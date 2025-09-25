Warriors e Kings voltam a falar sobre troca na NBA

De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, Golden State Warriors e Sacramento Kings reabriram conversas sobre uma possível troca na NBA. O alvo principal do possível acordo é Jonathan Kuminga, que segue com seu futuro incerto. No entanto, o impasse entre os times segue parecido com o dos últimos meses: Malik Monk. Afinal, o Warriors não teria interesse no armador.

“Vários obstáculos para um acordo continuam. Sobretudo, o fato de que o interesse dos Warriors em Monk é limitado. Seu contrato é a principal questão, já que ele tem uma player option para a temporada 2027/28 no valor de US$21.5 milhões, o que não se encaixa nos planos futuros da franquia. Há também preocupações quanto ao seu encaixe no time. Se acontecera troca, é provável que o Golden State procure outra equipe para ele”, disse o jornalista.

O Kings já fez propostas ao Golden State Warriors por uma troca de Kuminga nesta offseason da NBA. A última, revelada também por Sam Amick foi incluindo justamente Malik Monk. Além disso, Sacramento ofereceu uma escolha de primeira rodada para tirar o jovem ala-pivô de San Francisco. Mas, Golden State recusou.

Além disso, na troca, o Sacramento Kings teria oferecido um contrato de US$63 milhões para ter o jogador do Warriors por três anos na NBA. Ou seja, Jonathan Kuminga receberia US$21 milhões por temporada caso o acordo fosse concretizado. Mas, o desejo do jovem ala seria receber ao menos US$30 milhões anuais.

Entretanto, o principal impasse entre Kings e Warriors seria a escolha de Draft. Segundo o jornalista, Golden State quer uma pick protegida, enquanto Sacramento estaria disposto a enviar duas que são protegidas. Ou seja, vai além da oferta de Malik Monk no “pacote”.

Antes, rumores indicavam que o Kings poderia envolver Devin Carter e Dario Saric em troca com o Warriors. Em julho, Matt George, da rede ABC, já havia alertado para o interesse da equipe em Kuminga. Malik Monk também foi citado pelo repórter como a principal peça de um possível acordo.

Por outro lado, as conversas recentes indicam para a permanência do jogador de 22 anos em Golden State. Aaron Turner, agente de Kuminga, disse na última semana que as partes devem entrar em acordo. Segundo ele, o jogador deve receber uma oferta qualificatória no valor de US$7.9 milhões ao invés de aceitar outras propostas que o time fez ao longo da offseason.

“Tem muita coisa acontecendo, mas ele só quer jogar em um time onde possa jogar de verdade”, disse Turner, em entrevista ao podcast Hoop Collective, da ESPN. “Então, a oferta qualificatória para Jonathan Kuminga é uma coisa real”.

Nas últimas semanas, o Warriors fez outros dois tipos de propostas ao ala, mas sem sucesso. Uma delas seria de US$75.2 milhões por três anos, mas com o último deles com opção do time. Kuminga queria que fosse dele para definir seu futuro. O ala-pivô, então, não aceitou.

