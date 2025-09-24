Sem novo contrato, Nuggets não teme saída de Nikola Jokic

O Denver Nuggets teve a chance de fechar uma extensão prévia de contrato com Nikola Jokic, mas não houve acordo. O astro recusou a oferta máxima de US$212 milhões por três temporadas que o time lhe fez em julho. No entanto, há explicação: ele ainda está sob vínculo até 2027 e vai ser elegível a um valor maior na próxima offseason. Por isso, o analista Zach Lowe garante que ninguém teme a sua saída no Colorado.

“Ninguém em Denver ficou preocupado com a recusa de Nikola. Afinal, todos entendem que não fazia sentido negociar para o jogador do ponto de vista financeiro. E, acima de tudo, nunca houve um burburinho sobre a intenção de sair. A equipe já teve mudanças repentinas de técnico, saídas no elenco e até demissão de executivos. Nunca houve, ainda assim, um rumor que fosse”, detalhou o comentarista.

O Nuggets também não vê problemas em Jokic não ter pressa para essa renegociação porque o tempo não é um fator de pressão. Além dos próximos dois anos garantidos, o pivô ainda tem uma opção de extensão de quase US$63 milhões para a temporada 27-28. Ou seja, qualquer problema ainda está muito no futuro. Tanto que, mesmo se quisessem, ainda nem valeria a pena se preocupar.

“Eu acho que, se ele passar a próxima offseason sem um acordo, a situação muda um pouco. Então, de fato, você precisa tratar mais como um problema. Mas nunca houve comentário nenhum sobre Nikola querer jogar em outro time. Podem procurar. Existe uma piada, aliás, de que é mais provável que se aposente e vá cuidar de cavalos na Sérvia do que peça troca”, revelou o analista.

Diferente

O impacto da notícia de Nikola Jokic recusar a extensão de contrato no Nuggets é bem diferente de outros astros. Só a perspectiva de um jogador desse porte estar disponível, afinal, costuma causar agitação entre as outras equipes da NBA. Mas não se vê notícias sobre rivais prepararem ofertas para adquirir o sérvio. Segundo Lowe, a segurança de Denver sobre a situação faz com que todos nem sonhem.

“Todos os torcedores de outros times perguntam o motivo de não mencionarmos Nikola nos rumores de troca. Os fãs do Milwaukee Bucks, por exemplo, sempre questionam com razão. ‘Por que ninguém diz que Denver está em pânico com a situação dele?’. E a razão é porque não há pânico mesmo. Você não ouve falar de nenhum temor por lá”, garantiu o respeitado analista.

A postura reservada de Jokic, certamente, ajuda o Nuggets a se manter seguro sobre a situação. O fato é que, no fim das contas, se vaza poucas informações sobre o astro no dia a dia. “Você não tem nenhum comentário do agente de Nikola, por exemplo, de que ele está chateado com algo. Isso não significa que nada vai acontecer, pois tudo é possível. Mas não se ouve nada nesse sentido”, reforçou.

Satisfeito

Jokic liderou o Nuggets à conquista do primeiro título da NBA de sua história em 2023. Mas, desde então, todos notaram que o elenco de Denver perdeu peças importantes e não teve reposição à altura. Até agora. A franquia voltou a ter uma postura mais ativa no mercado e, com isso, buscou reforços elogiados. O pivô não opinou sobre as novas contratações, mas, nos bastidores, ficou uma sensação positiva.

“Denver trouxe reforços e reformulou a sua rotação. E, apesar de não ter feito nenhuma declaração em inglês, eu soube que Nikola estava de olho de tudo. Eu fiquei sabendo de alguém próximo dele que, a princípio, ele ficou bem satisfeito com as movimentações. Isso é tudo o que posso dizer, por enquanto”, contou o repórter Brian Windhorst, da ESPN.

