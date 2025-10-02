Lakers teria time titular definido para temporada da NBA

Com contratações na offseason, o Los Angeles Lakers ganhou opções para montar o time titular para a próxima temporada da NBA. No entanto, de acordo com Anthony Irwin, do site Clutch Points, a franquia já teria os nomes do quinteto inicial definidos para 2025/26. A principal dúvida, aliás, seria entre o reforço Marcus Smart e Rui Hachimura.

“Rui Hachimura é considerado o grande favorito inicial para ficar com a quinta vaga de titular ao lado de Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves e Deandre Ayton. Ele sempre foi considerado leve favorito em relação a Marcus Smart. Mas, como Smart não pôde participar da primeira semana de treinos, essa diferença aumentou”, iniciou o jornalista.

Além disso, Irwin revelou que um dos fatores para Rui Hachimura começar no time titular é o entrosamento. Afinal, ele vai para seu quarto ano no Los Angeles Lakers e já atuou ao lado das principais estrelas do quinteto inicial. Sobretudo, LeBron James e Austin Reaves. Por outro lado, Smart acabou de chegar à franquia.

“Para Rui Hachimura, a continuidade é importante. O Lakers vai começar a temporada com um elenco mais leve com objetivo de acumular vitórias logo no início e manter uma posição mais alta no Oeste. Como quatro dos prováveis ​​titulares dos Lakers têm entrosamento, a esperança é que eles possam usar isso para ajudar Deandre Ayton a se sentir confortável e se destacar com seu poder ofensivo”, completou.

Portanto, a única mudança no time titular do Lakers para a temporada 2025/26 da NBA, deve ser a presença de Deandre Ayton. O pivô foi contratado na offseason para ocupar uma posição carente do elenco angelino. Afinal, na última campanha, o técnico JJ Redick teve poucas opções.

Enquanto isso, Marcus Smart deve ser usado como uma espécie de sexto homem. Conhecido pelo poder defensivo, pode ganhar minutos importantes em um time com peças conhecidas pela força no ataque.

Então, o japonês falou sobre a briga por minutos no Lakers durante o Media Day da equipe, na última segunda-feira. Ele minimizou a condição de titular, mas valorizou tempo de quadra.

“É uma decisão do técnico e não minha. Não se trata de quem é titular ou não. São os minutos e quem pode ficar em quadra por mais tempo. Para mim, o importante é cumprir o que o time precisa que eu faça. Estamos construindo a química que me mantém no time titular há dois ou três anos. Então, seja lá qual for a decisão, é só uma questão de entrosamento e como podemos construir juntos para causar impacto”, avaliou o ala.

Vale ressaltar que, aos 27 anos, Hachimura vem de temporadas participativas com o Lakers. Em 2023/24, atuou em 68 jogos, com média de 13.6 pontos. Na última campanha, foram 59 partidas, sendo 57 como titular. Assim, fez 13.1 pontos, 4.9 rebotes e 41.3% nas bolas de três.

Por fim, Smart vem em declínio na carreira. Prestes a completar 32 anos, o veterano caiu de produção desde que deixou o Boston Celtics em 2023. No último ano, iniciou no Memphis Grizzlies antes da troca para o Washington Wizards na trade deadline. Somando a campanha com os dois times, foram 34 jogos, mas apenas dois como titular. Como resultado, teve médias de 9.0 pontos e 3.2 assistências.

