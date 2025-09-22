NBA: Steve Nash está de volta ao Suns

Duas vezes MVP da NBA, o ex-armador Steve Nash está de volta ao Phoenix Suns. A novidade foi divulgada por Mat Ishbia, dono da franquia, nesta segunda-feira (22). Segundo o dirigente, Nash vai trabalhar como consultor sênior da equipe. Desse modo, o ídolo terá um papel importante na reformulação do time.

“Steve Nash foi um jogador incrível, e é exatamente isso que o Phoenix Suns representa. Sua garra, resistência e mentalidade vencedora definiram nossa organização no passado. Então, estou muito animado em compartilhar que Steve está se juntando formalmente ao Suns como consultor sênior. Ele vai ajudar a definir nosso futuro nos próximos anos”, escreveu Ishbia, em seu perfil oficial no X.

Vale lembrar que Steve Nash defendeu o Suns por dez temporadas e foi um dos melhores jogadores da NBA na década de 2000. Pela equipe, o canadense disputou 744 jogos. Suas médias, em Phoenix, foram de 14,4 pontos e 9,4 assistências. Além disso, o ex-armador acertou 43,5% das bolas de três pelo time do Arizona.

Assim, Nash liderou o Suns em grandes campanhas na NBA e ganhou duas vezes seguidas o prêmio de MVP (2005 e 2006). Na época, Phoenix era candidato ao título e um dos times mais agradáveis de se assistir. Afinal, a equipe comandada por Mike D’Antoni abusava da transição e dos arremessos rápidos. O estilo de jogo, aliás, ficoui conhecido com run and gun.

No entanto, o Suns liderado por Steve Nash não conseguiu o sonhado título da NBA. Apesar do ótimo desempenho na fase regular, o time sempre caía nos playoffs. Por exemplo, nos anos em que o armador foi MVP, a equipe parou nas finais do Oeste. Em 2005, o algoz foi o San Antonio Spurs e, na temporada seguinte, foi eliminado pelo Dallas Mavericks.

Terceiro jogador que mais atuou pelo Suns, Nash é o recordista da equipe em assistências (6.997). O ex-armador, aliás, foi selecionado pelo time na escolha 15 do Draft de 1996. Suas duas primeiras temporadas foram em Phoenix, No entanto, em 1998 foi trocado para o Mavs. Em Dallas, Nash ganhou espaço e se tornou um dos melhores armadores da NBA.

Na offseason de 2004, o então agente livre Nash firmou um contrato de seis anos para voltar ao Suns. O retorno ao time de Phoenix transformou a carreira do armador. Além dos prêmios de MVP, o canadense está no Hall da Fama do Basquete.

Nos últimos anos, Nash iniciou a carreira de técnico na NBA. Desse modo comandou o Brooklyn Nets entre 2020 e 2022. Mas em quadra, o time novaiorquino fracassou. Recentemente, o ex-jogador se juntou a LeBron James no podcast Mind the Game. Além disso, fechou acordo com o Amazon Prime Video para participar da cobertura da liga a partir desta temporada.

Reformulação do Suns

Após ser candidato ao título nos últimos anos, o Suns entrou em um processo de reformulação. Isso por conta dos resultados ruins em quadra e da elevada folha salarial do time. Com as saídas dos astros Kevin Durant e Bradley Beal, o foco da equipe passou a ser Devin Booker. Assim, o time para 2025/26 terá várias caras novas.

De acordo com o site oficial da NBA, o Suns é o terceiro pior time do Oeste em 2025/26, à frente apenas de New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Portanto, a temporada promete ser difícil para os fãs da equipe.

