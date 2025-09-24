Giannis Antetokounmpo revela seus jogadores preferidos na NBA

O astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, revelou quais são os seus jogadores preferidos na NBA. O detalhe é que o grego citou três atletas nascidos nos Estados Unidos. Ou seja, nenhum europeu foi lembrado. Em entrevista para o site Sport 24, Giannis disse que aprecia jogadores úteis nos dois lados da quadra.
“Minha preferência são pelos jogadores two-way. Gosto de um jogador, em especial: Anthony Edwards. Aliás, gosto muito dele. Também gosto de Anthony Davis. Entendeu o que eu quis dizer? Quer dizer, eu curto o Kawhi Leonard. Gosto muito dele. Enfim, gosto de caras que sabem jogar na defesa e no ataque, e são aguerridos em quadra. Quando esses caras entram em quadra, você sabe que eles sempre vão dar 100%. Podem não jogar bem, mas sempre vão dar o máximo”, revelou o camisa 34 do Bucks.
Da lista de Giannis, Anthony Edwards é o mais novo (24 anos) e o único que ainda não foi campeão da NBA. Nas últimas duas campanhas, ele liderou o Minnesota Timberwolves às finais da Conferência Oeste. Ou seja, o ala-armador está perto de chegar à decisão da liga. Em 2024/25, Edwards teve os melhores números da carreira: 27,6 pontos, 5,7 rebotes e 4,5 assistências, além de 39,5% nas bolas de três.
Já os outros dois jogadores citados por Giannis Antetokounmpo possuem títulos da NBA no currículo. Anthony Davis foi campeão pelo Los Angeles Lakers em 2020. Hoje no Dallas Mavericks, o ala-pivô de 32 anos tem dez seleções para o All-Star. Além disso, foi eleito cinco vezes para os times ideais de defesa.
Kawhi Leonard, por sua vez, ganhou títulos por duas equipes diferentes. Em 2014, o ala ajudou o San Antonio Spurs a ser campeão. O time texano tinha lendas como Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginóbili, além do técnico Gregg Popovich. Já em 2019, Kawhi liderou o Toronto Raptors ao título inédito. Em ambas as conquistas, Leonard foi eleito MVP das finais.
Além disso, Kawhi tem seis seleções para o All-Star e ganhou duas vezes o prêmio de melhor defensor da NBA (2015 e 2016). Ele também coleciona sete seleções para os times de defesa e outras seis para os quintetos ideais da liga.
Na mesma entrevista, Giannis Antetokounmpo elegeu os cinco melhores jogadores da NBA na atualidade. O curioso é que os seus três preferidos não entraram nessa lista. Desse modo, o grego citou, além dele mesmo, Luka Doncic (Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Jayson Tatum (Boston Celtics).
“Acho que o top 5 tem Luka Doncic, Nikola Jokic, SGA, Tatum e eu. E depende da temporada que você está tendo. Então, por exemplo, se eu ajudar o meu time a vencer o Leste e, assim, chegar às finais da NBA, automaticamente me torno o melhor jogador do mundo. Mas se Luka conseguir, ele se torna o melhor. E, se Jokic conseguir, ele é o melhor do mundo”, finalizou.
Giannis Antetokounmpo
Por fim, Giannis não foi companheiro de nenhum dos três jogadores citados. Agora, o grego de 30 anos vai para a sua 13ª temporada na NBA, sempre pelo Bucks. O camisa 34, aliás, tem contrato com a equipe pelas próximas três campanhas. Desse modo, ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.
Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano consecutivo, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, apesar das mudanças, Milwaukee não surge como candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias de que o craque permanecerá na equipe.
