Após agência livre, veja os elencos dos times da NBA em 2025/26

A agência livre está no fim, então é hora de mostrar como estão os elencos dos 30 times da NBA para a temporada 2025/26. Por enquanto, claro, outros jogadores ainda podem entrar nas equipes. Mas boa parte das franquias já está com tudo pronto, deixando apenas os ajustes finais que devem acontecer ao longo da pré-temporada.
O fato é que ainda existem alguns bons agentes livres na NBA, mas os times estão “sem dinheiro” para pagar. Isso porque o teto salarial impede que as equipes ultrapassem os valores nas contratações. No entanto, para extensões, as franquias superam os limites e chegam até os níveis de multa.
Ou seja, se algum jogador ainda sonha com uma vaga nos elencos em 2025/26, tem de ser por exceções que a NBA dá aos times.
Atlanta Hawks
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|7
|Nickeil Alexander-Walker
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|C
|24
|N’Faly Dante
|6 ft 11 in (2.11 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|5
|Dyson Daniels
|6 ft 7 in (2.01 m)
|199 lb (90 kg)
|F
|22
|Nikola Durisic
|6 ft 8 in (2.03 m)
|214 lb (97 kg)
|F
|18
|Mouhamed Gueye
|6 ft 10 in (2.08 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|00
|Caleb Houstan
|6 ft 8 in (2.03 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|1
|Jalen Johnson
|6 ft 8 in (2.03 m)
|219 lb (99 kg)
|G/F
|3
|Luke Kennard
|6 ft 5 in (1.96 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|27
|Vít Krejcí
|6 ft 8 in (2.03 m)
|195 lb (88 kg)
|C
|30
|Eli Ndiaye (TW)*
|6 ft 8 in (2.03 m)
|209 lb (95 kg)
|F/C
|14
|Asa Newell
|6 ft 11 in (2.11 m)
|220 lb (100 kg)
|F/C
|17
|Onyeka Okongwu
|6 ft 10 in (2.08 m)
|240 lb (109 kg)
|F/C
|8
|Kristaps Porziņgis
|7 ft 2 in (2.18 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|10
|Zaccharie Risacher
|6 ft 8 in (2.03 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|0
|Jacob Toppin (TW)
|6 ft 8 in (2.03 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|2
|Keaton Wallace (TW)
|6 ft 3 in (1.91 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|11
|Trae Young
|6 ft 1 in (1.85 m)
|164 lb (74 kg)
*TW: Two-way
Análise
Poucos times foram melhores que o Hawks na agência livre da NBA. Afinal, a equipe fechou trocas que reforçaram o grupo, como a de Kristaps Porzingis, vindo do Boston Celtics. Enquanto isso, Luke Kennard e Nickeil Alexander-Walker chegam como outros bons reforços.
O fato é que tudo vai girar em torno do astro Trae Young, que tem em 2025/26 uma das melhores chances em sua carreira de levar o Hawks ao topo da NBA. Isso porque o Leste está mais fraco e, se tem uma grande oportunidade, é agora.
Por fim, o Hawks ainda conta com um dos elencos mais promissores da NBA com Dyson Daniels e Jalen Johnson em 2025/26, enquanto os times do Leste não possuem tal profundidade.
Boston Celtics
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F/C
|20
|Chris Boucher
|6 ft 9 in (2.06 m)
|200 lb (91 kg)
|G/F
|7
|Jaylen Brown
|6 ft 6 in (1.98 m)
|223 lb (101 kg)
|C
|52
|Luka Garza
|6 ft 10 in (2.08 m)
|243 lb (110 kg)
|G
|28
|Hugo González
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|30
|Sam Hauser
|6 ft 7 in (2.01 m)
|217 lb (98 kg)
|G/F
|12
|RJ Luis Jr. (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|8
|Josh Minott
|6 ft 8 in (2.03 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|11
|Payton Pritchard
|6 ft 1 in (1.85 m)
|195 lb (88 kg)
|C
|88
|Neemias Queta
|7 ft 0 in (2.13 m)
|248 lb (112 kg)
|G/F
|55
|Baylor Scheierman
|6 ft 6 in (1.98 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|29
|Max Shulga (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|4
|Anfernee Simons
|6 ft 3 in (1.91 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|0
|Jayson Tatum
|6 ft 8 in (2.03 m)
|210 lb (95 kg)
|C
|26
|Xavier Tillman
|6 ft 7 in (2.01 m)
|245 lb (111 kg)
|F
|27
|Jordan Walsh
|6 ft 6 in (1.98 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|9
|Derrick White
|6 ft 4 in (1.93 m)
|190 lb (86 kg)
|F/C
|77
|Amari Williams (TW)
|7 ft 0 in (2.13 m)
|262 lb (119 kg)
Análise
Não é o mesmo Boston Celtics que você viu brigando com os melhores times da NBA nos últimos anos. Afinal, sem Jayson Tatum por toda a nova campanha, a direção fez trocas para ficar abaixo dos limites de multas da liga.
Na teoria, vai para um “ano sabático”, mas pode surpreender, já que poucos elencos contam com nomes do nível de Jaylen Brown e Derrick White em 2025/26.
Brooklyn Nets
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|33
|Nic Claxton
|6 ft 11 in (2.11 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|21
|Noah Clowney
|6 ft 9 in (2.06 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|16
|Ricky Council IV
|6 ft 6 in (1.98 m)
|207 lb (94 kg)
|G
|8
|Egor Demin
|6 ft 9 in (2.06 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|10
|Tyson Etienne (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|7
|Haywood Highsmith
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|14
|Terance Mann
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|13
|Tyrese Martin
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|17
|Michael Porter
|6 ft 10 in (2.08 m)
|218 lb (99 kg)
|G/F
|4
|Drake Powell
|6 ft 6 in (1.98 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|77
|Ben Saraf
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|C
|20
|Day’Ron Sharpe
|6 ft 9 in (2.06 m)
|265 lb (120 kg)
|G
|24
|Cam Thomas
|6 ft 3 in (1.91 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|26
|Drew Timme
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|G
|88
|Nolan Traore
|6 ft 4 in (1.93 m)
|185 lb (84 kg)
|G/F
|0
|Dariq Whitehead
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|1
|Ziaire Williams
|6 ft 9 in (2.06 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|22
|Jalen Wilson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|2
|Danny Wolf
|6 ft 11 in (2.11 m)
|250 lb (113 kg)
Análise
De todos os elencos de times da NBA para 2025/26, o Brooklyn Nets é um dos mais fracos. Mas isso acontece porque a franquia passa por uma grande reconstrução. Então, no último Draft, a equipe usou para trazer várias caras novas. Não deve chegar nem perto do play-in, mas possui boas peças que podem servir a candidatos ao título, como Nic Claxton.
Charlotte Hornets
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|1
|LaMelo Ball
|6 ft 7 in (2.01 m)
|180 lb (82 kg)
|F
|0
|Miles Bridges
|6 ft 7 in (2.01 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|21
|Pat Connaughton
|6 ft 5 in (1.96 m)
|209 lb (95 kg)
|F
|14
|Moussa Diabate
|6 ft 9 in (2.06 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|26
|Spencer Dinwiddie
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|10
|Josh Green
|6 ft 5 in (1.96 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|4
|Sion James
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|C
|11
|Ryan Kalkbrenner
|7 ft 1 in (2.16 m)
|256 lb (116 kg)
|G/F
|7
|Kon Knueppel
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|33
|Liam McNeeley
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|24
|Brandon Miller
|6 ft 7 in (2.01 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|—
|Drew Peterson (TW)
|6 ft 9 in (2.06 m)
|205 lb (93 kg)
|F/C
|22
|Mason Plumlee
|6 ft 10 in (2.08 m)
|254 lb (115 kg)
|G
|12
|Antonio Reeves (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|31
|Tidjane Salaun
|6 ft 8 in (2.03 m)
|207 lb (94 kg)
|G
|8
|Collin Sexton
|6 ft 3 in (1.91 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|25
|KJ Simpson (TW)
|6 ft 0 in (1.83 m)
|189 lb (86 kg)
|G
|3
|Nick Smith
|6 ft 2 in (1.88 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|2
|Grant Williams
|6 ft 6 in (1.98 m)
|236 lb (107 kg)
Análise
Assim como o Nets, o Charlotte Hornets é fraco e passa por reformulação. No entanto, existe uma diferença aqui. Enquanto a equipe do Brooklyn não tem um rumo com um jogador específico para iniciar algo, o Hornets tem LaMelo Ball. Ou seja, Charlotte pode até não ser bom em relação a outros elencos de times da NBA para 2025/26, mas tem por onde começar.
Chicago Bulls
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|14
|Matas Buzelis
|6 ft 10 in (2.08 m)
|209 lb (95 kg)
|G
|5
|Jevon Carter
|6 ft 1 in (1.85 m)
|200 lb (91 kg)
|F/C
|12
|Zach Collins
|6 ft 11 in (2.11 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|11
|Ayo Dosunmu
|6 ft 5 in (1.96 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|24
|Noa Essengue
|6 ft 10 in (2.08 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|3
|Josh Giddey
|6 ft 8 in (2.03 m)
|216 lb (98 kg)
|G/F
|13
|Kevin Huerter
|6 ft 7 in (2.01 m)
|198 lb (90 kg)
|G
|30
|Tre Jones
|6 ft 1 in (1.85 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|8
|Yuki Kawamura (TW)
|5 ft 8 in (1.73 m)
|159 lb (72 kg)
|F
|20
|Emanuel Miller (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|35
|Isaac Okoro
|6 ft 5 in (1.96 m)
|225 lb (102 kg)
|C
|47
|Lachlan Olbrich (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|236 lb (107 kg)
|F
|15
|Julian Phillips
|6 ft 8 in (2.03 m)
|198 lb (90 kg)
|F/C
|7
|Jalen Smith
|6 ft 9 in (2.06 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|25
|Dalen Terry
|6 ft 7 in (2.01 m)
|195 lb (88 kg)
|C
|9
|Nikola Vucevic
|6 ft 10 in (2.08 m)
|260 lb (118 kg)
|G
|0
|Coby White
|6 ft 5 in (1.96 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|44
|Patrick Williams
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
Análise
Enfim, o Chicago Bulls vai abraçar a ideia de passar por uma profunda reformulação. Após anos apostando em elencos com jogadores caros e veteranos, o Bulls vai para a temporada 2025/26 da NBA com um dos times mais jovens. Mas ainda tem muitas decisões a tomar. Afinal, Nikola Vucevic está em seu último ano de contrato e Coby White quer salário de astro. No mais, a aposta está em Josh Giddey e Matas Buzelis.
Cleveland Cavaliers
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|31
|Jarrett Allen
|6 ft 9 in (2.06 m)
|243 lb (110 kg)
|G
|2
|Lonzo Ball
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|21
|Emoni Bates (TW, FA)
|6 ft 8 in (2.03 m)
|202 lb (92 kg)
|G
|10
|Darius Garland
|6 ft 1 in (1.85 m)
|192 lb (87 kg)
|G/F
|12
|De’Andre Hunter
|6 ft 8 in (2.03 m)
|221 lb (100 kg)
|G
|5
|Sam Merrill
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|45
|Donovan Mitchell
|6 ft 3 in (1.91 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|4
|Evan Mobley
|6 ft 11 in (2.11 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|22
|Larry Nance Jr.
|6 ft 8 in (2.03 m)
|245 lb (111 kg)
|G
|9
|Craig Porter Jr.
|6 ft 1 in (1.85 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|24
|Tyrese Proctor
|6 ft 6 in (1.98 m)
|185 lb (84 kg)
|G/F
|1
|Max Strus
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|13
|Tristan Thompson (FA)
|6 ft 9 in (2.06 m)
|254 lb (115 kg)
|F
|30
|Nae’Qwan Tomlin (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|33
|Luke Travers (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|207 lb (94 kg)
|G/F
|20
|Jaylon Tyson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|32
|Dean Wade
|6 ft 9 in (2.06 m)
|228 lb (103 kg)
Análise
O Cleveland Cavaliers tem um dos melhores elencos de toda a NBA e vem para 2025/26 na briga pelo título contra times do Oeste. No papel, ao menos, é o mais forte do Leste. Afinal, foi assim que liderou no último ano. Com Donovan Mitchell e Evan Mobley, o Cavs tem tudo para repetir a boa campanha de 2024/25, enquanto parece ter um grupo mais forte.
Dallas Mavericks
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|45
|Moussa Cisse
|6 ft 11 in (2.11 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|00
|Max Christie
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|G/F
|35
|Matthew Cleveland
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|3
|Anthony Davis
|6 ft 10 in (2.08 m)
|253 lb (115 kg)
|G
|0
|Dante Exum
|6 ft 5 in (1.96 m)
|214 lb (97 kg)
|F
|32
|Cooper Flagg
|6 ft 8 in (2.03 m)
|205 lb (93 kg)
|F/C
|21
|Daniel Gafford
|6 ft 10 in (2.08 m)
|265 lb (120 kg)
|G
|1
|Jaden Hardy
|6 ft 3 in (1.91 m)
|198 lb (90 kg)
|G
|11
|Kyrie Irving
|6 ft 2 in (1.88 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|–
|Miles Kelly (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|C
|2
|Dereck Lively
|7 ft 1 in (2.16 m)
|230 lb (104 kg)
|F
|13
|Naji Marshall
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|16
|Caleb Martin
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|9
|Ryan Nembhard (TW)
|6 ft 0 in (1.83 m)
|180 lb (82 kg)
|F/C
|7
|Dwight Powell
|6 ft 10 in (2.08 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|5
|D’Angelo Russell
|6 ft 3 in (1.91 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|31
|Klay Thompson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|25
|P. J. Washington
|6 ft 6 in (1.98 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|10
|Brandon Williams
|6 ft 1 in (1.85 m)
|190 lb (86 kg)
Análise
O Mavs “caiu para cima” depois da troca de Luka Doncic. Afinal, perder um dos melhores jogadores da NBA e mandar para um dos times rivais no Oeste, parecia um enorme erro. Foi, mas ficou com a primeira escolha no Draft e usou para selecionar Cooper Flagg. A aposta do Dallas Mavericks é para hoje, apesar de não ter Kyrie Irving por boa parte da campanha. Por fim, Anthony Davis, ainda está em seu melhor momento e a equipe tem de tentar tirar o máximo dele para brigar por vitórias.
Denver Nuggets
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|19
|Tamar Bates (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|0
|Christian Braun
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|G/F
|00
|Bruce Brown
|6 ft 4 in (1.93 m)
|202 lb (92 kg)
|F
|32
|Aaron Gordon
|6 ft 8 in (2.03 m)
|235 lb (107 kg)
|G/F
|10
|Tim Hardaway Jr.
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|14
|DaRon Holmes II
|6 ft 10 in (2.08 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|23
|Cameron Johnson
|6 ft 8 in (2.03 m)
|210 lb (95 kg)
|C
|15
|Nikola Jokic
|6 ft 11 in (2.11 m)
|284 lb (129 kg)
|G
|9
|Curtis Jones (TW)
|6 ft 4 in (1.93 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|21
|Spencer Jones (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|27
|Jamal Murray
|6 ft 4 in (1.93 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|22
|Zeke Nnaji
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|24
|Jalen Pickett
|6 ft 2 in (1.88 m)
|202 lb (92 kg)
|G
|3
|Julian Strawther
|6 ft 6 in (1.98 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|5
|Hunter Tyson
|6 ft 8 in (2.03 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|17
|Jonas Valanciunas
|6 ft 11 in (2.11 m)
|265 lb (120 kg)
|G
|8
|Peyton Watson
|6 ft 7 in (2.01 m)
|200 lb (91 kg)
Análise
O grande problema do Denver Nuggets na última temporada da NBA era por conta de ter um dos melhores times titulares, mas um dos elencos mais “fracos” no geral, o que mudou para 2025/26. Isso porque a direção foi atrás de reforços e o banco ficou forte. Enquanto isso, Nikola Jokic segue sendo o melhor jogador da liga e, finalmente, tem um reserva em Jonas Valanciunas.
Detroit Pistons
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|2
|Cade Cunningham
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|C
|0
|Jalen Duren
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|26
|Javonte Green
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|12
|Tobias Harris
|6 ft 8 in (2.03 m)
|226 lb (103 kg)
|F
|5
|Ron Holland
|6 ft 8 in (2.03 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|23
|Jaden Ivey
|6 ft 4 in (1.93 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|24
|Daniss Jenkins (TW)
|6 ft 3 in (1.91 m)
|165 lb (75 kg)
|G
|22
|Colby Jones (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|207 lb (94 kg)
|F
|34
|Bobi Klintman
|6 ft 9 in (2.06 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|20
|Chaz Lanier
|6 ft 4 in (1.93 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|8
|Caris LeVert
|6 ft 6 in (1.98 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|7
|Paul Reed
|6 ft 9 in (2.06 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|55
|Duncan Robinson
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|25
|Marcus Sasser
|6 ft 2 in (1.88 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|35
|Tolu Smith (TW)
|6 ft 11 in (2.11 m)
|245 lb (111 kg)
|F/C
|28
|Isaiah Stewart
|6 ft 8 in (2.03 m)
|250 lb (113 kg)
|G/F
|9
|Ausar Thompson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|205 lb (93 kg)
Análise
Embora o Pistons tenha perdido alguns bons jogadores para a agência livre, a esperança está toda em Cade Cunningham para repetir o último ano. Afinal, poucos times da NBA deram um salto com seus elencos sem grandes mudanças e em 2025/26 segue o mesmo ritmo. O Leste está mais fraco, então é a hora de Detroit dar passos mais largos.
Golden State Warriors
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|10
|Jimmy Butler
|6 ft 7 in (2.01 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|30
|Stephen Curry
|6 ft 2 in (1.88 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|23
|Draymond Green
|6 ft 6 in (1.98 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|7
|Buddy Hield
|6 ft 4 in (1.93 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|32
|Trayce Jackson-Davis
|6 ft 9 in (2.06 m)
|245 lb (111 kg)
|F
|00
|Jonathan Kuminga (FA)*
|6 ft 7 in (2.01 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|4
|Moses Moody
|6 ft 5 in (1.96 m)
|211 lb (96 kg)
|G
|0
|Gary Payton II (FA)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|2
|Brandin Podziemski
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|C
|21
|Quinten Post
|7 ft 0 in (2.13 m)
|238 lb (108 kg)
|G
|3
|Will Richard
|6 ft 4 in (1.93 m)
|206 lb (93 kg)
|F
|44
|Jackson Rowe (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|15
|Gui Santos
|6 ft 6 in (1.98 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|61
|Pat Spencer (FA)
|6 ft 3 in (1.91 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|22
|Alex Toohey
|6 ft 8 in (2.03 m)
|223 lb (101 kg)
*(FA): agente livre
Análise
Não chega a ser impossível, mas o Golden State Warriors segue em busca de outro título. No entanto, já teve elencos muito mais profundos e espera que Jonathan Kuminga resolva seus problemas para que o time tenha chances de fechar com agentes livres da NBA. Entre eles, está o veterano Al Horford. Enquanto isso, a novela Kuminga segue a poucos dias da apresentação. A situação é tão incômoda que Stephen Curry e Jimmy Butler pressionam a direção.
Houston Rockets
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|12
|Steven Adams
|6 ft 11 in (2.11 m)
|265 lb (120 kg)
|C
|30
|Clint Capela
|6 ft 10 in (2.08 m)
|256 lb (116 kg)
|F
|4
|Isaiah Crawford (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|3
|JD Davison (TW)
|6 ft 1 in (1.85 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|7
|Kevin Durant
|6 ft 11 in (2.11 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|17
|Tari Eason
|6 ft 8 in (2.03 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|2
|Dorian Finney-Smith
|6 ft 7 in (2.01 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|32
|Jeff Green
|6 ft 8 in (2.03 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|00
|Kevon Harris (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|0
|Aaron Holiday
|6 ft 0 in (1.83 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|40
|Cameron Matthews
|6 ft 7 in (2.01 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|20
|Josh Okogie
|6 ft 4 in (1.93 m)
|213 lb (97 kg)
|C
|28
|Alperen Şengun
|6 ft 11 in (2.11 m)
|243 lb (110 kg)
|G
|15
|Reed Sheppard
|6 ft 2 in (1.88 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|10
|Jabari Smith Jr.
|6 ft 10 in (2.08 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|8
|Jae’Sean Tate
|6 ft 4 in (1.93 m)
|230 lb (104 kg)
|G/F
|1
|Amen Thompson
|6 ft 7 in (2.01 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|5
|Fred VanVleet
|6 ft 0 in (1.83 m)
|197 lb (89 kg)
Análise
A agência livre da NBA deixou com que um dos melhores times do Oeste formasse um dos elencos mais intrigantes para 2025/26. Afinal, o Rockets, ainda sem Kevin Durant, ficou em segundo na conferência. Então, com ele, a esperança é que Houston esteja no topo. Isso, sem contar com a evolução do pivô Alperen Sengun.
Indiana Pacers
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|13
|Tony Bradley
|6 ft 10 in (2.08 m)
|245 lb (111 kg)
|G
|10
|RayJ Dennis (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|12
|Johnny Furphy
|6 ft 9 in (2.06 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|0
|Tyrese Haliburton
|6 ft 5 in (1.96 m)
|185 lb (84 kg)
|C
|32
|Jay Huff
|7 ft 1 in (2.16 m)
|240 lb (109 kg)
|C
|22
|Isaiah Jackson
|6 ft 9 in (2.06 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|29
|Quenton Jackson (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|173 lb (78 kg)
|G
|7
|Kam Jones
|6 ft 5 in (1.96 m)
|200 lb (91 kg)
|G/F
|00
|Bennedict Mathurin
|6 ft 5 in (1.96 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|9
|T. J. McConnell
|6 ft 1 in (1.85 m)
|190 lb (86 kg)
|G/F
|2
|Andrew Nembhard
|6 ft 4 in (1.93 m)
|191 lb (87 kg)
|G/F
|23
|Aaron Nesmith
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|4
|Taelon Peter (TW)
|6 ft 4 in (1.93 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|26
|Ben Sheppard
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|43
|Pascal Siakam
|6 ft 8 in (2.03 m)
|245 lb (111 kg)
|F
|1
|Obi Toppin
|6 ft 9 in (2.06 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|5
|Jarace Walker
|6 ft 7 in (2.01 m)
|235 lb (107 kg)
|C
|11
|James Wiseman
|6 ft 11 in (2.11 m)
|240 lb (109 kg)
Análise
Sem o astro Tyrese Haliburton, o Pacers não está entre os melhores times da NBA, mas dá para brigar pelos playoffs. Ao menos, no papel. Se perdeu Myles Turner, então o time foi atrás de uma versão genérica dele em Jay Huff. Mas fique de olho em Andrew Nembhard, que deve ter o melhor ano da carreira na liga.
Los Angeles Clippers
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|23
|Patrick Baldwin Jr. (TW)
|6 ft 9 in (2.06 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|33
|Nicolas Batum
|6 ft 8 in (2.03 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|0
|Bradley Beal
|6 ft 4 in (1.93 m)
|207 lb (94 kg)
|G
|10
|Bogdan Bogdanović
|6 ft 5 in (1.96 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|21
|Kobe Brown
|6 ft 7 in (2.01 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|12
|Cam Christie
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|F/C
|20
|John Collins
|6 ft 9 in (2.06 m)
|226 lb (103 kg)
|G
|8
|Kris Dunn
|6 ft 3 in (1.91 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|9
|Trentyn Flowers (TW)
|6 ft 9 in (2.06 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|1
|James Harden
|6 ft 5 in (1.96 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|5
|Derrick Jones Jr.
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
|C
|14
|Yanic Konan Niederhäuser (DP)
|6 ft 11 in (2.11 m)
|242 lb (110 kg)
|F
|2
|Kawhi Leonard
|6 ft 7 in (2.01 m)
|225 lb (102 kg)
|C
|11
|Brook Lopez
|7 ft 1 in (2.16 m)
|282 lb (128 kg)
|G
|3
|Chris Paul
|6 ft 0 in (1.83 m)
|175 lb (79 kg)
|G
|4
|Kobe Sanders (TW)
|6 ft 9 in (2.06 m)
|207 lb (94 kg)
|C
|40
|Ivica Zubac
|7 ft 0 in (2.13 m)
|240 lb (109 kg)
Análise
O Clippers vem com um dos elencos mais profundos da NBA em 2025/26, mas nenhum dos outros 29 times entra sob tanta pressão. Isso porque o escândalo envolvendo Kawhi Leonard repercute mais do que as boas contratações que fez na agência livre. Existe a chance de Leonard perder seu contrato e virar agente livre, pois um documento recente mostra que ele ganhou salário por fora de seu contrato.
Los Angeles Lakers
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|5
|Deandre Ayton
|7 ft 0 in (2.13 m)
|252 lb (114 kg)
|F
|43
|Eric Dixon (TW)
|6 ft 8 in (2.03 m)
|255 lb (116 kg)
|G/F
|77
|Luka Doncic
|6 ft 6 in (1.98 m)
|230 lb (104 kg)
|F
|28
|Rui Hachimura
|6 ft 8 in (2.03 m)
|230 lb (104 kg)
|F/C
|11
|Jaxson Hayes
|7 ft 0 in (2.13 m)
|Texas
|G
|9
|Bronny James
|6 ft 3 in (1.91 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|23
|LeBron James
|6 ft 9 in (2.06 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|14
|Maxi Kleber
|6 ft 10 in (2.08 m)
|240 lb (109 kg)
|G/F
|4
|Dalton Knecht
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|10
|Christian Koloko (TW)
|7 ft 0 in (2.13 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|12
|Jake LaRavia
|6 ft 7 in (2.01 m)
|235 lb (107 kg)
|G
|30
|Chris Mañon (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|209 lb (95 kg)
|G
|15
|Austin Reaves
|6 ft 5 in (1.96 m)
|197 lb (89 kg)
|G
|36
|Marcus Smart
|6 ft 3 in (1.91 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|1
|Adou Thiero
|6 ft 8 in (2.03 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|2
|Jarred Vanderbilt
|6 ft 8 in (2.03 m)
|214 lb (97 kg)
|G
|7
|Gabe Vincent
|6 ft 2 in (1.88 m)
|200 lb (91 kg)
Análise
A temporada 2025/26 vai ser a última de LeBron James na NBA? Ninguém espera que seja, pois ele parece “interminável”. Mas o Lakers já decidiu por Luka Doncic como seu principal nome e ele pode deixar o time ao fim da campanha. No entanto, todo mundo sabe que James jamais teve um papel secundário na liga e as coisas mudam de forma muito rápida.
Memphis Grizzlies
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F/C
|7
|Santi Aldama
|7 ft 0 in (2.13 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|3
|Kentavious Caldwell-Pope
|6 ft 5 in (1.96 m)
|204 lb (93 kg)
|F
|15
|Brandon Clarke
|6 ft 8 in (2.03 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|23
|Cedric Coward
|6 ft 6 in (1.98 m)
|206 lb (93 kg)
|C
|14
|Zach Edey
|7 ft 4 in (2.24 m)
|305 lb (138 kg)
|C
|13
|PJ Hall (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|245 lb (111 kg)
|F
|45
|GG Jackson
|6 ft 9 in (2.06 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|8
|Jaren Jackson Jr.
|6 ft 10 in (2.08 m)
|242 lb (110 kg)
|G/F
|11
|Ty Jerome
|6 ft 5 in (1.96 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|46
|John Konchar
|6 ft 5 in (1.96 m)
|210 lb (95 kg)
|C
|34
|Jock Landale
|6 ft 11 in (2.11 m)
|255 lb (116 kg)
|G
|21
|Jahmai Mashack
|6 ft 4 in (1.93 m)
|203 lb (92 kg)
|G
|12
|Ja Morant
|6 ft 2 in (1.88 m)
|174 lb (79 kg)
|G
|1
|Scotty Pippen Jr.
|6 ft 1 in (1.85 m)
|170 lb (77 kg)
|G
|10
|Javon Small (TW)
|6 ft 3 in (1.91 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|24
|Cam Spencer
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|0
|Jaylen Wells
|6 ft 8 in (2.03 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|5
|Vince Williams Jr.
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
Análise
O Grizzlies era um dos grandes times do futuro da NBA, mas outras equipes estão com elencos melhores para 2025/26. Ou seja, a franquia deu largos passos para trás nos últimos anos. Claro que Ja Morant ainda é espetacular, só que ele vem deixando de ter o mesmo protagonismo. É bom ficar de olho, pois mudanças podem acontecer ali.
Leia mais
- NBA: Pelicans mira em “ano de Zion Williamson” para vencer
- As carreiras de Russell Westbrook e Ben Simmons acabaram
- Site indica candidatos ao MVP da NBA em 2025/26
Miami Heat
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F/C
|13
|Bam Adebayo
|6 ft 9 in (2.06 m)
|260 lb (118 kg)
|G
|18
|Alec Burks (FA)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|0
|Simone Fontecchio
|6 ft 7 in (2.01 m)
|209 lb (95 kg)
|F
|15
|Myron Gardner (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|C
|50
|Vladislav Goldin (TW)
|7 ft 1 in (2.16 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|14
|Tyler Herro
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|25
|Kasparas Jakucionis
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|11
|Jaime Jaquez
|6 ft 6 in (1.98 m)
|230 lb (104 kg)
|F
|16
|Keshad Johnson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|230 lb (104 kg)
|F
|5
|Nikola Jović
|6 ft 10 in (2.08 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|9
|Pelle Larsson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|45
|Davion Mitchell
|6 ft 1 in (1.85 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|24
|Norman Powell
|6 ft 4 in (1.93 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|2
|Terry Rozier
|6 ft 1 in (1.85 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|12
|Dru Smith
|6 ft 2 in (1.88 m)
|200 lb (91 kg)
|C
|7
|Kel’el Ware
|7 ft 0 in (2.13 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|22
|Andrew Wiggins
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
Análise
O Heat tem falhas em seu grupo e já entra na nova campanha sem Tyler Herro. Ou seja, a previsão é que outros times do Leste, com elencos melhores, comecem a temporada 2025/26 da NBA em um nível superior. Enquanto isso, Bam Adebayo, Andrew Wiggins e Norman Powell são as referências.
Milwaukee Bucks
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|34
|Giannis Antetokounmpo
|6 ft 11 in (2.11 m)
|243 lb (110 kg)
|F
|43
|Thanasis Antetokounmpo
|6 ft 7 in (2.01 m)
|219 lb (99 kg)
|G
|50
|Cole Anthony
|6 ft 2 in (1.88 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|15
|Jamaree Bouyea (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|20
|A. J. Green
|6 ft 4 in (1.93 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|11
|Gary Harris
|6 ft 4 in (1.93 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|44
|Andre Jackson Jr.
|6 ft 6 in (1.98 m)
|209 lb (95 kg)
|F
|0
|Kyle Kuzma
|6 ft 9 in (2.06 m)
|221 lb (100 kg)
|F
|24
|Chris Livingston
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|35
|Pete Nance (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|225 lb (102 kg)
|G/F
|7
|Kevin Porter Jr.
|6 ft 4 in (1.93 m)
|203 lb (92 kg)
|F
|9
|Bobby Portis
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|12
|Taurean Prince
|6 ft 6 in (1.98 m)
|218 lb (99 kg)
|G
|13
|Ryan Rollins
|6 ft 3 in (1.91 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|19
|Mark Sears (TW)
|6 ft 1 in (1.85 m)
|185 lb (84 kg)
|C
|00
|Jericho Sims
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|21
|Tyler Smith
|6 ft 9 in (2.06 m)
|224 lb (102 kg)
|G
|5
|Gary Trent Jr.
|6 ft 5 in (1.96 m)
|204 lb (93 kg)
|F/C
|3
|Myles Turner
|6 ft 11 in (2.11 m)
|250 lb (113 kg)
Análise
Apesar de todos os rumores que apontavam uma troca de Giannis Antetokounmpo, ele ficou no Milwaukee Bucks. Mas tente fazer um exercício aí. Tire ele e veja como fica. O Bucks, que já teve times de elite na NBA, entra em 2025/26 com um dos elencos mais dependentes de um astro nos últimos anos. Sem ele, nem play-in, tá?
Minnesota Timberwolves
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|19
|Joan Beringer
|6 ft 10 in (2.08 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|22
|Jaylen Clark
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|10
|Mike Conley Jr.
|6 ft 0 in (1.83 m)
|175 lb (79 kg)
|G
|4
|Rob Dillingham
|6 ft 3 in (1.91 m)
|175 lb (79 kg)
|G
|0
|Donte DiVincenzo
|6 ft 4 in (1.93 m)
|203 lb (92 kg)
|G
|5
|Anthony Edwards
|6 ft 4 in (1.93 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|8
|Enrique Freeman (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|220 lb (100 kg)
|C
|27
|Rudy Gobert
|7 ft 1 in (2.16 m)
|258 lb (117 kg)
|G/F
|7
|Joe Ingles
|6 ft 8 in (2.03 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|–
|Johnny Juzang
|6 ft 5 in (1.96 m)
|226 lb (103 kg)
|F
|3
|Jaden McDaniels
|6 ft 9 in (2.06 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|33
|Leonard Miller
|6 ft 10 in (2.08 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|13
|Tristen Newton (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F/C
|30
|Julius Randle
|6 ft 9 in (2.06 m)
|250 lb (113 kg)
|F/C
|11
|Naz Reid
|6 ft 9 in (2.06 m)
|264 lb (120 kg)
|G/F
|1
|Terrence Shannon Jr.
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|44
|Rocco Zikarsky (TW)
|7 ft 3 in (2.21 m)
|227 lb (103 kg)
Análise
É fato que dos principais times do Oeste, o Timberwolves foi o que menos fez na agência livre da NBA para 2025/26, enquanto outros elencos dão sinais que estão melhores. Mas a continuidade e a presença de Anthony Edwards devem fazer a diferença.
New Orleans Pelicans
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|23
|Trey Alexander (TW)
|6 ft 4 in (1.93 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|15
|Jose Alvarado
|6 ft 0 in (1.83 m)
|179 lb (81 kg)
|G/F
|41
|Saddiq Bey
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|4
|Hunter Dickinson (TW)
|7 ft 1 in (2.16 m)
|255 lb (116 kg)
|G
|0
|Jeremiah Fears
|6 ft 4 in (1.93 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|24
|Jordan Hawkins
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|2
|Herb Jones
|6 ft 7 in (2.01 m)
|206 lb (93 kg)
|F
|55
|Kevon Looney
|6 ft 9 in (2.06 m)
|222 lb (101 kg)
|F/C
|17
|Karlo Matkovic
|6 ft 10 in (2.08 m)
|231 lb (105 kg)
|G
|—
|Bryce McGowens (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|C
|21
|Yves Missi
|6 ft 11 in (2.11 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|25
|Trey Murphy
|6 ft 8 in (2.03 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|5
|Dejounte Murray
|6 ft 4 in (1.93 m)
|180 lb (82 kg)
|G/F
|14
|Micah Peavy
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|3
|Jordan Poole
|6 ft 4 in (1.93 m)
|194 lb (88 kg)
|C
|22
|Derik Queen
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|1
|Zion Williamson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|284 lb (129 kg)
Análise
O Pelicans é uma incógnita, pois conta com boas peças em seu elenco que vários times foram atrás na agência livre da NBA para 2025/26. Trey Murphy, por exemplo, é um deles. No entanto, New Orleans segue apostando tudo em Zion Williamson. Mesmo com menos de 50% de presença nos jogos desde a sua estreia, em 2019, ele é a esperança. Até quando? Ah, e ainda fez troca por Jordan Poole. É…
New York Knicks
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G/F
|8
|OG Anunoby
|6 ft 7 in (2.01 m)
|240 lb (109 kg)
|G/F
|25
|Mikal Bridges
|6 ft 6 in (1.98 m)
|209 lb (95 kg)
|G
|11
|Jalen Brunson
|6 ft 2 in (1.88 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|00
|Jordan Clarkson
|6 ft 3 in (1.91 m)
|194 lb (88 kg)
|F
|4
|Pacôme Dadiet
|6 ft 8 in (2.03 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|51
|Mohamed Diawara
|6 ft 9 in (2.06 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|3
|Josh Hart
|6 ft 4 in (1.93 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|55
|Ariel Hukporti
|6 ft 11 in (2.11 m)
|246 lb (112 kg)
|G
|13
|Tyler Kolek
|6 ft 3 in (1.91 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|2
|Miles McBride
|6 ft 1 in (1.85 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|9
|Kevin McCullar Jr. (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|23
|Mitchell Robinson
|7 ft 0 in (2.13 m)
|240 lb (109 kg)
|F/C
|32
|Karl-Anthony Towns
|7 ft 0 in (2.13 m)
|248 lb (112 kg)
|F
|28
|Guerschon Yabusele
|6 ft 8 in (2.03 m)
|265 lb (120 kg)
Análise
O Knicks está entre os principais times do Leste da NBA, mas tem um dos elencos mais “engessados” para 2025/26. São poucas moedas de troca, salários muito altos de vários jogadores, enquanto busca o título.
Oklahoma City Thunder
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|23
|Brooks Barnhizer (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|230 lb (104 kg)
|C
|15
|Branden Carlson (TW)
|7 ft 0 in (2.13 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|9
|Alex Caruso
|6 ft 5 in (1.96 m)
|186 lb (84 kg)
|F
|13
|Ousmane Dieng
|6 ft 9 in (2.06 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|5
|Luguentz Dort
|6 ft 4 in (1.93 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|2
|Shai Gilgeous-Alexander
|6 ft 6 in (1.98 m)
|195 lb (88 kg)
|F/C
|55
|Isaiah Hartenstein
|7 ft 0 in (2.13 m)
|250 lb (113 kg)
|F/C
|7
|Chet Holmgren
|7 ft 1 in (2.16 m)
|208 lb (94 kg)
|G
|11
|Isaiah Joe
|6 ft 3 in (1.91 m)
|165 lb (75 kg)
|G
|25
|Ajay Mitchell
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|C
|12
|Thomas Sorber
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|44
|Nikola Topić
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|22
|Cason Wallace
|6 ft 3 in (1.91 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|21
|Aaron Wiggins
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|8
|Jalen Williams
|6 ft 5 in (1.96 m)
|211 lb (96 kg)
|F
|6
|Jaylin Williams
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|G/F
|34
|Kenrich Williams
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
Análise
Todos os outros 29 times sabem que o Thunder tem um dos melhores elencos da NBA. Então, Oklahoma City vai entrar como o grande alvo da liga, especialmente no Oeste. Com Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, é o favorito ao bi.
Orlando Magic
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|5
|Paolo Banchero
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|3
|Desmond Bane
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|35
|Goga Bitadze
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|0
|Anthony Black
|6 ft 7 in (2.01 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|8
|Jamal Cain (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|191 lb (87 kg)
|C
|34
|Wendell Carter Jr.
|6 ft 10 in (2.08 m)
|270 lb (122 kg)
|C
|–
|Colin Castleton
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|23
|Tristan da Silva
|6 ft 8 in (2.03 m)
|217 lb (98 kg)
|F
|13
|Jett Howard
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|1
|Jonathan Isaac
|6 ft 10 in (2.08 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|2
|Tyus Jones
|6 ft 1 in (1.85 m)
|196 lb (89 kg)
|G
|10
|Cory Joseph (FA)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|8
|Mac McClung (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|185 lb (84 kg)
|G/F
|93
|Noah Penda
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|11
|Jase Richardson
|6 ft 0 in (1.83 m)
|180 lb (82 kg)
|C
|7
|Orlando Robinson (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|G
|4
|Jalen Suggs
|6 ft 5 in (1.96 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|22
|Franz Wagner
|6 ft 10 in (2.08 m)
|220 lb (100 kg)
|F/C
|21
|Moritz Wagner
|6 ft 11 in (2.11 m)
|245 lb (111 kg)
Análise
O Magic está melhor e tem um dos elencos mais promissores dos times do Leste para a temporada 2025/26 da NBA. Está mais para uma realidade, enquanto os jovens astros evoluem ainda mais.
Philadelphia 76ers
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|25
|Dominick Barlow (TW)
|6 ft 8 in (2.03 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|30
|Adem Bona
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|22
|Johni Broome
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|C
|1
|Andre Drummond
|6 ft 11 in (2.11 m)
|279 lb (127 kg)
|G
|77
|V. J. Edgecombe
|6 ft 5 in (1.96 m)
|180 lb (82 kg)
|F
|19
|Justin Edwards
|6 ft 7 in (2.01 m)
|203 lb (92 kg)
|F/C
|21
|Joel Embiid
|7 ft 0 in (2.13 m)
|280 lb (127 kg)
|F
|8
|Paul George
|6 ft 8 in (2.03 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|23
|Eric Gordon
|6 ft 3 in (1.91 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|7
|Kyle Lowry
|6 ft 0 in (1.83 m)
|196 lb (89 kg)
|G
|0
|Tyrese Maxey
|6 ft 2 in (1.88 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|20
|Jared McCain
|6 ft 3 in (1.91 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|—
|Igor Milicic
|6 ft 10 in (2.08 m)
|225 lb (102 kg)
|G/F
|9
|Kelly Oubre Jr.
|6 ft 8 in (2.03 m)
|203 lb (92 kg)
|G
|45
|Hunter Sallis (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|33
|Jabari Walker (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|237 lb (108 kg)
|F
|12
|Trendon Watford
|6 ft 8 in (2.03 m)
|237 lb (108 kg)
Análise
É difícil. O Sixers tem um dos melhores elencos do Leste da NBA para 2025/26, mas é um dos times mais estranhos, ao mesmo tempo. Os astros se machucam mais do que deveriam, enquanto as esperanças por um Joel Embiid saudável estão quase no fim.
Phoenix Suns
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|8
|Grayson Allen
|6 ft 4 in (1.93 m)
|198 lb (90 kg)
|G
|1
|Devin Booker
|6 ft 6 in (1.98 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|14
|Koby Brea (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|3
|Dillon Brooks
|6 ft 6 in (1.98 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|25
|Jared Butler
|6 ft 3 in (1.91 m)
|193 lb (88 kg)
|F
|0
|Ryan Dunn
|6 ft 8 in (2.03 m)
|216 lb (98 kg)
|F
|20
|Rasheer Fleming
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|12
|Collin Gillespie
|6 ft 1 in (1.85 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|23
|Jordan Goodwin
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|4
|Jalen Green
|6 ft 4 in (1.93 m)
|186 lb (84 kg)
|F
|21
|Nigel Hayes-Davis
|6 ft 8 in (2.03 m)
|254 lb (115 kg)
|F
|22
|C. J. Huntley (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|11
|Oso Ighodaro
|7 ft 0 in (2.13 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|18
|Isaiah Livers (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|232 lb (105 kg)
|C
|10
|Khaman Maluach
|7 ft 2 in (2.18 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|00
|Royce O’Neale
|6 ft 6 in (1.98 m)
|226 lb (103 kg)
|C
|2
|Nick Richards
|7 ft 0 in (2.13 m)
|245 lb (111 kg)
|C
|15
|Mark Williams
|7 ft 0 in (2.13 m)
|240 lb (109 kg)
Análise
O Suns passa por mudanças, enquanto os times do Oeste estão com elencos muito mais qualificados para a NBA em 2025/26. Vai seguir dependendo de Devin Booker, mas chegaram bons jogadores na agência livre.
Portland Trail Blazers
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|8
|Deni Avdija
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|33
|Toumani Camara
|6 ft 7 in (2.01 m)
|229 lb (104 kg)
|G
|91
|Sidy Cissoko (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|C
|23
|Donovan Clingan
|7 ft 2 in (2.18 m)
|280 lb (127 kg)
|F
|9
|Jerami Grant
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|00
|Scoot Henderson
|6 ft 3 in (1.91 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|5
|Jrue Holiday
|6 ft 4 in (1.93 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|0
|Damian Lillard
|6 ft 2 in (1.88 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|2
|Caleb Love (TW)
|6 ft 4 in (1.93 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|24
|Kris Murray
|6 ft 8 in (2.03 m)
|216 lb (98 kg)
|C
|26
|Duop Reath
|6 ft 9 in (2.06 m)
|245 lb (111 kg)
|G/F
|21
|Rayan Rupert
|6 ft 6 in (1.98 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|17
|Shaedon Sharpe
|6 ft 5 in (1.96 m)
|208 lb (94 kg)
|G/F
|4
|Matisse Thybulle
|6 ft 5 in (1.96 m)
|201 lb (91 kg)
|F/C
|35
|Robert Williams III
|6 ft 9 in (2.06 m)
|249 lb (113 kg)
|G
|1
|Blake Wesley
|6 ft 3 in (1.91 m)
|205 lb (93 kg)
|C
|16
|Yang Hansen
|7 ft 1 in (2.16 m)
|249 lb (113 kg)
Análise
É fato que o Blazers melhorou e já tem um dos elencos mais promissores da NBA para 2025/26, mas é sempre bom lembrar que não está entre os melhores times do Oeste. Pode ser uma boa surpresa para a nova campanha, entretanto.
Sacramento Kings
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|—
|Dylan Cardwell (TW)
|6 ft 11 in (2.11 m)
|255 lb (116 kg)
|G
|22
|Devin Carter
|6 ft 2 in (1.88 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|5
|Nique Clifford
|6 ft 5 in (1.96 m)
|175 lb (79 kg)
|G/F
|10
|DeMar DeRozan
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|23
|Keon Ellis
|6 ft 4 in (1.93 m)
|175 lb (79 kg)
|F/C
|19
|Drew Eubanks
|6 ft 10 in (2.08 m)
|245 lb (111 kg)
|F
|3
|Isaac Jones
|6 ft 9 in (2.06 m)
|245 lb (111 kg)
|G
|8
|Zach LaVine
|6 ft 5 in (1.96 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|7
|Doug McDermott
|6 ft 6 in (1.98 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|0
|Malik Monk
|6 ft 3 in (1.91 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|13
|Keegan Murray
|6 ft 8 in (2.03 m)
|225 lb (102 kg)
|G/F
|29
|Daeqwon Plowden (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|42
|Maxime Raynaud
|7 ft 1 in (2.16 m)
|250 lb (113 kg)
|F/C
|11
|Domantas Sabonis
|6 ft 10 in (2.08 m)
|240 lb (109 kg)
|F/C
|—
|Dario Šarić
|6 ft 10 in (2.08 m)
|225 lb (102 kg)
|G
|17
|Dennis Schröder
|6 ft 1 in (1.85 m)
|175 lb (79 kg)
|G
|—
|Isaiah Stevens (TW)
|6 ft 0 in (1.83 m)
|185 lb (84 kg)
Análise
Dos atuais elencos da NBA, especialmente no Oeste, o Kings é um dos times mais estranhos para 2025/26. Afinal, conta com Zach LaVine e DeMar DeRozan, que pouco fizeram juntos no Chicago Bulls. Parece que falta pouco por uma “implosão” no grupo. O desejo era uma troca por Jonathan Kuminga, mas ficou difícil. Então, Domantas Sabonis segue como o grande nome a pedir troca. Ao menos, de acordo com o rumor.
San Antonio Spurs
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|40
|Harrison Barnes
|6 ft 8 in (2.03 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|11
|Carter Bryant
|6 ft 8 in (2.03 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|5
|Stephon Castle
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|30
|Julian Champagnie
|6 ft 7 in (2.01 m)
|217 lb (98 kg)
|G
|4
|De’Aaron Fox
|6 ft 3 in (1.91 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|2
|Dylan Harper
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|55
|Harrison Ingram (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|230 lb (104 kg)
|G/F
|0
|Keldon Johnson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|25
|David Jones García (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|7
|Luke Kornet
|7 ft 1 in (2.16 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|3
|Jordan McLaughlin
|6 ft 0 in (1.83 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|27
|Riley Minix (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|230 lb (104 kg)
|F/C
|41
|Kelly Olynyk
|6 ft 11 in (2.11 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|10
|Jeremy Sochan
|6 ft 8 in (2.03 m)
|230 lb (104 kg)
|G/F
|24
|Devin Vassell
|6 ft 5 in (1.96 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|43
|Lindy Waters III
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|1
|Victor Wembanyama
|7 ft 3 in (2.21 m)
|235 lb (107 kg)
Análise
Claro que o Spurs vem em evolução na NBA, mas os times do Oeste estão com elencos melhores para 2025/26. Ou seja, ainda não deve ser o grande ano de San Antonio com Victor Wembanyama. Mas se pegar no tranco, ou se alguma troca importante acontecer, a liga estará sob aviso.
Toronto Raptors
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|30
|Ochai Agbaji
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|4
|Scottie Barnes
|6 ft 7 in (2.01 m)
|237 lb (108 kg)
|G/F
|9
|RJ Barrett
|6 ft 6 in (1.98 m)
|214 lb (97 kg)
|F
|77
|Jamison Battle
|6 ft 7 in (2.01 m)
|220 lb (100 kg)
|C
|22
|Ulrich Chomche (TW)
|6 ft 11 in (2.11 m)
|235 lb (107 kg)
|G/F
|1
|Gradey Dick
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|24
|Chucky Hepburn (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|3
|Brandon Ingram
|6 ft 8 in (2.03 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|0
|A. J. Lawson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|179 lb (81 kg)
|F/C
|54
|Sandro Mamukelashvili
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|55
|Alijah Martin (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|2
|Jonathan Mogbo
|6 ft 9 in (2.06 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|12
|Collin Murray-Boyles
|6 ft 7 in (2.01 m)
|245 lb (111 kg)
|C
|19
|Jakob Poeltl
|7 ft 0 in (2.13 m)
|260 lb (118 kg)
|G
|5
|Immanuel Quickley
|6 ft 2 in (1.88 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|23
|Jamal Shead
|6 ft 1 in (1.85 m)
|200 lb (91 kg)
|G/F
|17
|Garrett Temple
|6 ft 5 in (1.96 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|14
|Ja’Kobe Walter
|6 ft 5 in (1.96 m)
|180 lb (82 kg)
Análise
Enquanto o Raptors parece que pode dar um salto na NBA em 2025/26, existem dúvidas de times sobre jogadores como Jakob Poeltl e RJ Barrett para outros elencos. É certo que Toronto pode melhorar, mas os dois são alvos de várias equipes da liga. A não ser que engrene logo, será uma das franquias mais “atacadas” por rumores.
Utah Jazz
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G/F
|2
|Kyle Anderson
|6 ft 9 in (2.06 m)
|230 lb (104 kg)
|F
|19
|Ace Bailey
|6 ft 7 in (2.01 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|13
|Walter Clayton Jr.
|6 ft 2 in (1.88 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|8
|Isaiah Collier
|6 ft 3 in (1.91 m)
|210 lb (95 kg)
|C
|22
|Kyle Filipowski
|6 ft 11 in (2.11 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|3
|Keyonte George
|6 ft 4 in (1.93 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|16
|Elijah Harkless (TW)
|6 ft 3 in (1.91 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|0
|Taylor Hendricks
|6 ft 9 in (2.06 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|24
|Walker Kessler
|7 ft 0 in (2.13 m)
|245 lb (111 kg)
|F/C
|42
|Kevin Love
|6 ft 8 in (2.03 m)
|251 lb (114 kg)
|F/C
|23
|Lauri Markkanen
|7 ft 0 in (2.13 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|99
|Kenyon Martin Jr.
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|10
|Sviatoslav Mykhailiuk
|6 ft 7 in (2.01 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|31
|Georges Niang
|6 ft 7 in (2.01 m)
|230 lb (104 kg)
|C
|30
|Jusuf Nurkić
|7 ft 0 in (2.13 m)
|290 lb (132 kg)
|F
|28
|Brice Sensabaugh
|6 ft 5 in (1.96 m)
|235 lb (107 kg)
|G
|17
|John Tonje
|6 ft 5 in (1.96 m)
|218 lb (99 kg)
|F/C
|34
|Oscar Tshiebwe (TW)
|6 ft 8 in (2.03 m)
|255 lb (116 kg)
|F
|5
|Cody Williams
|6 ft 7 in (2.01 m)
|190 lb (86 kg)
Análise
Nada menos que 29 times da NBA querem saber quando vão poder contar com Lauri Markkanen em seus elencos em 2025/26. Não tem mais nada que o Utah Jazz faça que não seja esse pensamento. Todo mundo viu o que o finlandês fez no EuroBasket, então é a hora da troca. Ele valorizou e era o que a direção queria. No mais, é uma equipe de loteria por algum tempo.
Washington Wizards
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|35
|Marvin Bagley III
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|4
|Malaki Branham
|6 ft 4 in (1.93 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|7
|Bub Carrington
|6 ft 4 in (1.93 m)
|190 lb (86 kg)
|G/F
|9
|Justin Champagnie
|6 ft 6 in (1.98 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|0
|Bilal Coulibaly
|6 ft 8 in (2.03 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|18
|Kyshawn George
|6 ft 8 in (2.03 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|5
|AJ Johnson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|160 lb (73 kg)
|G
|12
|Tre Johnson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|33
|Dillon Jones
|6 ft 5 in (1.96 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|24
|Corey Kispert
|6 ft 6 in (1.98 m)
|224 lb (102 kg)
|G
|3
|CJ McCollum
|6 ft 3 in (1.91 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|22
|Khris Middleton
|6 ft 7 in (2.01 m)
|222 lb (101 kg)
|F
|27
|Will Riley
|6 ft 8 in (2.03 m)
|180 lb (82 kg)
|C
|20
|Alex Sarr
|7 ft 0 in (2.13 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|00
|Tristan Vukcevic (TW)
|7 ft 0 in (2.13 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|30
|Jamir Watkins (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|1
|Cam Whitmore
|6 ft 7 in (2.01 m)
|230 lb (104 kg)
Análise
De todos os elencos da NBA para 2025/26, o Wizards tem um dos times que mais misturam jovens com veteranos. Não existem jogadores na média de idade. Ou são muito novos ou estão mais próximos de uma aposentadoria. Isso deve render trocas ao longo da nova campanha, portanto.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA