Dillon Brooks foi “prioridade” do Suns em troca de Kevin Durant

Dillon Brooks é um dos vários jogadores que vão estrear pelo Phoenix Suns na próxima temporada, depois de ser parte da troca de Kevin Durant. Mas, na reapresentação do elenco, ficou claro que ele não foi um “prêmio de consolação” no negócio. É claro que nenhum time quer perder um dos seus astros. O dono da franquia, no entanto, crava que o especialista defensivo é um jogador que desejavam no Arizona.

“Assim que nós avisamos que Kevin Durant estava disponível, Dillon foi um dos nossos alvos nas negociações. Afinal, ele é a imagem do que pensamos para essa equipe. Para ser claro, falo em um atleta defensivo, ‘durão’ e que sempre protege os companheiros em quadra. Ou seja, é o tipo de personalidade que desejamos no elenco. Eu amo tudo no jogo dele”, exaltou o empresário Mat Ishbia.

O desejo do Suns em contar com Brooks se expressou logo no início das negociações com o Houston Rockets. E surpreendeu muita gente por vários fatores. Esperava-se, para começar, que o time estivesse mais interessado em ativos para construção em longo prazo. A questão, no entanto, é que o time vê o ala-armador como o tipo de personalidade que vai ajudar no crescimento do jovem grupo.

“Todos conhecemos Dillon como um adversário. A motivação e espírito competitivo com que ele joga, antes de tudo, não tem igual. Por isso, sabíamos que era um ingrediente que precisávamos para elevar e desenvolver esse grupo. O seu esforço e trabalho não são só imagem. Ele vai fazer o nosso time crescer porque é um dos atletas que mais trabalham duro na NBA”, cravou o treinador estreante.

A informação de que o Suns priorizou trazer Dillon Brooks na troca de Durant parece um pouco estranha. Em particular, por causa da imagem que o ala-armador ganhou na liga. Ele tem a fama de jogador falastrão e problemático. Que, mais do que isso, compromete mais o ataque dos seus times do que contribui na defesa. Mas o craque Devin Booker conheceu um atleta bem diferente nos últimos meses.

“Dillon me ligou logo depois que a troca foi fechada porque queria saber os meus planos para treinar nas férias. Ele estava pronto para voltar ao ginásio naquele dia. Acho que é o tipo de jogador que você odeia quando enfrenta, mas adora se está ao seu lado. E, de certa forma, a sua reputação ofuscou como é bom e eficiente dentro de quadra”, refletiu o astro de Phoenix.

Está claro dentro do Suns que tê-lo como rival e companheiro significa ver ângulos bem diferentes de Brooks. Ele virou um exemplo, na verdade, enquanto colega de time. “Eu vi muitas coisas boas de Dillon nessas férias. Antes de tudo, ele trabalha duro demais. Acho que nunca vi alguém que fica tanto tempo em quadra, aliás. E isso se reflete nos jogos”, concluiu Booker.

Não dá para negar, no entanto, que o estilo de Brooks conquista boa parte da torcida e os técnicos. O jeito aguerrido e brigador, assim como a disposição em marcar qualquer rival, faz com que ganhe simpatia e minutos. Ele sabe que, de certa forma, isso é o que impulsiona o interesse do Suns nele. Então, está pronto para justificar essa confiança com (muita) entrega dentro das quatro linhas.

“Eu adoro Phoenix, pois o ginásio é incrível e as pessoas da cidade são ótimas. Por isso, mal posso esperar para me conectar com os torcedores em quadra. Vou trazer a minha força e senso de urgência para quadra desde o primeiro dia. Podem contar que não vou temer ou baixar a cabeça para ninguém. Pois tudo, no fim das contas, faz parte do jogo”, prometeu o veterano.

