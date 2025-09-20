NBA 2025/26: Calendário de transmissões da TV para o Brasil

Após a divulgação das grades de ESPN, Disney+ e Amazon Prime Video, o Jumper Brasil traz o calendário completo de transmissões da NBA para o país em 2025/26. Combinados, os veículos serão responsáveis por 295 transmissões da fase regular.
A próxima temporada será a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para suas redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!
ESPN e Disney+
A princípio, ESPN 2 e Disney+ (serviço de streaming por assinatura) vão transmitir 150 jogos da temporada regular e outros cinco da pré-temporada. Assim, serão rodadas duplas sempre às segundas (Disney+) e quartas (ESPN 2). Além disso, vez ou outra serão exibidos duelos às quintas, sextas, sábados e domingos. Como ocorreu nos últimos anos, todos os duelos da Rodada Especial de Natal da NBA terão a transmissão da ESPN 2 para o Brasil.
Vale dizer que a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2037. Em 2025/26, a ESPN terá o direito de exibir, com exclusividade para a TV fechada, a decisão da Conferência Leste.
Amazon Prime Video
Pela quarta temporada seguida, o Amazon Prime Video é parceiro da NBA e, desse modo, seguirá exibindo vários jogos da liga, todos com narrações em português. Afinal, o acordo da liga com o streaming é de longo prazo (até 2037). O duelo de abertura da temporada, inclusive, será transmitido pelo Prime Video. Além disso, a plataforma vai exibir, com exclusividade, a decisão da Conferência Oeste e as finais da NBA.
A princípio, o Prime Video terá 145 transmissões da NBA em 2025/26. Assim, serão rodadas duplas às terça e sextas e, vez ou outra, duelos às quintas, sábados e domingos. Além disso, o streaming vai exibir, com exclusividade os confrontos decisivos da Copa NBA e as seis partidas do play-in. Ou seja, os quatro jogos das quartas de final, as duas semifinais e a decisão em Las Vegas.
Então, sem mais delongas, vamos ao calendário completo de transmissões da NBA para o Brasil em 2025/26.
NBA 2025/26: Calendário de transmissões da TV para o Brasil
Outubro (25)
Pré-temporada (5)
05/10/25 (domingo)
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 21h30 (ESPN 2)
12/10/25 (domingo)
Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – 20h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Los Angeles Clippers – 22h30 (ESPN 2)
15/10/25 (quarta)
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 23h30 (ESPN 2)
16/10/25 (quinta)
Houston Rockets x Atlanta Hawks – 20h30 (ESPN 2)
Temporada regular (20)
21/10/25 (terça)
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder – 20h30 (Amazon Prime Video)
Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 23h (Disney+)
22/10/25 (quarta)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 20h (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN 2)
23/10/25 (quinta)
Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – 20h30 (ESPN 2)
Denver Nuggets x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)
24/10/25 (sexta)
Boston Celtics x New York Knicks – 20h30 (Amazon Prime Video)
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 23h (Amazon Prime Video)
25/10/25 (sábado)
Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks – 20h30 (Disney+)
26/10/25 (domingo)
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 19h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 22h (Amazon Prime Video)
27/10/25 (segunda)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Disney+)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Disney+)
28/10/25 (terça)
New York Knicks x Milwaukee Bucks – 21h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h (Amazon Prime Video)
29/10/25 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – 20h (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves – 22h30 (ESPN 2)
30/10/25 (quinta)
Miami Heat x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video)
31/10/25 (sexta)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies – 22h30 (Amazon Prime Video)
Novembro (51)
01/11/25 (sábado)
Sacramento Kings x Milwaukee Bucks – 18h (Disney+)
Houston Rockets x Boston Celtics – 21h (Disney+)
Dallas Mavericks x Detroit Pistons – 23h (ESPN 2)
02/11/25 (domingo)
Miami Heat x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
03/11/25 (segunda)
Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets – 21h (Disney+)
Miami Heat x Los Angeles Clippers – 0h30 (Amazon Prime Video)
04/11/25 (terça)
Orlando Magic x Atlanta Hawks – 22h (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers – 1h (Amazon Prime Video)
05/11/25 (quarta)
Minnesota Timberwolves x New York Knicks – 21h30 (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)
07/11/25 (sexta)
Houston Rockets x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video)
Golden State Warriors x Denver Nuggets – 0h (Amazon Prime Video)
08/11/25 (sábado)
Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks – 22h (Disney+)
Phoenix Suns x Los Angeles Clippers – 0h30 (ESPN 2)
09/11/25 (domingo)
Boston Celtics x Orlando Magic – 20h (Amazon Prime Video)
Indiana Pacers x Golden State Warriors – 22h30 (Amazon Prime Video)
10/11/25 (segunda)
Washington Wizards x Detroit Pistons – 21h (Disney+)
11/11/25 (terça)
Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder – 22h (Amazon Prime Video)
Denver Nuggets x Sacramento Kings – 1h (Amazon Prime Video)
12/11/25 (quarta)
Orlando Magic x New York Knicks – 21h (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 23h30 (ESPN 2)
13/11/25 (quinta)
ndiana Pacers x Phoenix Suns – 23h (Amazon Prime Video)
14/11/25 (sexta)
Miami Heat x New York Knicks – 21h (Amazon Prime Video)
Golden State Warriors x San Antonio Spurs – 23h30 (Amazon Prime Video)
15/11/25 (sábado)
Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers – 19h (Disney+)
Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks – 22h (Disney+)
16/11/25 (domingo)
Orlando Magic x Houston Rockets – 21h(Amazon Prime Video)
17/11/25 (segunda)
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers – 21h (Disney+)
18/11/25 (terça)
Golden State Warriors x Orlando Magic – 21h (Amazon Prime Video)
Utah Jazz x Los Angeles Lakers – 0h30 (Amazon Prime Video)
19/11/25 (quarta)
Golden State Warriors x Miami Heat – 21h (ESPN 2)
New York Knicks x Dallas Mavericks – 23h30 (ESPN 2)
20/11/25 (quinta)
Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks – 22h (Amazon Prime Video)
21/11/25 (sexta)
Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers – 21h (Amazon Prime Video)
Denver Nuggets x Houston Rockets – 23h30 (Amazon Prime Video)
22/11/25 (sábado)
New York Knicks x Orlando Magic – 19h (Disney+)
Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 22h30 (Disney+)
23/11/25 (domingo)
Orlando Magic x Boston Celtics – 20h (Amazon Prime Video)
24/11/25 (segunda)
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 21h (Disney+)
Houston Rockets x Phoenix Suns – 23h30 (Disney+)
25/11/25 (terça)
Orlando Magic x Philadelphia 76ers – 22h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 1h (Amazon Prime Video)
26/11/25 (quarta)
Detroit Pistons x Boston Celtics – 19h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder – 21h30 (ESPN 2)
Houston Rockets x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)
28/11/25 (sexta)
Milwaukee Bucks x New York Knicks – 21h30 (Amazon Prime Video)
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h (Amazon Prime Video)
29/11/25 (sábado)
Chicago Bulls x Indiana Pacers – 21h30 (Disney+)
Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers – 0h (Disney+)
30/11/25 (domingo)
Boston Celtics x Cleveland Cavaliers – 20h (Amazon Prime Video)
New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
Dezembro (49)
01/12/25 (segunda)
Chicago Bulls x Orlando Magic – 21h30 (Disney+)
Phoenix Suns x Los Angeles Lakers – 0h (Disney+)
02/12/25 (terça)
New York Knicks x Boston Celtics – 22h (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 1h (Amazon Prime Video)
03/12/25 (quarta)
San Antonio Spurs x Orlando Magic – 21h (ESPN 2)
04/12/25 (quinta)
Los Angeles Lakers x Toronto Raptors – 21h30 (Amazon Prime Video)
05/12/25 (sexta)
Los Angeles Lakers x Boston Celtics – 21h (Amazon Prime Video)
Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder – 23h30 (Amazon Prime Video)
06/12/25 (sábado)
New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets – 19h (Disney+)
Houston Rockets x Dallas Mavericks – 22h30 (Disney+)
07/12/25 (domingo)
Orlando Magic x New York Knicks – 14h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – 21h30 (Amazon Prime Video)
08/12/25 (segunda)
Sacramento Kings x Indiana Pacers – 21h (Disney+)
San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans – 23h30 (Disney+)
09/12/25 (terça)
Quartas de final da Copa NBA (Amazon Prime Video)
Quartas de final da Copa NBA (Amazon Prime Video)
10/12/25 (quarta)
Quartas de final da Copa NBA (Amazon Prime Video)
Quartas de final da Copa NBA (Amazon Prime Video)
13/12/25 (sábado)
Semifinal da Copa NBA (Amazon Prime Video)
Semifinal da Copa NBA (Amazon Prime Video)
16/12/25 (terça)
Final da Copa NBA (Amazon Prime Video)
17/12/25 (quarta)
Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder – 22h (ESPN 2)
18/12/25 (quinta)
Golden State Warriors x Phoenix Suns – 23h (Amazon Prime Video)
19/12/25 (sexta)
Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 23h30 (Amazon Prime Video)
20/12/25 (sábado)
Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers – 21h (Disney+)
Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 0h30 (Disney+)
21/12/25 (domingo)
Miami Heat x New York Knicks – 20h (Amazon Prime Video)
Houston Rockets x Sacramento Kings – 0h (Amazon Prime Video)
22/12/25 (segunda)
Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers – 21h (Disney+)
Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder – 23h30 (Disney+)
23/12/25 (terça)
Denver Nuggets x Dallas Mavericks – 22h (Amazon Prime Video)
Houston Rockets x Los Angeles Clippers – 1h (Amazon Prime Video)
25/12/25 (quinta)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 14h (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 16h30 (ESPN 2)
Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 19h (ESPN 2)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 22h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 0h30 (ESPN 2)
26/12/25 (sexta)
Boston Celtics x Indiana Pacers – 21h30 (Amazon Prime Video)
Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers – 0h (Amazon Prime Video)
27/12/25 (sábado)
Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 19h (Disney+)
Utah Jazz x San Antonio Spurs – 22h (Disney+)
28/12/25 (domingo)
Boston Celtics x Portland Trail Blazers – 20h (Amazon Prime Video)
Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
29/12/25 (segunda)
Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs – 22h (Disney+)
Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers – 1h (Disney+)
30/12/25 (terça)
Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies – 22h (Amazon Prime Video)
Sacramento Kings x Los Angeles Clippers – 1h (Amazon Prime Video)
31/12/25 (quarta)
Golden State Warriors x Charlotte Hornets – 15h (ESPN 2)
Janeiro (61)
01/01/26 (quinta)
Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks – 22h30 (Amazon Prime Video)
02/01/26 (sexta)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h30 (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 0h (Amazon Prime Video)
03/01/26 (sábado)
Minnesota Timberwolves x Miami Heat – 19h (Disney+)
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 22h (Disney+)
04/01/26 (domingo)
New Orleans Pelicans x Miami Heat – 20h (Amazon Prime Video)
Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
05/01/26 (segunda)
New York Knicks x Detroit Pistons – 21h (Disney+)
Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 0h (Disney+)
06/01/26 (terça)
Miami Heat x Minnesota Timberwolves – 22h (Amazon Prime Video)
Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 1h (Amazon Prime Video)
07/01/26 (quarta)
Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – 21h30 (ESPN 2)
Milwaukee Bucks x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)
08/01/26 (quinta)
Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves – 22h (Amazon Prime Video)
09/01/26 (sexta)
Sacramento Kings x Golden State Warriors – 0h (Amazon Prime Video)
10/01/26 (sábado)
Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers – 15h (Amazon Prime Video)
San Antonio Spurs x Boston Celtics – 22h (Disney+)
11/01/26 (domingo)
New York Knicks x Portland Trail Blazers – 20h (Amazon Prime Video)
Atlanta Hawks x Golden State Warriors – 22h30 (Amazon Prime Video)
12/01/26 (segunda)
Boston Celtics x Indiana Pacers – 21h30 (Disney+)
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 0h (Disney+)
13/01/26 (terça)
Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks – 22h (Amazon Prime Video)
Portland Trail Blazers x Golden State Warriors – 1h (Amazon Prime Video)
14/01/26 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers – 21h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Dallas Mavericks – 23h30 (ESPN 2)
15/01/26 (quinta)
Memphis Grizzlies x Orlando Magic – 16h (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Houston Rockets – 21h30 (Amazon Prime Video)
New York Knicks x Golden State Warriors – 0h (Amazon Prime Video)
16/01/26 (sexta)
Chicago Bulls x Brooklyn Nets – 21h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Houston Rockets – 23h30 (ESPN 2)
17/01/26 (sábado)
Utah Jazz x Dallas Mavericks – 19h (Disney+)
Phoenix Suns x New York Knicks – 21h30 (Disney+)
18/01/26 (domingo)
Orlando Magic x Memphis Grizzlies – 14h (Amazon Prime Video)
Toronto Raptors x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
19/01/26 (segunda)
Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers – 16h30 (Disney+)
Dallas Mavericks x New York Knicks – 19h (Disney+)
Boston Celtics x Detroit Pistons – 22h (Disney+)
20/01/26 (terça)
San Antonio Spurs x Houston Rockets – 22h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 0h (Amazon Prime Video)
21/01/26 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets – 21h (ESPN 2)
Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks – 23h30 (ESPN 2)
22/01/26 (quinta)
Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 21h30 (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 21h (Amazon Prime Video)
23/01/26 (sexta)
Houston Rockets x Detroit Pistons – 21h (Amazon Prime Video)
Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder – 23h30 (Amazon Prime Video)
24/01/26 (sábado)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – 17h (ESPN 2)
Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves – 19h30 (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN 2)
25/01/26 (domingo)
Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 21h (Amazon Prime Video)
26/01/26 (segunda)
Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 21h (Disney+)
Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves – 23h30 (Disney+)
27/01/26 (terça)
Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers – 22h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Clippers x Utah Jazz – 0h (Amazon Prime Video)
28/01/26 (quarta)
Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Houston Rockets – 23h30 (ESPN 2)
29/01/26 (quinta)
Milwaukee Bucks x Washington Wizards – 21h (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 23h30 (Amazon Prime Video)
30/01/26 (sexta)
Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans – 21h30 (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)
31/01/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Charlotte Hornets – 17h (Amazon Prime Video)
Dallas Mavericks x Houston Rockets – 22h30 (ESPN 2)
Fevereiro (42)
01/02/26 (domingo)
Milwaukee Bucks x Boston Celtics – 17h30 (ESPN 2)
02/02/26 (segunda)
Houston Rockets x Indiana Pacers – 21h (Disney+)
Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies – 23h30 (Disney+)
03/02/26 (terça)
Boston Celtics x Dallas Mavericks – 22h (Amazon Prime Video)
Phoenix Suns x Portland Trail Blazers – 1h (Amazon Prime Video)
04/02/26 (quarta)
Denver Nuggets x New York Knicks- 21h (ESPN 2)
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 23h30 (ESPN 2)
05/02/06 (quinta)
Chicago Bulls x Toronto Raptors – 21h30 (Amazon Prime Video)
Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers – 0h (Amazon Prime Video)
06/02/26 (sexta)
New York Knicks x Detroit Pistons – 21h30 (Amazon Prime Video)
Los Angeles Clippers x Sacramento Kings – 0h (Amazon Prime Video)
07/02/26 (sábado)
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder – 17h30 (ESPN 2)
Dallas Mavericks x San Antonio Spurs – 20h (Amazon Prime Video)
Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 22h30 (ESPN 2)
08/02/26 (domingo)
New York Knicks x Boston Celtics – 14h30 (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves – 17h (ESPN 2)
09/02/26 (segunda)
Milwaukee Bucks x Orlando Magic – 21h30 (Disney+)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 0h (Disney+)
10/02/26 (terça)
Indiana Pacers x New York Knicks – 21h30 (Amazon Prime Video)
11/02/26 (quarta)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2)
Memphis Grizzlies x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)
12/02/26 (quinta)
Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video)
Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h (Amazon Prime Video)
19/02/06 (quinta)
Detroit Pistons x New York Knicks – 21h30 (Amazon Prime Video)
Boston Celtics x Golden State Warriors – 0h (Amazon Prime Video)
20/02/26 (sexta)
Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)
21/02/26 (sábado)
Houston Rockets x New York Knicks – 22h30 (ESPN 2)
22/02/26 (domingo)
Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder – 15h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Golden State Warriors – 17h30 (ESPN 2)
23/02/26 (segunda)
San Antonio Spurs x Detroit Pistons – 21h (Disney+)
Utah Jazz x Houston Rockets – 23h30 (Disney+)
24/02/26 (terça)
New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 22h (Amazon Prime Video)
Orlando Magic x Los Angeles Lakers – 0h30 (Amazon Prime Video)
25/02/26 (quarta)
Golden State Warriors x Memphis Grizzlies – 21h30 (ESPN 2)
Boston Celtics x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)
26/02/26 (quinta)
Houston Rockets x Orlando Magic – 21h30 (Amazon Prime Video)
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers – 0h (Amazon Prime Video)
27/02/26 (sexta)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 21h (ESPN 2)
Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder – 23h30 (ESPN 2)
28/02/26 (sábado)
Houston Rockets x Miami Heat – 17h (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2)
Março (56)
01/03/26 (domingo)
San Antonio Spurs x New York Knicks – 15h (ESPN 2)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 17h30 (ESPN 2)
02/03/26 (segunda)
Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 21h30 (Disney+)
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h (Disney+)
03/03/26 (terça)
San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers – 22h (Amazon Prime Video)
Phoenix Suns x Sacramento Kings – 1h (Amazon Prime Video)
04/03/26 (quarta)
Oklahoma City Thunder x New York Knicks – 21h (ESPN 2)
Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks – 23h30 (ESPN 2)
05/03/26 (quinta)
Golden State Warriors x Houston Rockets – 21h30 (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 0h (Amazon Prime Video)
06/03/26 (sexta)
Dallas Mavericks x Boston Celtics – 21h (ESPN 2)
Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs – 23h30 (ESPN 2)
07/03/26 (sábado)
Orlando Magic x Minnesota Timberwolves – 17h (Amazon Prime Video)
Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder – 22h30 (ESPN 2)
08/03/26 (domingo)
Boston Celtics x Cleveland Cavaliers – 14h (ESPN 2)
New York Knicks x Los Angeles Lakers – 16h30 (ESPN 2)
09/03/26 (segunda)
Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder – 20h30 (Disney+)
New York Knicks x Los Angeles Clippers – 23h (Disney+)
10/03/26 (terça)
Boston Celtics x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video)
Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers – 0h (Amazon Prime Video)
11/03/26 (quarta)
Cleveland Cavaliers x Orlando Magic – 20h30 (ESPN 2)
Houston Rockets x Denver Nuggets – 23h (ESPN 2)
12/03/26 (quinta)
Philadelphia 76ers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video)
Boston Celtics x Oklahoma City Thunder – 22h30 (Amazon Prime Video)
13/03/26 (sexta)
New York Knicks x Indiana Pacers – 20h30 (Amazon Prime Video)
Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors – 23h (Amazon Prime Video)
14/03/26 (sábado)
Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks – 16h (Amazon Prime Video)
Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2)
Sacramento Kings x Los Angeles Clippers – 23h30 (ESPN 2)
15/03/26 (domingo)
Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder – 14h (ESPN 2)
16/03/26 (segunda)
Orlando Magic x Atlanta Hawks – 20h (Disney+)
Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h (Disney+)
17/03/26 (terça)
Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks – 21h (Amazon Prime Video)
San Antonio Spurs x Sacramento Kings – 0h (Amazon Prime Video)
18/03/26 (quarta)
Golden State Warriors x Boston Celtics – 20h (ESPN 2)
Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h30 (ESPN 2)
19/03/26 (quinta)
Los Angeles Lakers x Miami Heat – 21h (Amazon Prime Video)
20/03/26 (sexta)
Boston Celtics x Memphis Grizzlies – 21h (Amazon Prime Video)
21/03/26 (sábado)
Los Angeles Lakers x Orlando Magic – 20h (Disney+)
Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – 23h (Disney+)
23/03/26 (segunda)
Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks – 20h (Disney+)
Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 22h30 (Disney+)
24/03/26 (terça)
Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – 21h (Amazon Prime Video)
Denver Nuggets x Phoenix Suns – 0h (Amazon Prime Video)
25/03/26 (quarta)
Atlanta Hawks x Detroit Pistons – 20h (ESPN 2)
Houston Rockets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (ESPN 2)
26/03/26 (quinta)
Sacramento Kings x Orlando Magic – 20h (Amazon Prime Video)
27/03/26 (sexta)
Miami Heat x Cleveland Cavaliers – 20h30 (Amazon Prime Video)
Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
28/03/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks – 16h (Amazon Prime Video)
Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets – 19h (Disney+)
Utah Jazz x Phoenix Suns – 23h (Disney+)
30/03/26 (segunda)
Philadelphia 76ers x Miami Heat – 20h (Disney+)
Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder – 22h30 (Disney+)
31/03/26 (terça)
New York Knicks x Houston Rockets – 21h (Amazon Prime Video)
Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
Abril (16)
01/04/26 (quarta)
Atlanta Hawks x Orlando Magic – 20h30 (ESPN 2)
San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)
02/04/26 (quinta)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 20h30 (Amazon Prime Video)
Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors – 23h (Amazon Prime Video)
03/04/26 (sexta)
Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 21h (Amazon Prime Video)
04/04/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Denver Nuggets – 16h (Amazon Prime Video)
Detroit Pistons x Philadelphia 76ers – 20h (Disney+)
06/04/26 (segunda)
New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h (Disney+)
07/04/26 (terça)
Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers – 21h (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
08/04/26 (quarta)
Milwaukee Bucks x Detroit Pistons – 20h30 (ESPN 2)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers – 23h (ESPN 2)
09/04/26 (quinta)
Boston Celtics x New York Knicks – 20h30 (Amazon Prime Video)
Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 23h (Amazon Prime Video)
10/04/26 (sexta)
Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks – 20h30 (Amazon Prime Video)
Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets – 23h (Amazon Prime Video)
Transmissões da NBA por equipe em 2025/26
Lakers: 49
Warriors: 38
Knicks: 37
Thunder: 35
Cavaliers: 30
Celtics e Rockets: 29
Mavericks e Timberwolves: 28
Spurs: 27
Bucks, Clippers e Magic: 24
Nuggets: 23
76ers: 18
Kings e Pistons: 16
Grizzlies: 14
Hawks, Heat e Pacers: 13
Suns: 11
Blazers: 7
Jazz: 6
Hornets e Pelicans: 5
Bulls, Nets e Raptors: 4
Wizards: 2
