“Warriors deve fechar contrato com Jonathan Kuminga”, diz agente

De acordo com Aaron Turner, agente do ala Jonathan Kuminga, o Golden State Warriors deve acertar o contrato em breve. O jogador deve receber uma oferta qualificatória no valor de US$7.9 milhões ao invés de outras propostas que o time fez ao longo da offseason.

“Tem muita coisa acontecendo, mas ele só quer jogar em um time onde possa jogar de verdade”, disse Turner, em entrevista ao podcast Hoop Collective, da ESPN. “Então, a oferta qualificatória para Jonathan Kuminga é uma coisa real”.

Nas últimas semanas, o Warriors fez outros dois tipos de propostas ao ala, mas o contrato foi rejeitado. Uma delas seria de US$75.2 milhões por três anos, mas com o último deles com opção do time. Kuminga queria que fosse dele para definir seu futuro. O ala, então, não aceitou.

“Se o Warriors quer vencer agora, se quer um cara feliz e sendo bem tratado como parte do time, nós acreditamos que deviam dar a ele uma opção”, disse Turner. “Você vai perder um pouco no valor de troca, mas seria o ideal. Não dá para fazer o negócio perfeito, mas seria bom o bastante para ele se achar respeitado e a gente segue em frente se preocupando apenas em vencer, ajudando Stephen Curry“.

Antes, uma outra ideia de contrato a Jonathan Kuminga partiu do Warriors por US$45 milhões por dois anos, sendo o segundo com opção do time. Aliás, havia ainda uma terceira, por US$54 milhões, também com a equipe decidindo o último ano.

Sem avanços com Kuminga, portanto, o Warriors vive outros entraves no mercado da NBA. Nomes como Al Horford, Gary Payton II e De’Anthony Melton, por exemplo, não foram anunciados ainda. Assim, o elenco conta com apenas nove jogadores sob contrato a menos de duas semanas dos treinos de pré-temporada.

O Warriors ainda está perto de fechar com Seth Curry, irmão de Stephen. A equipe quer fechar com todos eles, mas apenas depois de Jonathan Kuminga sair ou fechar um novo contrato. Tudo isso para tentar evitar as multas da NBA.

Ao longo da agência livre da NBA, a direção do Warriors rejeitou algumas trocas por Jonathan Kuminga. O Phoenix Suns, por exemplo, quis enviar uma escolha de Draft, além do ala Royce O’Neale. Além do time do Arizona, o Sacramento Kings tentou várias propostas. Na maioria delas, a base tinha Malik Monk e Dario Saric.

Assim, é quase certo que Kuminga fica no Warriors por um ano, com chances de sair em troca na trade deadline da NBA.

