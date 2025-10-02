Warriors projeta ter o time titular mais velho da NBA

No último domingo (28), o Golden State Warriors fechou com Al Horford para ser o pivô titular do time na próxima temporada da NBA. Então, com a chegada do jogador, a equipe pode ter o quinteto inicial mais velho da liga em 2025/26. Isso porque o dominicano tem 39 anos e vai se juntar a outros veteranos como Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler.

Além disso, há Buddy Hield, que pode ser o ala-armador titular do Golden State Warriors, caso o técnico Steve Kerr opte por um time experiente na próxima temporada da NBA. Se ele for o escolhido, a média de idade da equipe será de 35.8 anos. Dessa forma, pode superar o Los Angeles Clippers que, nos prognósticos, terá um quinteto inicial com quase 32 anos de média.

Considerando Hield, de 32 anos, no time titular do Warriors, ele se junta a Stephen Curry (37), Jimmy Butler (36), Draymond Green (35) e Al Horford (39). Para a mesma posição, a equipe pode ter De’Anthony Melton, que não impactaria muito a média de idade. Isso porque ele tem 27 anos e cairia para 34.8.

Enquanto isso, caso Kerr opte por algum jogador mais jovem, a média cairia, mas ainda seria maior que a da projeção do Clippers. As alternativas de ala-armador seriam Brandin Podziemski (22) e Moses Moody (23). Dessa forma, o Warriors teria média de 33.8 anos.

O Los Angeles Clippers, por sua vez, deve ter média de 31.8 anos na próxima campanha da NBA. Para isso, consideramos um quinteto com James Harden (36), Bradley Beal (32), Kawhi Leonard (34), John Collins (28) e Ivica Zubac (28).

Então, as duas equipes estariam na contramão da tendência vista na última temporada da NBA. Isso porque o Oklahoma City Thunder foi o segundo campeão mais jovem nos últimos 70 anos. Além disso, tinha o elenco com menor média de idade em 2024/25.

Da mesma forma, os quatro finalistas de conferência formaram o “final four” mais jovem da história da liga, de acordo Tom Haberstroh, do Yahoo Sports. Além do Thunder, foram Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers e New York Knicks. Juntas, as equipes tiveram 26.5 anos de média.

Por fim, vale lembrar que o Warriors ainda terá veteranos no banco de reservas. Além de Al Horford e Melton, a franquia também acertou com outros dois nomes acima dos 30 anos. São eles: Gary Payton (32) e Seth Curry (35).

