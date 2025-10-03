Marcus Smart liga contrato com o Lakers a “fato inacreditável”

Marcus Smart iniciou uma nova fase em sua carreira assim que assinou o seu contrato com o Los Angeles Lakers. Uma chance que admite que não esperava e, por isso, está pronto para abraçar com todas as forças. O especialista defensivo conviveu com várias lesões e decepções nas últimas duas temporadas. Mas tudo começou a mudar a partir daquilo que define como uma “ligação inacreditável” nessas férias.

“Eu estou em êxtase, antes de tudo, por estar aqui. Estou empolgado com o nosso time. Ainda me lembro quando o meu empresário disse que Luka Doncic havia ligado e dito que estavam bem interessados em mim. Eu não levei a sério, pois pensei que era uma piada dele. Pensei, a princípio, que estava de palhaçada comigo. Mas ele disse que era sério mesmo. Foi inacreditável”, lembrou o armador.

A reação incrédula de Smart, por mais que seja um jogador confiante, não surpreende. Ele havia acabado de rescindir o seu vínculo com o Washington Wizards depois de uma passagem curta e sem o impacto esperado. A equipe não fez questão de mantê-lo nem como um mentor para os atletas mais jovens do elenco. Doncic e o Lakers, então, surgiram com um grande voto de confiança em suas habilidades.

“Achei que ele estava me dando um troca por alguma brincadeira, mas não foi. ‘É sério, cara, precisamos sentar e conversar’, me disse. Custei a crer que era real e o contrato ia rolar mesmo. Mas a verdade é que ver um jogador do nível de Luka dizendo que me quer ao seu lado é incrível. Depois de marcá-lo tantas vezes, certamente, jogar junto dele vai ser bom para variar um pouco”, brincou o veterano.

Batalhas

Doncic, no entanto, não é o único atleta do Lakers a ficar feliz com a notícia do contrato com Marcus Smart. LeBron James, por exemplo, também foi um defensor da chegada do armador. É possível dizer que o craque conhece o novo reforço até melhor do que o esloveno, pois já se enfrentam há muito mais tempo na NBA. Por isso, o ala não tem dúvidas sobre o impacto que ele pode ter em um ambiente vencedor.

“É sempre ótimo quando você traz um jogador campeão como Marcus para o seu elenco. Afinal, ele já passou por vários grandes jogos durante a carreira. Nós vimos como as temporadas atuando pelo Boston Celtics moldaram a sua mentalidade vencedora e competitiva. Ele faz de tudo para vencer e, com isso, motiva todos ao seu redor”, elogiou o atleta de 40 anos.

LeBron ainda lembra de todos os duelos de temporada e playoffs que teve com Smart. Uma experiência, aliás, que está contente em não ter que repetir mais. “Marcus e eu tivemos muitas batalhas, certamente, ao longo dos anos. Em particular, quando nós ainda estávamos na conferência Leste. Cansei de jogar contra ele, então agradeço que esteja aqui agora”, concluiu o futuro membro do Hall da Fama.

Volta à forma

Smart espera usar a passagem pelo Lakers, antes de tudo, como um meio para voltar à velha forma. Retomar a carreira e, com isso, voltar a ser o jogador que todos viram no Celtics. Pode parecer um passado distante, mas só faz três anos que o armador ganhou o prêmio de melhor defensor da liga. Esse é o cenário ideal para esse retorno porque os angelinos precisam daquele Smart.

“Estou animado porque os últimos dois anos foram uma decepção para mim também. E esse time apareceu querendo que só seja eu mesmo. Vou entrar em quadra para ser o defensor voraz e intenso que todos já conhecem. Ou seja, o ‘carrapato’ que sempre fui. Mas sei que também posso ajudar com a minha inteligência e espírito de liderança”, projetou o atleta de 31 anos.

