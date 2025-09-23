Tricampeão diz que LeBron James não merece estátua no Lakers

Tricampeão da NBA pelo Los Angeles Lakers, Byron Scott disse que o craque LeBron James não merece uma estátua na franquia. De acordo com o ex-armador, o maior cestinha da história da liga não tem os pré-requisitos para ganhar a honraria.

Em sete anos na equipe, LeBron James ganhou apenas um título (2020). Para Byron Scott, os atletas que têm estátuas do lado de fora da Crypto Arena jogaram grande parte de suas carreiras no Lakers e acumularam títulos. Mas o ex-armador ressalta que há uma chance de estátua para James, mas somente em caso de mais um título pela equipe.

“Não, nenhuma estátua para LeBron. Um título em seis, sete anos. Não sei há quantos anos ele está em Los Angeles. Mas acho que se ganhar outro, então ele tem uma chance. Então, se você olhar para os jogadores que têm estátuas na frente da arena… São jogadores que estiveram no Lakers por quase toda a carreira e ganharam vários títulos”.

“Acho que a exceção é Jerry West. Mas fora isso… Jerry West passou toda a sua carreira no Lakers. Além disso, ele é o logotipo da NBA por um motivo. Sou um grande fã de LeBron James por tudo o que ele faz dentro e fora das quadras, mas estátua no Lakers? Aí não”, disse Scott, em entrevista para o site TMZ Sports.

Byron Scott fez parte da era vencedora do Lakers, nos anos 80, que ficou conhecida como Showtime. O time era comandado por Pat Riley e tinha Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e James Worthy como protagonistas.

Titular, Scott ajudou o time de Los Angeles a ganhar os títulos de 1985, 1987 e 1988. Além disso, ele foi vice-campeão em 1984, 1989 e 1991. Em 11 temporadas pelo Lakers, o ex-armador disputou 846 jogos e alcançou médias de 15,1 pontos e 2,8 assistências.

LeBron, por sua vez, foi campeão pelo Lakers em 2020. Os outros títulos do craque foram pelo Miami Heat (2012 e 2013) e Cleveland Cavaliers (2016). Em Los Angeles, James foi aos playoffs em cinco das sete temporadas. Em três delas, o time caiu na primeira rodada. Suas médias pelo Lakers são de 26,6 pontos, 8,1 assistências e 7,9 rebotes, em 419 jogos.

Lendas do Lakers homenageadas com estátuas

Jerry West: campeão como jogador (1972), hexacampeão como dirigente (1980, 1982, 1985, 1987, 1988 e 2000), MVP das finais de 1969, 14 vezes All-Star, camisa 44 aposentada

Chick Hearn: narrador dos jogos do Lakers entre 1960 e 2002

Kareem Abdul-Jabbar: pentacampeão (1980, 1982, 1985, 1987 e 1988), MVP das finais de 1985, camisa 33 aposentada

Magic Johnson: pentacampeão (1980, 1982, 1985, 1987 e 1988), três vezes MVP das finais (1980, 1982 e 1987), camisa 32 aposentada

Elgin Baylor: 11 vezes All-Star, dez vezes eleito para o time ideal da NBA, maior reboteiro da história do Lakers (11.463), camisa 22 aposentada

Kobe Bryant: pentacampeão (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010), duas vezes MVP das finais (2009 e 2010), maior cestinha da história do Lakers (33.643 pontos), recordista de jogos pelo time (1.346), atuou na equipe durante toda a carreira (1996-2016), camisas 8 e 24 aposentadas

Shaquille O’Neal: tricampeão e tri-MVP das finais (2000, 2001 e 2002), jogou pela equipe entre 1996 e 2004, camisa 34 aposentada

Pat Riley (será inaugurada em 22 de fevereiro de 2026): hexacampeão pelo Lakers como jogador, assistente e treinador (1972, 1980, 1982, 1985, 1987 e 1988)

