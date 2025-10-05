Bronny James tenta explicar performance em jogo do Lakers

No primeiro jogo da pré-temporada da NBA, Bronny James e o Los Angeles Lakers tiveram uma estreia difícil contra o Phoenix Suns. A equipe perdeu por 103 a 81, na sexta-feira (3). Após o confronto, o jovem armador falou sobre seu desempenho que ficou marcado pelo baixo aproveitamento nos arremessos. Isso porque, ele converteu apenas um em 12 tentativas.

Continua após a publicidade

“Achei que foram arremessos muito bons. Sem pressa, sem forçar nada. Não forcei as pernas tanto quanto eu queria. Então, muitos deles foram curtos, mas a maioria estava alinhada. Senti que poderia ter acertado esses e que dei alguns bons arremessos”, disse o camisa 9.

Ao todo, Bronny James atuou por 23 minutos no primeiro jogo do Los Angeles Lakers na pré-temporada. Como resultado, fez oito pontos, cinco rebotes e duas assistências. Além disso, seu único arremesso de quadra convertido foi uma bola de três dentre as oito que tentou. Portanto, errou as quatro tentativas de dois pontos. Nos lances livres, fez cinco dos seis que cobrou.

Continua após a publicidade

Apesar dos erros, James se mostrou confiante e satisfeito com a sua atuação. Após o duelo contra o Phoenix Suns, ele falou sobre como se sentiu no primeiro desafio do ano.

“Me senti mais confortável, principalmente com a bola nas mãos e com os esquemas defensivos e ofensivos. Mas, estou apenas tentando me sentir bem. Quero continuar a crescer com o time. Provavelmente não haverá tantas oportunidades durante a temporada. Então, quando entro em quadra quero defender com afinco e fazer meu jogo.. Então, se JJ (Redick) perceber isso, talvez ele me dê mais oportunidades”, completou o jogador que fará 21 anos na segunda-feira.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No entanto, o baixo aproveitamento foi do time como um todo. Afinal, o Lakers terminou o jogo com 31.1% de acerto nos arremessos de quadra, sendo apenas 17.1% nas bolas do perímetro. Aliás, o técnico JJ Redick não contou com LeBron James e Luka Doncic. Assim, iniciou o duelo contra o Suns com Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton.

Vale lembrar que a última pré-temporada de Broony James também não foi boa em relação aos arremessos. Selecionado na 55ª posição do Draft de 2024, seus primeiros jogos com o Lakers também foram com baixo aproveitamento. Isso porque, nos quatro primeiros, ele converteu dois de 16 arremessos de quadra, marcando apenas quatro pontos. Por outro lado, no último duelo preparatório, contra o Golden State Warriors, que ele fez seu melhor jogo. Na ocasião, atuou por 35 minutos e marcou 17 pontos, quatro rebotes e três roubos de bola.

Continua após a publicidade

O Golden State Warriors, inclusive, é o próximo adversário do Lakers. Neste domingo (5), às 21h30 (horário de Brasília), as equipes se enfrentam no Chase Center, em San Francisco. Bronny James, então, deve ganhar minutos de novo já que LeBron e Doncic seguem como desfalques.

Por fim, o técnico JJ Redick também repercutiu a atuação do armador. Para o comandante, Bronny está mostrando progresso nos treinos.

“Ele está muito mais confortável e confiante como jogador. Em termos de habilidade e leitura, tudo isso melhorou. Ele é um jogador totalmente diferente do que era há um ano. Achei que o que ele fez na G League no ano passado foi muito importante para desenvolver um nível de conforto e atuar neste nível”, disse Redick.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA