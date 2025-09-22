Nikola Jokic é favorito ao MVP da NBA, aponta pesquisa da ESPN

A ESPN promoveu uma pesquisa e apontou Nikola Jokic como favorito ao MVP da temporada 2025/26 da NBA. O astro do Denver Nuggets ganhou o prêmio em 2021, 2022 e 2024, mas ficou em segundo em 2023 e na campanha passada. Ou seja, foi finalista nos últimos cinco anos. Desse modo, é natural que Jokic apareça no topo da briga pelo MVP.

Vinte treinadores, olheiros e executivos participaram da pesquisa da ESPN. O craque do Nuggets recebeu sete votos. Ou seja, Jokic tem a confiança de 35% dos votantes. Na sequência aparece Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da NBA. Assim, o astro do Oklahoma City Thunder recebeu cinco votos (25%).

Já o esloveno Luka Doncic fecha o top 3. O craque do Los Angeles Lakers foi lembrado por quatro votantes (20%). Outros três jogadores receberam votos para MVP da NBA. Victor Wembanyama, por exemplo, foi citado por dois votantes. Giannis Antetokounmpo e Anthony Edwards receberam um voto cada.

Favorito ao MVP da NBA na próxima temporada, Nikola Jokic ganhou outra votação da ESPN. Dezenove votantes escolheram o sérvio como o melhor jogador da atualidade. Doncic, por sua vez, recebeu um voto. Portanto, apenas os dois europeus foram citados.

Em tese, o Nuggets está mais forte para a próxima campanha. Afinal, o time se reforçou com Cam Johnson, Jonas Valanciunas e Tim Hardaway Jr. Além disso, acertou o retorno de Bruce Brown, que fez parte do time campeão em 2023. Três titulares – Jamal Murray, Aaron Gordon e Christian Braun – seguem em Denver. Em contrapartida, Russell Westbrook, Michael Porter e Dario Saric deixaram a equipe.

Portanto, Nikola Jokic terá qualidade ao seu redor, o que poderá lhe ajudar na briga pelo MVP da NBA em 2025/26. Quanto aos números não há dúvida sobre as chances do pivô. Mas a campanha do Nuggets pode ser o diferencial que faça o astro sérvio levar mais um prêmio para a casa. De acordo com o site da liga, o time de Denver é o segundo melhor da Conferência Oeste, atrás apenas do Thunder.

Em 2024/25, Jokic alcançou 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências, em 70 jogos. Ou seja, teve uma média de triplo-duplo. Algo que seria suficiente para ganhar o MVP em outros anos. No entanto, o Nuggets ficou apenas na quarta posição do Oeste. Já Gilgeous-Alexander foi o protagonista do Thunder, time de melhor campanha na fase regular.

Pesquisa da ESPN para MVP da NBA em 2025/26

1- Nikola Jokic (Denver Nuggets): sete votos

2- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): cinco votos

3- Luka Doncic (Los Angeles Lakers): quatro votos

4- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): dois votos

5- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): um voto cada

