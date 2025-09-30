Nikola Jokic quer jogar no Nuggets pelo resto da carreira na NBA

Antes do início da pré-temporada da NBA, Nikola Jokic falou no Media Day sobre seu futuro com o Denver Nuggets. O pivô de 30 anos vai para sua 11ª temporada na liga e passou a ser alvo de rumores nesta offseason após recusar negociar uma extensão de contrato com a franquia. Em meados de julho, ele avisou à direção que não gostaria de acertar um novo acordo agora. No entanto, garantiu que quer fazer toda sua carreira no time do Colorado.

Continua após a publicidade

“Acho que esses contratos e extensões vêm como uma recompensa. É algo natural no esporte, sobretudo na NBA de hoje, com a forma como o teto salarial está se comportando e tudo mais. Mas, meu plano é ser um ‘Nugget’ para sempre. Então, essa é a minha resposta”, disse o astro sérvio.

Portanto, Nikola Jokic despistou rumores sobre deixar o Nuggets nos próximos anos na NBA. Vale lembrar que o craque ainda tem três anos restantes de sua extensão de contrato, que lhe assegurou US$ 276 milhões, assinada em 2022. Ele tem uma opção de jogador no último ano do acordo, no valor de US$62,8 milhões, em 2027/28.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, ele se tornou elegível para estender o atual contrato por mais três anos e US$212 milhões. Entretanto, foi recusar um acordo agora que surgiram os rumores. No entanto, é importante destacar que há um objetivo por trás da recusa. Isso porque, ao esperar até a offseason de 2026 para extensão, Nikola Jokic poderá adicionar um quarto ano no vínculo com o Denver Nuggets. Então, poderá receber mais US$80 milhões. Ou seja, o vínculo chegaria perto dos US$300 milhões.

Leia mais!

Na última semana, o jornalista Zach Lowe já havia dito que a franquia não teme a saída do seu principal jogador. Afinal, a direção entende a decisão do atleta em esperar o melhor momento para extensão contratual.

Continua após a publicidade

“Ninguém em Denver ficou preocupado com a recusa de Nikola. Afinal, todos entendem que não fazia sentido negociar para o jogador do ponto de vista financeiro. E, acima de tudo, nunca houve um burburinho sobre a intenção de sair. A equipe já teve mudanças repentinas de técnico, saídas no elenco e até demissão de executivos. Nunca houve, ainda assim, um rumor que fosse”, detalhou o comentarista.

Além disso, Jokic projetou o início de temporada com o Nuggets. Ao ser questionado se mudaria algo em seu jogo após chegar aos 30 anos, o astro afirmou se sentir bem. Da mesma forma, comentou sobre ter jogado o EuroBasket 2025 pela seleção da Sérvia.

Continua após a publicidade

“Veremos em 24 dias. Espero que eu ainda esteja no mesmo nível, mas veremos. Não joguei uma partida da NBA por quatro ou cinco meses. Então, vamos ver quando começar a temporada. Ainda me sinto bem. Meu corpo está bem. É bom jogar diferentes tipos de basquete, com diferentes jogadores. Te dá outras opções, algumas jogadas que faz aprender”, disse o camisa 15 do Nuggets.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA