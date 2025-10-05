LeBron James explica situação sobre contrato com Lakers

O status do contrato de LeBron James no Los Angeles Lakers foi motivo de discussão a offseason inteira. Pois a pré-temporada já começou e, mesmo assim, o assunto segue em pauta. Afinal, essa é a primeira vez que o astro vai para um último ano de vínculo desde que virou jogador da franquia. Todos especulam sobre possíveis efeitos dessa situação inédita, mas ele garante que nada muda.

“Não ter uma extensão não vai impactar em nada, pois eu estou empolgado com o nosso time. E, a esta altura da carreira, estar em fim de contrato não me incomoda. Contratos, aliás, não me incomodam. Sou muito agradecido, antes de tudo, por ainda estar jogando e sob vínculo com um time. Competir no esporte que se ama com a minha idade é uma benção por si só”, cravou o ala, na reapresentação do elenco.

A situação pode parecer estranha, mas é fácil de entender. A questão é que, depois do seu acordo original, LeBron James só fechou extensões prévias com o Lakers. Por isso, ele nunca chegou a ter um vínculo expirante em Los Angeles. Agora, às vésperas de fazer 41 anos, o atleta e a franquia tentam projetar um futuro separados. Mas o craque garante que segue focado – e empolgado – com o presente.

“Eu estou animado com os desafios e as chances do nosso time. A gente trouxe novos jogadores e, além disso, vamos ter uma comissão técnica com um ano de experiência. E vai ser a primeira campanha completa de Luka Doncic com a gente. Isso sem contar todos os outros grandes atletas. Por enquanto, tudo em que penso é tirar o maior proveito possível do fim da minha carreira”, afirmou.

Leia mais sobre LeBron James

Sucesso

O drama do contrato de LeBron James na offseason, a princípio, passou pela postura do Lakers. O empresário do ala, Rich Paul, deu declarações públicas cobrando que o time fizesse esforços para dar melhores chances do seu cliente competir por títulos. Afinal, com tal idade, não há tempo a perder. Mas, acima de reforços, o líder da franquia quer atenção para que o time seja competitivo.

“A conferência Oeste é incrível. A NBA, como um todo, é uma competição difícil demais. Então, para mim, o sucesso vai passar por sermos detalhistas todos os dias. Nós temos que prestar atenção em todos os detalhes, nos dois lados da quadra, para chegarmos ao nosso melhor. Isso sem contar sermos responsáveis e jogar basquete de alto nível sempre”, avaliou o também ídolo do Cleveland Cavaliers.

Mas, depois de mais de duas décadas de experiência, LeBron James admite que ligar o sucesso só aos títulos não faz tanto sentido. “Essa é uma liga de vitórias e derrotas. Nem sempre vencemos quando nós jogamos bem e até podemos ganhar atuando mal. Por isso, a gente pode fazer tudo do jeito que queremos e não sermos campeões. E tudo bem, pois faz parte do jogo”, concluiu o futuro membro do Hall da Fama.

Pré-temporada

Os primeiros dias de treinos no Lakers trouxeram mais questões para serem discutidas sobre LeBron. O jogador se reapresentou com uma lesão nos nervos do glúteo e, por isso, ainda não participa das atividades. Mas mais do que isso, a tendência é que a torcida não o veja em quadra na pré-temporada. O técnico JJ Redick sinalizou que ele pode ser desfalque em todos os jogos de testes do time.

“É provável que LeBron passe por um processo um pouco mais longo de preparação do que os outros caras do Lakers antes da estreia. Estamos em uma situação única, pois nenhum jogador disputou 23 campanhas na NBA. A gente queria muito que ele participasse dos jogos, mas o plano é que esteja pronto para a primeira partida da campanha. Esse é o nosso foco”, disse o treinador.

