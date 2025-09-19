LeBron James revela rotina antes de jogos na NBA

É comum que grandes atletas tenham superstições durante qualquer momento no esporte. O craque LeBron James, por exemplo, revelou que tem o costume de estender no vestiário o uniforme que vai usar antes dos jogos na NBA. Além disso, busca definir o tênis conforme o time que vai enfrentar.

A revelação de LeBron James foi feita durante uma entrevista com um influenciador. No evento, Speedy perguntou quais eram os costumes do camisa 23 antes dos jogos.

“Ouvi dizer que você é super supersticioso. Tipo, antes do jogo, você estende o uniforme e ninguém pode passar por cima dele. Isso é realmente uma coisa para você?”, questionou o influenciador a LeBron James.

O astro do Los Angeles Lakers, desse modo, confirmou que tem algumas tradições antes de jogos na NBA.

“Sim, isso é real”, confirmou LeBron James. “Eu sempre faço da mesma forma, a não ser que eu sinta que algo está errado. Então, eu estendo meu uniforme sempre do mesmo jeito antes de cada jogo. Além disso, escolho um tênis que vou usar de acordo, às vezes, com o adversário ou com o time. Se vou enfrentar um determinado jogador, um tênis específico pode ser usado naquela noite”.

Vale lembrar que LeBron James caminha para os últimos jogos dele na NBA. Desse modo, os últimos momentos da carreira para seguir com as superstições nos vestiários. Isso porque, aos 40 anos, o craque do Lakers está a caminho da 23ª temporada na liga e não deve continuar por muito mais tempo.

O próprio LeBron James, aliás, provocou sobre sua aposentadoria. Em suas redes sociais, o astro publicou um vídeo fazendo uma brincadeira sore deixar de jogar.

“Os rumores sobre aposentadoria são verdadeiros? O que vem a seguir?”, pergunta um repórter a James durante uma entrevista coletiva simulada. Então, quando ele se prepara para responder, a tela fica preta. O maior pontuador de todos os tempos ainda provocou com a legenda: “Tenho me perguntado a mesma coisa…”.

Por fim, James teve médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes, com aproveitamento de 51,3% na temporada passada da NBA. LeBron já acumula 1.854 jogos em 22 temporadas na carreira. Mesmo assim, ainda esteve entre os dez jogadores que concorreram ao prêmio de MVP em 2024/25. Da mesma forma, foi eleito para o segundo time ideal da NBA.

