Agora no Nets, Michael Porter reavalia futuro na NBA

Principal reforço do Brooklyn Nets para a próxima temporada da NBA, Michael Porter deu uma declaração surpreendente na reapresentação da equipe. De acordo com o ala, ele não sabe por quanto tempo mais quer jogar basquete. Além disso, o atleta de 27 anos planeja reavaliar o seu futuro a cada temporada.

“Por causa das lesões e tudo mais, não sei por quanto tempo mais quero jogar. Tipo, quero jogar o máximo que puder. Mas as pessoas não entendem as coisas pelas quais tenho que passar diariamente só para entrar em quadra e jogar com os melhores atletas do mundo. E depois de três cirurgias nas costas”, revelou o camisa 17 do Nets.

Na sequência, Michael Porter citou Ben Simmons, ex-jogador do Nets que vive uma incerteza na NBA. Até o momento, o australiano de 29 anos não tem time para a próxima temporada. Especula-se, inclusive, que o armador possa se aposentar em breve.

“Sabe, as pessoas dizem a mesma coisa sobre o Ben Simmons: ‘ah, ele não quer jogar basquete. Ele é louco.’ Não, ele teve uma ou duas das lesões que eu tive. Eu tive três delas. Então eu sei como é. Não é que ele não queira jogar basquete, é o fato de que essas lesões são sérias”.

“E, agora, eu decidi: tudo o que vou fazer é viver um ano de cada vez. Então, estou comprometido com o basquete e darei tudo de mim na próxima temporada pelo Nets. Mas depois disso, vou reavaliar minha situação”, concluiu Porter.

Campeão da NBA em 2023 pelo Denver Nuggets, Porter chegou ao Nets nesta offseason. Na troca, o time do Brooklyn ainda recebeu uma escolha de primeira rodada do Draft de 2032. Em contrapartida, Cam Johnson foi para Denver.

Na nova equipe, o ala deverá ser o ponto focal do ataque. Assim, Porter deverá ter a bola nas mãos para criar o próprio arremesso. A tendência, então, é a de que ele seja protagonista no Nets. Algo inédito em sua carreira.

Por fim, vale dizer que Porter tem contrato até 2027. Nas próximas duas temporadas, o ala vai receber US$79,1 milhões em salários. Assim, ele é o jogador mais bem pago do Nets. Em seis campanhas na NBA, Porter tem médias de 16,2 pontos e 6,4 rebotes, além de 40,6% nas bolas de três.

