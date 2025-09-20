As carreiras de Russell Westbrook e Ben Simmons acabaram

Não é nada oficial, nada partiu deles ou de seus agentes, mas Russell Westbrook e Ben Simmons estão de olho na aposentadoria da NBA. Enquanto Westbrook ainda deve (ou pode) ter mais um ano na liga, a questão sobre Simmons é muito mais complexa. Os dois não conseguem mais jogar como antes, o que seria natural pela idade do primeiro. Não do australiano, no entanto.

Russell Westbrook está com 36 anos e vai fazer 37 no começo de novembro. É só normal entender que seu período na NBA acabou ou está no fim, pois só os melhores conseguem estender uma carreira por tanto tempo. Não foi por acaso que ele fez 17 temporadas na liga, embora as suas últimas campanhas sejam apenas um rascunho do que já foi.

Mas veja. Estamos há cerca de dez dias da apresentação de jogadores e times para a próxima temporada da NBA e o único time que citou Russell Westbrook, via rumores, foi o Sacramento Kings. E, mesmo assim, nada absolutamente concreto, como está Al Horford com o Golden State Warriors.

Hoje, o Kings conta com 17 jogadores, sendo 14 deles sob contratos regulares. Ou seja, tem uma vaga. Mas a prioridade da franquia não é ter Westbrook, já que terá Dennis Schroder como o titular da posição. O time tentou trocar Malik Monk e não conseguiu. A ideia era buscar Jonathan Kuminga, o que ficou praticamente impossível.

Agora, imagine que Malik Monk não saia, onde é que Russell Westbrook vai arrumar tempo de quadra no Kings? Não vai, pois Monk seria reserva para as posições 1 e 2. Sem sua troca, não tem o que Sacramento fazer. Portanto, Westbrook corre sérios riscos de ficar sem time.

A diferença básica entre Russell Westbrook e Ben Simmons nem é tanto pela idade. Sim, o australiano é cerca de sete ou oito anos mais jovem. Mas está muito mais pelo fato de que Simmons está pouco se importando com o basquete da NBA.

Ele poderia, aos 29 anos, estar no auge de sua carreira. Afinal, foi perto dessa idade que Westbrook foi MVP da NBA e Simmons está abraçando a aposentadoria com todas as suas forças.

Russell Westbrook quer seguir jogando e todo mundo sabe disso, o que é exatamente o oposto de Ben Simmons. Quem fala que ele quer jogar? Em algum momento da offseason a gente viu ele arremessando de três?

Claro que é uma brincadeira, pois toda agência livre nos últimos anos vimos vários vídeos de Simmons na academia ou arremessando de três, sua pior qualidade na NBA. E isso não aconteceu em 2025.

Ben Simmons rejeitou uma proposta do New York Knicks, de acordo com rumores. Ele não queria um salário tão baixo, o que o Knicks poderia oferecer com um mínimo para veteranos. Ele faz o oposto de Westbrook e seu agente já pulou fora do barco.

E nem estamos falando de um cara que fez um papel minimamente bom na última temporada, pois Simmons não chegou a ter 3.0 pontos por jogo em sua passagem pelo Los Angeles Clippers.

Sabe aquele ótimo defensor que foi um dia, que poderia marcar qualquer posição? Aquilo acabou. Hoje, Ben Simmons está fora da NBA por sua própria conta. É um dos casos mais estranhos de todos os tempos da liga. De astro a nada em pouco tempo, o que é triste para o basquete.

Ainda tem chance de mudar?

Não diria impossível, mas as chances são baixas. Ao menos, no caso de Ben Simmons, pois Russell Westbrook mostrou que quer jogar na NBA por mais um ano.

E seria legal para Westbrook ter um ano de despedida, como um veterano apoiando seu time, seja lá qual for. No caso de Simmons, não mais. Quem o viu no Brooklyn Nets e no Clippers, pode dizer que ali estava um cara de 40 anos ou mais.

Ben Simmons não quer mais fazer cestas ou defender em alto nível. Ele é bom no que faz ou era no que fazia, se quiser interpretar assim. Só não parece gostar de basquete. É ruim ver desperdício de talento. Por mais que digam que suas condições físicas (costas) não são ideais, ele dá sinais claros de que não se importa.

Enquanto é ruim para Russell Westbrook um fim assim, Ben Simmons fez de tudo para que fosse esquecido. Agora, parece que conseguiu.

