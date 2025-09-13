Nuggets fecha contrato com ex-jogador do Mavericks

De acordo com Michael Scotto, do site Hoops Hype, o Denver Nuggets fechou contrato com Moses Brown, jogador que defendeu o Dallas Mavericks na última temporada. No entanto, os termos do acordo não foram revelados. O pivô não se firmou na liga ao longo de seus seis anos, mas terá uma nova chance em 2025/26 pelo time do Colorado.

Brown, jogador de 25 anos, fecha contrato com o Denver Nuggets após ter uma temporada com poucas chances pelo Mavericks. Ele disputou apenas quatro jogos, sendo dois como titular. Entretanto, ele tinha um vínculo de dez dias que não foi renovado.

Apesar disso, nesta pouca amostra, conseguiu médias importantes de mais de 11 pontos e quase oito rebotes por partida. Isso porque passou a maior parte da temporada passada com o Westchester Knicks, da G League. Na liga de desenvolvimento, teve médias de 17,9 pontos e 15,7 rebotes em 35 jogos.

Depois, recebeu chance com o Houston Rockets na última Summer League. No torneio de verão da NBA, o jogador participou de cinco jogos e apenas 6.4 minutos por noite. Como resultado, teve médias de 4.0 pontos, 4.2 rebotes e 60% de aproveitamento em arremessos.

Além disso, Moses Brown vai defender seu oitavo time em sete anos na NBA. Afinal, ele ingressou à liga em 2019, vestindo a camisa do Portland Trail Blazers, mas também com poucas chances. Então, participou de forma mais ativa foi entre 2020 e 2022, quando defendeu o Oklahoma City Thunder e depois, no meio do segundo ano, teve sua primeira passagem pelo Mavericks.

A chegada de Moses Brown leva o Denver Nuggets a ter 16 jogadores. Embora os detalhes do contrato não tenham sido divulgados por enquanto, é provável que o pivô tenha assinado um acordo de curto prazo para tentar vaga no elenco da equipe por meio dos treinos de pré-temporada.

Vale lembrar que o Nuggets também fechou com outro ex-jogador do Mavericks como teste para a temporada. Há um mês, Denver anunciou vínculo com Kessler Edwards. De acordo com o jornal Denver Gazette, o vínculo do atleta de 25 anos será o chamado Exhibit 10 da NBA. Ou seja, ele tem contrato de um ano, com salário mínimo, mas não garantido. Portanto, é uma forma de ter atletas na pré-temporada, a fim de avaliar seu potencial, tanto para a NBA quanto para a G League.

Em outras palavras, os jogadores vão ter a chance de mostrar potencial para o Denver Nuggets durantes os treinos que antecedem a campanha de 2025/26 da NBA. Se agradar à comissão técnica, pode ficar no time até o fim da temporada. Por outro lado, pode ser manejado para o afiliado da G League, ou ser dispensado.

Por fim, para a mesma posição, o Nuggets já acertou com Jonas Valanciunas e terá o jovem DaRon Holmes, que não fez sua temporada de estreia por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Enquanto isso, Nikola Jokic segue como dono da posição na equipe.

