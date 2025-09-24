Giannis Antetokounmpo revela seus jogadores preferidos na NBA

O astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, revelou quais são os seus jogadores preferidos na NBA. O detalhe é que o grego citou três atletas nascidos nos Estados Unidos. Ou seja, nenhum europeu foi lembrado. Em entrevista para o site Sport 24, Giannis disse que aprecia jogadores úteis nos dois lados da quadra.

Continua após a publicidade

“Minha preferência são pelos jogadores two-way. Gosto de um jogador, em especial: Anthony Edwards. Aliás, gosto muito dele. Também gosto de Anthony Davis. Entendeu o que eu quis dizer? Quer dizer, eu curto o Kawhi Leonard. Gosto muito dele. Enfim, gosto de caras que sabem jogar na defesa e no ataque, e são aguerridos em quadra. Quando esses caras entram em quadra, você sabe que eles sempre vão dar 100%. Podem não jogar bem, mas sempre vão dar o máximo”, revelou o camisa 34 do Bucks.

Da lista de Giannis, Anthony Edwards é o mais novo (24 anos) e o único que ainda não foi campeão da NBA. Nas últimas duas campanhas, ele liderou o Minnesota Timberwolves às finais da Conferência Oeste. Ou seja, o ala-armador está perto de chegar à decisão da liga. Em 2024/25, Edwards teve os melhores números da carreira: 27,6 pontos, 5,7 rebotes e 4,5 assistências, além de 39,5% nas bolas de três.

Continua após a publicidade

Já os outros dois jogadores citados por Giannis Antetokounmpo possuem títulos da NBA no currículo. Anthony Davis foi campeão pelo Los Angeles Lakers em 2020. Hoje no Dallas Mavericks, o ala-pivô de 32 anos tem dez seleções para o All-Star. Além disso, foi eleito cinco vezes para os times ideais de defesa.

Leia mais!

Kawhi Leonard, por sua vez, ganhou títulos por duas equipes diferentes. Em 2014, o ala ajudou o San Antonio Spurs a ser campeão. O time texano tinha lendas como Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginóbili, além do técnico Gregg Popovich. Já em 2019, Kawhi liderou o Toronto Raptors ao título inédito. Em ambas as conquistas, Leonard foi eleito MVP das finais.

Continua após a publicidade

Além disso, Kawhi tem seis seleções para o All-Star e ganhou duas vezes o prêmio de melhor defensor da NBA (2015 e 2016). Ele também coleciona sete seleções para os times de defesa e outras seis para os quintetos ideais da liga.

Na mesma entrevista, Giannis Antetokounmpo elegeu os cinco melhores jogadores da NBA na atualidade. O curioso é que os seus três preferidos não entraram nessa lista. Desse modo, o grego citou, além dele mesmo, Luka Doncic (Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

Continua após a publicidade

“Acho que o top 5 tem Luka Doncic, Nikola Jokic, SGA, Tatum e eu. E depende da temporada que você está tendo. Então, por exemplo, se eu ajudar o meu time a vencer o Leste e, assim, chegar às finais da NBA, automaticamente me torno o melhor jogador do mundo. Mas se Luka conseguir, ele se torna o melhor. E, se Jokic conseguir, ele é o melhor do mundo”, finalizou.

Giannis Antetokounmpo

Por fim, Giannis não foi companheiro de nenhum dos três jogadores citados. Agora, o grego de 30 anos vai para a sua 13ª temporada na NBA, sempre pelo Bucks. O camisa 34, aliás, tem contrato com a equipe pelas próximas três campanhas. Desse modo, ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.

Continua após a publicidade

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano consecutivo, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, apesar das mudanças, Milwaukee não surge como candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias de que o craque permanecerá na equipe.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA