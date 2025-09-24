Técnico do Nets revela planos para Michael Porter

O técnico do Brooklyn Nets, Jordi Fernández, comentou sobre a chegada de Michael Porter, principal reforço da equipe para a próxima temporada. Na reapresentação da franquia, o treinador falou do ala, com quem trabalhou no Denver Nuggets. Afinal, Fernández foi assistente de Michael Malone na equipe do Colorado entre 2016 e 2022. Ou seja, esteve junto com Porter em três campanhas.

“Será um novo trabalho para ele. E, no fim das contas, todos têm um papel no grupo. Um trabalho que, se todos fizerem direito, levará o Nets ao sucesso. Em uma equipe da NBA, você precisa de alguém para cada função em quadra. Esses papéis são importantes e serão comunicados após o período de treinos. É importante que todos saibam das suas funções no time”, disse Fernández.

Apesar de conhecer bem as características de Michael Porter, o técnico do Nets revelou que vai pedir ao ala para fazer coisas que nunca fez antes. Em Denver, o jogador de 27 anos era a terceira opção ofensiva, e dependia do poder de criação da dupla Nikola Jokic e Jamal Murray. Agora, Porter tende a ser o ponto focal do ataque do Nets. Assim, ele deverá ter a bola nas mãos para criar o próprio arremesso.

“Michael é um arremessador de elite, com tamanho privilegiado para sua posição. Além disso, é um bom reboteiro e ótimo nos cortes em direção à cesta. O lado bom é que eu já o conheço, o que torna as coisas um pouco mais fáceis. Mas vou pedir a ele para fazer coisas que nunca fez antes. Acho que ele está pronto para esse desafio”, afirmou o treinador.

No entanto, Fernández disse que o novo reforço do Nets não terá privilégios. De acordo com o treinador, nenhum jogador do elenco tem cadeira cativa no time. Desse modo, Porter vai ter que se esforçar para ser o protagonista da equipe. Mas Fernández deixou claro que confia no talento do ala.

“Nada será dado a ele. Michael não tem uma vaga de titular garantida, nem minutos. Nem ele nem mais ninguém do elenco. Ele sabe disso e está animado para mostrar a todos o que pode fazer”, concluiu o técnico espanhol.

Michael Porter chegou ao Nets nesta offseason, após uma troca com o Nuggets. Na negociação, o time do Brooklyn ainda recebeu uma escolha de primeira rodada do Draft de 2032. Em contrapartida, Cam Johnson foi para Denver.

Porter tem contrato até 2027. Nas próximas duas temporadas, o ala vai receber US$79,1 milhões em salários. Assim, ele é o jogador mais bem pago do Nets. Em seis campanhas na NBA, Porter tem médias de 16,2 pontos e 6,4 rebotes, além de 40,6% nas bolas de três. Em 2023, o atleta ajudou o Nuggets a ser campeão pela primeira vez.

