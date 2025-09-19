Stephen Curry e veteranos querem volta de Jonathan Kuminga

De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, Stephen Curry e outros veteranos do Golden State Warriors querer que Jonathan Kuminga fique no time. Além do principal astro da franquia, o jornalista revelou que Draymond Green e Jimmy Butler também são favoráveis à permanência do ala-pivô.

Isso porque, na visão de Stephen Curry e os outros líderes do Golden State Warriors, Jonathan Kuminga pode ajudar o time a brigar pelo título. Então, teriam pedido à direção que feche um acordo com o jogador de 22 anos.

“Nas últimas semanas, os veteranos dos Warriors, Curry, Green e Jimmy Butler, falar com a equipe técnica para fechar um acordo com Kuminga. As três estrelas o querem de volta ao elenco, já que seu atletismo, juventude e produção são incomparáveis. Se ele for demitido, a ausência de Kuminga será sentida ao longo da temporada de 82 jogos”, escreveu Siegel.

Portanto, a pedida dos principais astros do Warriors pode pôr um fim na novela envolvendo Jonathan Kuminga. Isso porque o atleta quer receber uma contrato maior do que a franquia estava disposta a oferecer. A princípio, o desejo é que ele apenas aceite a oferta qualificatória e siga em San Francisco. Vale lembrar que o jovem é agente livre restrito. Ou seja, Golden State poderia cobrir ofertas.

Na última semana, o Warriors fez uma nova proposta a Kuminga. e acordo com Anthony Slater e Shams Charania, da ESPN, a oferta foi de US$ 75,2 milhões por três anos. O último ano do acordo, em 2027/28, seria uma opção do time. A nova foi superior à anterior. No início da offseason, por exemplo, o time de San Francisco ofereceu cerca de US$ 45 milhões por dois anos, sendo uma opção para o segundo ano.

Em meio à disputa nos detalhes do contrato, Jonathan Kuminga teria oferecido alternativas ao Warriors. A proposta mais recente do atleta, segundo a ESPN, seria um contrato de um ano por valor negociável, que o levaria à agência livre irrestrita em 2026. A franquia, no entanto, recusou a oferta. Afinal, a direção não deseja perder o ala-pivô “de graça” na próxima offseason da NBA, caso não consiga trocá-lo na trade deadline.

Por fim, vale lembrar que a opinião de Stephen Curry, Butler e Draymond Green se contrapõe aos rumores sobre o técnico Steve Kerr. Isso porque Tim MacMahon, da ESPN, disse que o comandante não quer contar com Kuminga no elenco. O atrito entre os dois é falado desde as últimas temporadas. Sobretudo, pelo jogador ter pouco espaço em sua rotação.

“Golden State lidou com a agência livre de Jonathan de forma estranha, assim como a sua carreira inteira. Foi assim desde o começo, então não é surpresa para ninguém. A verdade é que Steve não quer o jogador por lá. E, por isso, o atleta também não quer ficar na franquia. Essa é a questão. Será um desastre se ele ficar em San Francisco”, disse o jornalista.

