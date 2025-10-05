NBA: Deandre Ayton fala sobre estreia desastrosa no Lakers

Deandre Ayton fez a estreia dele com a camisa do Los Angeles Lakers na NBA. A primeira partida do pivô pelo time angelino foi diante do Phoenix Suns, sua antiga equipe, pela pré-temporada na noite de sexta-feira (3). No duelo, porém, o jogador não teve grandes números e a franquia da Califórnia perdeu por 103 a 81.

Na estreia, Deandre Ayton mostrou dificuldade principalmente no ataque. Com apenas 18 minutos, ele marcou somente um ponto e uma assistência, enquanto teve oito rebotes, dois tocos e um roubo de bola. Além disso, o pivô cometeu quatro erros de ataque e errou as duas tentativas de arremesso de quadra.

Após o jogo, Ayton fez uma análise da estreia pelo Los Angeles Lakers. À ESPN, o ex-Suns revelou que não se importou com os números ruins no ataque, uma vez que quer se destacar como defensor.

“Eu queria mostrar ao time que estou mais focado no lado da defesa do que no ataque”, disse Deandre Ayton. “Como falei, desde o início, não estou aqui por números. Estou aqui para fazer o que o Lakers quiser que eu faça. E o principal objetivo é proteger o aro e fechar as posses de bola. Então, dei tocos e me diverti”.

Deandre Ayton chegou ao Lakers após rescindir contra com o Portland Trail Blazers na agência livre da NBA. No time de Los Angeles, aliás, ele chega justamente para subrir um buraco de protetor de aro no elenco. Desde a saída de Anthony Davis em fevereiro, afinal, a equipe não havia conseguido um titular para a posição.

Em 2024/25, por exemplo, o Lakers cedeu 49.4 pontos por jogo no garrafão na NBA. Desse modo, foi apenas o 15º no quesito durante a fase regular passada. Nos playoffs, por sua vez, a média subiu para 50 pontos, sendo a equipe a quarta pior, evidenciando a falta de um pivô titular.

Ayton, portanto, quer mostrar que tem condições de ser esse pivô protetor de aro no Lakers. A função, porém, vai na contramão do que ele mostrou ao longo da carreira na NBA. Isso porque ele jamais teve a defesa como ponto forte, sendo muitas vezes considerando um jogador preguiçoso neste sentido.

A estreia na pré-temporada, ainda assim, mostrou que Ayton está disposto a mudar seu estilo na NBA. Ainda mais que o lado ofensivo conta com Luka Doncic e LeBron James. Então, não é necessário que ele tenha grande volume no ataque.

Por fim, ao longo na carreira na NBA, Ayton acumula médias de 16.4 pontos, 10.5 rebotes e um toco.

