NBA: Situação complica e Russell Westbrook fica longe do Kings

O Sacramento Kings parece cada vez mais longe de contar com o reforço de Russell Westbrook para a próxima temporada da NBA. De acordo com o jornalista Sam Amick, do site The Athletic, o time californiano condiciona a chegada do armador após troca de Malik Monk. A equipe tenta despachar o jogador para abrir vaga no elenco. Por enquanto, nada de achar algum interessado nele.

Russell Westbrook, de 36 anos, está sem time desde o início da agência livre. Ou seja, há quase dois meses, o MVP de 2017 segue em busca de um lugar para jogar a próxima campanha. Uma chance para ele passa pelo Kings consiguir troca com o Golden State Warriors. Afinal, a equipe de Sacramento tem muito interesse no ala Jonathan Kuminga.

O problema, no entanto, é que o Warriors não quer contar com Malik Monk em uma eventual sign and trade com Sacramento. Monk vai receber cerca de US$18.8 milhões, enquanto Golden State quer fugir de altos salários para ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA.

Então, o Kings espera por uma decisão do Warriors para conseguir a troca de Monk e, então, fechar com Russell Westbrook. Caso contrário, fica muito difícil ou quase impossível a chegada do armador veterano ao time em 2025/26. Isso porque o elenco já conta com 18 jogadores, sendo 15 deles com acordos regulares e três two-way.

O Kings ainda sonha em ter Russell Westbrook, apesar de tudo o que acontece com o time na offseason da NBA. A equipe queria um grande armador para a próxima campanha, mas acabou fechando com o alemão Dennis Schroder. A ideia seria conseguir uma troca, mesmo que fosse para envolver DeMar DeRozan. Nada, por enquanto.

“Mais especificamente, as chances de Russell Westbrook assinar com o Kings dependem muito de Kuminga”, disse Amick. “Dizem que se o time não conseguir o ala, aí pode tentar forçar alguma troca. Neste caso, de Monk, pois a direção não gosta da ideia de ter os dois dividindo tempo de quadra”.

Russell Westbrook estava no Denver Nuggets. No time, ele foi reserva por quase toda a campanha, mas Denver teve bons momentos quando foi titular. Ao lado de Nikola Jokic, ele teve médias de 13.3 pontos, 6.1 assistências e 4.9 rebotes em 75 jogos no total. Entrentanto, quando foi do quinteto inicial, ele fez 15.3 pontos, 7.0 passes para a cesta, além de 6.1 rebotes.

Nos últimos dias, Russell Westbrook foi visto treinando em um iate enquanto segue sem um time. Nove vezes All-Star da NBA, ele está na liga desde 2008, quando foi a quarta escolha do Oklahoma City Thunder no Draft de 2008.

