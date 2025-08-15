Com Warriors e Lakers, os dez melhores jogos da NBA em 2025/26

O Jumper Brasil fez uma lista dos dez melhores jogos da NBA em 2025/26, com destaque para Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Nessa quinta-feira (14), a liga divulgou o calendário da próxima temporada. A fase de classificação terá início no dia 21 de outubro e vai até 12 de abril de 2026.

A rodada dupla de abertura da NBA – Houston Rockets x Thunder e Warriors x Lakers – está no ranking. Afinal, o jogo em Oklahoma terá a cerimônia de entrega dos anéis de campeão para o Thunder. Além disso, o astro Kevin Durant, novo reforço do time texano, vai reencontrar a equipe pela qual atuou durante nove temporadas. Portanto, um jogo imperdível.

Já na partida de fundo, o encontro entre duas das três franquias mais valiosas da NBA. De acordo com a revista Forbes, o Warriors lidera o ranking (US$8,8 bilhões). Na sequência aparecem New York Knicks (US$7,5 bilhões) e Lakers (US$7,1 bilhões).

Além disso, é sempre bom assistir aos jogos entre Lakers e Warriors por causa de LeBron James e Stephen Curry, os dois principais jogadores das últimas duas décadas na NBA. Maior cestinha da história da liga, o craque do time de Los Angeles vai disputar a 23ª temporada da carreira. Já o melhor arremessador de todos os tempos está prestes a entrar no 17º ano.

No top 10 de melhores jogos da NBA em 2025/26, Lakers e Warriors totalizam quatro aparições. Na sequência está o Houston Rockets com três. Já o atual campeão, Oklahoma City Thunder, foi lembrado duas vezes, assim como o Dallas Mavericks.

Dez melhores jogos da NBA em 2025/26

21/10: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder – 20h30

21/10 Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 23h

22/10: San Antonio Spurs x Dallas Mavericks – 22h30

E, no segundo dia de jogos na temporada 2025/26, a NBA reservou um duelo entre dois jovens astros: Victor Wembanyama (pick 1 de 2023) e Cooper Flagg (pick 1 deste ano). Assim, o Mavs irá receber o Spurs, no primeiro clássico texano da fase regular.

03/11: Milwaukee Bucks x Indiana Pacers – 21h

Esse jogo vai marcar o reencontro de Myles Turner com o seu ex-time pela primeira vez. O pivô, aliás, disputou dez temporadas pelo Pacers. Inclusive, ele foi peça importante na equipe vice-campeã da NBA em 2024/25.

24/11: Houston Rockets x Phoenix Suns – 23h30

Duelo que vai marcar o retorno de Kevin Durant a Phoenix. Antes de chegar ao Rockets, o craque defendeu o Suns nas últimas três temporadas.

26/11: Houston Rockets x Golden State Warriors – 0h

Bicampeão da NBA pelo Warriors, Durant reencontra o ex-time mais uma vez. A expectativa é sempre alta para o embate do ala com antigos colegas como Stephen Curry e Draymond Green. Além disso, o Rockets de Durant é uma das forças do Oeste.

28/11: Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 0h

Primeiro jogo de Anthony Davis em Los Angeles após a troca bombástica da última trade deadline. E, do outro lado, Luka Doncic terá mais um encontro com o ex-time.

05/12: Los Angeles Lakers x Boston Celtics – 21h

Maior rivalidade da NBA. Só isso já é motivo para acompanharmos um duelo entre Lakers e Celtics. Mas esse jogo de dezembro vai marcar o reencontro de Marcus Smart com a torcida de Boston. Vale lembrar que o armador defendeu o Celtics por nove temporadas.

25/12: Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 14h

A rodada especial de Natal será aberta com os dois melhores times do Leste. E nada melhor do que um duelo no icônico Madison Square Garden. Na teoria, Cavs e Knicks são os favoritos à final da conferência em 2026.

01/02: Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder – 23h30

Nikola Jokic x Shai Gilgeous-Alexander. Os dois craques travaram uma batalha na última temporada pelo troféu de MVP. E a tendência é que isso se repita em 2025/26. Além disso, o jogo marca o encontro de dois candidatos ao título.

