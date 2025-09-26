ESPN divulga ranking dos dez melhores jogadores da NBA

A ESPN divulgou o ranking dos dez melhores jogadores da NBA para a próxima temporada. Cerca de 150 profissionais da emissora participaram da votação. Assim, foi solicitada a eles a classificação dos jogadores com base em suas contribuições previstas — qualidade e quantidade — apenas para 2025/26. Além disso, a ESPN esclarece que nomes como Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Damian Lillard e Kyrie Irving não fazem parte da lista. Afinal, todos eles tiveram lesões em 2024/25.

Sem surpresas, Nikola Jokic encabeça o ranking de melhores jogadores da NBA pelo segundo ano seguido. Na última temporada, o astro do Denver Nuggets teve médias de triplo-duplo. Além disso, o pivô sérvio foi MVP da liga em 2021, 2022 e 2024, mas ficou em segundo em 2023 e na campanha passada. Ou seja, foi finalista ao prêmio nos últimos cinco anos.

Já o MVP da última temporada aparece na segunda posição do ranking de melhores jogadores da NBA. Shai Gilgeous-Alexander, aliás, saltou do quarto para o segundo lugar na lista da ESPN. Protagonista nos dois lados da quadra, o armador liderou o Oklahoma City Thunder ao título de 2025. Dessa forma, a expectativa é para mais uma ótima campanha do canadense e da equipe.

O esloveno Luka Doncic fecha o top 3 do ranking. Para 2025/26, o craque do esloveno está na melhor forma física da carreira. Assim, a esperança do Los Angeles Lakers é a de que ele lidere a equipe ao título. O time de Los Angeles, aliás, é o único com dois atletas no top 10 da ESPN. Afinal, o veterano LeBron James aparece na oitava posição.

Vale destacar que o top 5 de melhores jogadores da NBA só tem estrangeiros. Além do trio acima, Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama completam os cinco primeiros. Os últimos sete prêmios de MVP, aliás, foram para atletas de fora dos EUA. Portanto, os grandes astros do país estão fora do topo da liga. James Harden, por exemplo, foi o último a vencer, em 2018.

Além disso, o Oeste mostra sua força na liga. Afinal, oito dos dez melhores jogadores da NBA atuam em times da conferência. O Leste, então, conta apenas com Giannis e Jalen Brunson. E, por fim, os três maiores atletas das últimas duas décadas – LeBron, Stephen Curry e Kevin Durant – estão no ranking.

Ranking dos dez melhores jogadores da NBA (ESPN)

1- Nikola Jokic (Denver Nuggets, 30 anos)

2- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 27 anos)

3- Luka Doncic (Los Angeles Lakers, 26 anos)

4- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 30 anos)

5- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, 21 anos)

6-Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, 24 anos)

7- Stephen Curry (Golden State Warriors, 37 anos)

8- LeBron James (Los Angeles Lakers, 40 anos)

9- Kevin Durant (Houston Rockets, 37 anos)

10- Jalen Brunson (New York Knicks, 29 anos)

