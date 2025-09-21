Site indica candidatos ao MVP da NBA em 2025/26

Os candidatos ao prêmio MVP da NBA para 2025/26 são quase os mesmos de todos os últimos anos. No entanto, o site Fade Away World separou os jogadores por cinco “prateleiras” diferentes. De acordo com a publicação, o ranking é baseado como seus times estão para a próxima campanha, além do fato de que eles podem fazer.

Como resultado, na primeira estão os últimos dois vencedores do MVP da NBA, Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Enquanto Jokic venceu três dos cinco desde 2020/21, o astro do Oklahoma City Thunder ganhou na campanha de 2024/25.

Mas para a temporada 2025/26 da NBA, a dupla ganhou um forte concorrente: Luka Doncic. Segundo o site, o armador esloveno é o único jogador do Los Angeles Lakers com alguma chance de vencer. Isso porque a direção apontou, ao longo da agência livre, que Doncic seria o foco do time a partir da nova campanha.

Aliás, foi um dos motivos pelo qual LeBron James apareceu em vários rumores que poderia sair do Lakers antes do início da temporada da NBA em 2025/26. Não foi o que aconteceu, apesar de que seu contrato é expirante pela primeira vez em toda a carreira.

Assim, o quatro vezes MVP da liga teria, ao menos no papel, uma função secundária no time de Los Angeles. Além disso, com Doncic bem mais magro e em grande nível no EuroBasket, LeBron jogaria de uma forma um pouco diferente em relação aos 22 anos anteriores e não está entre os principais candidatos.

Já na segunda prateleira dos candidatos ao MVP da NBA em 2025/26, estão Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards e uma surpresa: o pivô Victor Wembanyama.

Enquanto o Milwaukee Bucks do grego passou por várias mudanças importantes em seu elenco, existe a dúvida se o time teria chances reais de ficar entre os primeiros do Leste. Vale lembrar que o MVP não é dado a nenhum jogador de equipe que não se classifica direto aos playoffs da NBA. Ou seja, para isso, é preciso ficar entre os seis primeiros.

No caso de Edwards, o Minnesota Timberwolves vem brigando pelos primeiros lugares do Oeste, uma conferência bem mais forte. No entanto, o time fez poucas adições na agência livre da NBA para 2025/26.

Por fim, o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vem em construção de elenco e pode brigar por vaga. O problema, entretanto, é que o Spurs ainda não é forte o bastante para ficar no topo do Oeste. Ao menos, de acordo com um ranking que a própria NBA divulgou para a temporada 2025/26.

Mais candidatos ao MVP da NBA em 2025/26

De acordo com o site, a terceira “prateleira” teria Cade Cunningham, Jalen Brunson, Donovan Mitchell e Paolo Banchero. As apostas em Cunningham e Banchero são por conta da última temporada da NBA, quando o Detroit Pistons e Orlando Magic foram aos playoffs e poderiam dar um salto no Leste.

Por outro lado, Brunson e Mitchell são jogadores de times que ficaram no topo da conferência, o que potencialmente ajudaria em suas “candidaturas” ao MVP da NBA. New York Knicks e Cleveland Cavaliers são os dois principais favoritos ao Leste até aqui.

Então, a lista tem um quarto nível, com alguns nomes de peso, como Kevin Durant, Stephen Curry, Evan Mobley, Jalen Williams e Karl-Anthony Towns.

Nos casos de Durant e Curry, depende muito como seus times estarão. O Houston Rockets montou um elenco bem mais forte para a temporada 2025/26 da NBA, enquanto o Golden State Warriors segue sem fazer nada na agência livre.

Já Mobley, Williams e Towns, são segundas opções em suas equipes. Eventualmente, eles até podem ser candidatos ao MVP, mas não são os favoritos em seus times.

Por fim, na quinta lista, são aqueles com as menores chances e que dependem muito de vários fatores para tal: Joel Embiid, Jaylen Brown, Alperen Sengun, LaMelo Ball e Trae Young.

