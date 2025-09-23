Jornalista desmente Nikola Jokic no Bucks, mas alerta para Warriors

Um rumor sobre o Milwaukee Bucks ter interesse em Nikola Jokic surgiu na segunda-feira (22), mas foi negado por um jornalista que indicou o Golden State Warriors como o time de olho no sérvio. A divergência de informações surgiu no conhecido perfil NBA Central, no X, onde ligava o astro do Denver Nuggets ao time de Giannis Antetokounmpo.

No entanto, ao dar a notícia, o perfil citou o jornalista Sam Amick, do site The Athletic, como fonte da informação. Poucas horas depois, então, ele se manifestou sobre a publicação, alegando ter sido mal interpretado. Isso porque, de acordo com o jornalista, ele nunca disse que o interesse do Bucks era ter Nikola Jokic ao lado de Antetokounmpo, mas sim que os dois astros interessam a diversos times, dentre eles, o Golden State Warriors.

“Este post interpreta muito mal o que eu disse. A informação mencionada era uma referência ao fato de eu ter dito que Giannis e Jokic são alvos dos sonhos para outros times na agência livre de 2027. Portanto, não para jogarem juntos. Seja no Milwaukee Bucks ou em qualquer outro lugar”, disse Amick.

A publicação do NBA Central levou em conta um trecho da informação de Amick destacado por outro veículo. Então, houve a confusão sobre o rumor. Afinal, o jornalista analisou, há uma semana, como será a tão falada agência livre de 2027. A expectativa para a offseason do ano citado é grande, com várias estrelas da liga podendo ser negociadas.

Então, em sua reportagem, Amick falou sobre os planos do Warriors. De acordo com ele, o time de San Francisco já se planeja para ter condições de contratar grandes nomes. Dentre eles, citou Jokic e Antetokounmpo.

“O Warriors quer manter a máxima flexibilidade para a agência livre de 2027. Golden State sabe muito bem que Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic têm player option para a temporada 2027/28. Além disso, a franquia sabe que não será a única nessa busca por estrelas da NBA. Times de alto nível como Los Angeles Lakers e Clippers enviaram sinais parecidos nos últimos meses”, publicou no The Athletic, no último dia 16.

Vale lembrar que Jokic não renovou seu contrato com o Denver Nuggets. Mas, se manteve elegível para um acordo de quatro anos e US$285 milhões para a próxima offseason da NBA. Então, se ele não renovar com seu time atual e recusar sua player option para 2027/28, se tornará um agente livre irrestrito.

Enquanto isso, Giannis tem contrato até o final da temporada 2026/27 com o Bucks. Ele também tem uma player option para o ano seguinte. Ou seja, estará em situação similar a de Jokic. No entanto, o grego foi alvo de muitos rumores nos últimos meses sobre seu futuro na equipe. Assim, a campanha de Milwaukee pode ser decisiva para manter ou não sua principal estrela no time.

