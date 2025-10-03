NBA: Comentarista detona Anthony Davis no Mavericks

O analista da ESPN, Kendrick Perkins, não poupou críticas à reapresentação de Anthony Davis para a campanha do Dallas Mavericks na NBA. Isso porque há questionamentos sobre seu físico. Torcedores apontam que ele estaria fora de forma para os treinos de pré-temporada. Então, para o ex-jogador e comentarista, o astro decepcionou.

Em argumento, Kendrick Perkins diz que, como líder do Dallas Mavericks, Anthony Davis deveria dar exemplo aos jogadores mais novos. Sobretudo para o calouro Cooper Flagg, que foi a primeira escolha do último Draft da NBA.

“Tem um novato como Cooper Flagg, que foi primeira escolha, que está chegando agora. Que tipo de exemplo é esse para dar a ele? Segundo, o Mavs está em uma Conferência Oeste difícil e com muitos bons jogadores. Terceiro, foi trocado por um astro e se tornou o cara do time agora. Então, precisava chegar aos treinos em forma. Estou muito decepcionado om Anthony Davis, pois pensei que ele viria com uma missão”, disparou o comentarista.

O pivô de 32 anos deve ser o principal nome do Mavs em 2025/26. Ele chegou à equipe na última trade deadline após ser parte da troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. Assim, terá sua primeira temporada completa em Dallas. O time já não contará com Kyrie Irving nos primeiros meses, mas terá os reforços de Cooper Flagg e D’Angelo Russell.

De fato, o peso de Anthony Davis virou assunto no Dallas Mavericks para o início da campanha da NBA. O pivô está pesando 121 quilos. Portanto, sete a mais do que na pré-temporada passada pelo Lakers. No entanto, mesmo com a repercussão, o astro nega estar fora de forma.

“Eu me sinto bem. Isso quase sempre acontece comigo no início de temporada. Isso porque aumento de peso durante as férias e, quando chega novembro, normalmente estou com 116, 117 quilos. Nunca quero começar com meu peso ideal de jogo, porque logo emagreço e fico leve demais. Então, isso não me preocupa. Estou me movimentando muito bem”, disse Davis.

Enquanto isso, que a estrela do Mavs não pôde se manter tão ativo na offseason. Afinal, passou por uma cirurgia nos olhos para corrigir um problema de retina, causado por encontrão na última temporada. Aliás, Davis precisará usar óculos de proteção pelo resto da carreira.

“Não estou muito animado com isso. Tenho usado os óculos durante os treinos, tentando me acostumar. Então, vocês vão me ver como Horance Grant a partir deste ano. Não vai ser exatamente assim. Porém, com certeza, teria algum tipo de proteção nos olhos”, lamentou o pivô.

Não foi só crítica

Vale lembrar que, antes de se representar, Anthony Davis recebeu elogios de Kendrick Perkins. O analista fez um alerta sobre o potencial do craque para a temporada. Inclusive, o colocou como um nome da NBA que é pouco falado.

“As pessoas estão ‘dormindo’ quando nós discutimos Anthony. Para começar, ao lado de Karl-Anthony Towns, ele é um dos jogadores que mais tem algo a provar na próxima temporada. Acabou de ser trocado, afinal, por um jovem astro internacional. Portanto, tem que entrar em quadra como um homem com uma missão em mente”, cravou o ex-atleta.

“Dallas negociou Luka com o argumento de que Anthony pode fazer a diferença nos dois lados da quadra. Ele já mostrou paixão em quadra nas poucas partidas que disputou na equipe. E eu notei, em suas entrevistas e declarações, como abraçou a responsabilidade de ser o líder desse time. As pessoas devem abrir os olhos porque o homem vem com tudo”, completou Perkins.

