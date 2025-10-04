Com Devin Booker, Suns amassa Lakers na pré-temporada

O novo Phoenix Suns de Devin Booker começou bem sua trajetória, ao menos nos amistosos, vencendo o Los Angeles Lakers. A equipe do Arizona teve, acima de tudo, um sistema de jogo mais organizado dos dois lados da bola contra um rival desfalcado de Luka Doncic, LeBron James e muito mais. Foi um dos dois embates de pré-temporada da NBA nessa sexta-feira (3).

A partida marcou as estreias de ambos os times na fase de amistosos da NBA, que começou na última quinta-feira (2) com a vitória do New York Knicks sobre o Philadelphia 76ers. Los Angeles já volta à quadra no domingo (5) para enfrentar o Golden State Warriors, enquanto só joga daqui uma semana, na China, contra o Brooklyn Nets.

Escalações

Desfalques de peso marcaram o duelo entre Lakers x Suns, sobretudo no lado de Los Angeles. Luka Doncic e LeBron James ficaram fora. O armador está em fase final de recuperação física após a disputa do EuroBasket, enquanto o ala veterano tem um incômodo no glúteo. Outros nomes, como por exemplo, Marcus Smart, Gabe Vincent e Maxi Kleber, também ficaram de fora.

Assim, os titulares de Los Angeles foram: Austin Reaves, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e os estreantes Deandre Ayton e Jake LaRavia.

Do lado de Phoenix, duas novidades do time para 2025/26 não atuaram. Jalen Green ficou fora com um incomodo na coxa, enquanto Mark Williams ainda não está disputando treinos de cinco contra cinco. Assim como em Los Angeles, a expectativa é de que ambos joguem em algum momento da pré-temporada.

Então, o Suns foi para a quadra com Devin Booker, Grayson Allen, Ryan Dunn, Oso Ighodaro e o estreante Dillon Brooks.

Destaques

Talvez, o maior destaque de Phoenix tenha sido, parecer um time de basquete outra vez. O time realmente jogou de forma organizada, com muita movimentação fora da bola no ataque, cortes para a cesta e passes rápidos que criaram bons arremessos. Se por um lado, perder Kevin Durant representa um déficit de talento em relação a quem chegou, por outro, a diferença de organização e sistema pareceu tão grande quanto, mas de forma positiva.

Na defesa, momentos de alta pressão no portador da bola de Los Angeles se destacaram. O Lakers sofreu com os erros de ataque ao longo de todo o jogo. O ótimo trabalho de Dillon Brooks e Ryan Dunn foi marcante nessa área. Aliás, o estreante do dia no Arizona também fez bom jogo do outro lado, acertando três bolas de fora.

Devin Booker comandou o show do outro lado na vitória do Suns sobre o Lakers. Atuando como armador, ele criou vantagens para os seus colegas e também converteu arremessos duros quando necessário. O jovem pivô Oso Ighodaro também foi muito bem. Por sua vez, o calouro Khaman Maluach jogou no quarto período, em jogo já decidido.

Leia mais!

Difícil também detonar o Lakers, que entrou depenado em quadra. Com LeBron e Doncic ausentes, a equipe já perdeu seus dois principais jogadores, e apesar de bom jogo de Austin Reaves, se viu em problemas em outras áreas.

Na defesa, Jarred Vanderbilt foi uma boa notícia, muito enérgico no ponto de ataque. Deandre Ayton também teve seus momentos com alguns tocos e boa energia ao longo do jogo. Mas em geral, a equipe se perdeu bastante em movimentações fora da bola do rival e na transição defensiva.

Enquanto Devin Booker comandava o bom ataque do Suns, o time do Lakers pareceu perdido. Reaves, de fato foi muito bem, com um ótimo trabalho de pés e algumas cestas incríveis. Mas em termos coletivos, pouco aconteceu. Rui Hachimura começou bem, mas perdeu ritmo. Ayton tentou dois arremessos. Jake LaRavia conseguiu produzir no pouco volume que teve, mas dentro do que se esperava para um jogo assim.

A parte ruim, no entanto, ficou por conta de Dalton Knecht e Bronny James, que somaram três acertos em 22 arremessos.

(1-0) Phoenix Suns 103 x 81 Los Angeles Lakers (0-1)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 24 2 7 0 1 Grayson Allen 13 2 2 1 1 Dillon Brooks 10 2 3 1 0 Royce O’Neale 9 3 2 1 0 Nick Richards 9 3 1 1 0

Três pontos: 13/41 (31.7%) / Brooks: 3/4

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 20 3 2 0 0 RJ Davis 14 0 0 1 0 Rui Hachimura 11 3 0 2 0 Bronny James 8 5 2 0 0 Jaxson Hayes 7 5 1 1 2

Três pontos: 6/35 (17.1%) / LaRavia: 1/2

Pelicans venceu na Austrália

Na manhã dessa sexta-feira (3), o New Orleans Pelicans venceu o Melbourne United, em jogo realizado na Austrália. O time de Zion Williamson está em viagem pela Oceania e fará mais um jogo por lá antes de voltar aos Estados Unidos para a sequência dos amistosos da NBA.

New Orleans não usou tanto seus titulares como era de se esperar, mas vimos muito da cada vez melhor conexão entre Zion e Trey Murphy III. Aliás, o ala-pivô realmente está na melhor forma física da carreira.

Além disso, as estreias de Jordan Poole, Kevon Looney e Saddiq Bey foram outras atrações, além do calouro Jeremiah Fears.

O United deu algum trabalho para New Orleans no segundo tempo, mas não conseguiu reverter a diferença do Pelicans. Destaque para Dash Daniels, irmão de Dyson Daniels do Atlanta Hawks e que é um prospecto promissor para o Draft de 2026 e jogou bem.

(1-0) New Orleans Pelicans 107 x 97 Melbourne United (0-1)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 18 1 0 3 0 Zion Williamson 15 2 5 2 0 Jordan Hawkins 11 8 1 0 3 Jordan Poole 11 4 4 0 1 Jose Alvarado 11 3 1 1 0

Três pontos: 8/33 (24.2%) / Alvarado: 3/4

United

Jogador PTS REB AST STL BLK Milton Doyle 25 3 4 1 0 Finn Delaney 13 9 0 0 1 Jesse Edwards 12 7 2 0 0 Tom Wilson 12 1 2 0 0 Dash Daniels 11 6 1 0 0

Três pontos: 12/41 (29.3%) / Delaney: 3/7

