Desmond Bane se anima com potencial do Magic na NBA

Principal reforço do Orlando Magic para a próxima temporada da NBA, Desmond Bane está animado com o potencial da equipe. Em entrevista para Josh Robbins, do portal The Athletic, o jogador de 27 anos deixou claro que acredita que o time está pronto para competir. Além disso, o ala-armador acrescentou que espera ser mais do que apenas um pontuador. Bane, acima de tudo, quer ser a peça que une o Magic.
“Não acho que haja limites para o que este Magic pode fazer. Quer dizer, somos um time novo, com algumas peças novas. Mas temos um elenco muito bom. São muitos caras que podem fazer muitas coisas diferentes. Então, é muito emocionante desse ponto de vista. Eu só quero entrar e ser a cola, o cara que une tudo isso, que preenche algumas das lacunas do time”, afirmou Bane.
Desmond Bane chegou ao Magic após uma troca com o Memphis Grizzlies, nesta offseason da NBA. Na negociação, o time de Orlando enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção. Mas o que mais surpreende na troca é o fato de não haver nenhuma proteção nas quatro picks entre Magic e Grizzlies. Para ter uma ideia, esse é o tipo de negócio que times fazem por astros na liga.
Após duas classificações seguidas para os playoffs, o time da Flórida espera dar o próximo passo. Ou seja, ir além da primeira rodada. Com isso, investiu na chegada de Bane. Além disso, assinou com o armador Tyus Jones para ser o reserva imediato de Jalen Suggs. Portanto, o elenco em torno das estrelas Paolo Banchero e Franz Wagner está mais forte.
“Acho que tudo começa com o nosso trabalho. Temos que entender o que estamos tentando alcançar e trabalhar forte para isso. Não há atalhos para ganhar. Você tem que estar extremamente unido e trabalhar muito duro. Mesmo assim, você ainda precisa ter um pouco de sorte do seu lado com a saúde dos atletas. Mas com o time que temos, tudo vai depender do nosso comprometimento”, finalizou o novo camisa 3 do Magic.
Segundo o site oficial da NBA, o Magic é o terceiro melhor time do Leste, atrás apenas de Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Então, com um dos melhores núcleos jovens da liga, e a chegada de Bane, o time de Orlando espera ir longe na conferência.
Elenco do Magic para a próxima temporada da NBA
Armadores: Jalen Suggs, Tyus Jones, Anthony Black, Jase Richardson
Alas: Franz Wagner, Desmond Bane, Tristan da Silva, Jett Howard, Noah Penda, Jamal Cain
Pivôs: Paolo Banchero, Wendell Carter, Goga Bitadze, Jonathan Isaac, Mo Wagner
