até então, a NBA jamais aplicou um valor tão alto a um jogador em sua história. Portanto, sem acordo com o time, ele teria a chance de assinar com qualquer outra equipe, mas não poderia voltar ao Clippers.

