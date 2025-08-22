Ex-jogador do Nuggets provoca Lakers por playoffs

Agora no Brooklyn Nets, Michael Porter Jr relembrou os últimos duelos de playoffs como jogador do Denver Nuggets contra o Los Angeles Lakers. Em participação no podcast Glory Daze, o ala provocou o antigo rival da Conferência Oeste. Afinal, as duas últimas eliminações de LeBron James e companhia foram para o time do Colorado.

Continua após a publicidade

“Eu adorava as séries contra o Los Angeles Lakers. Eles sempre acharam que podiam nos vencer, mas nunca conseguiram. Eu sempre tive boas séries contra eles. Sempre derrotei o Lakers. Acho que eles não tinham um cara, um adversário, que conseguisse me marcar”, provocou Michael Porter Jr.

O ex-jogador do Denver Nuggets enfrentou o Lakers em três séries de playoffs desde que ele chegou ao time em 2019. Na primeira vez, LeBron James e companhia venceram e terminaram com o título. Nas outras duas, em 2023 e 2024, Denver levou a melhor.

Continua após a publicidade

Porter Jr, aliás, foi importante nas duas vitórias do Nuggets contra o Lakers. Sobretudo, no ano em que a franquia foi campeã. No entanto, ele não perdeu de vista o adversário enquanto levava a melhor sobre Los Angeles. Apesar da provocação, ele revelou respeito que tem por LeBron James e como foi bom enfrentá-lo.

Leia mais!

“Aquelas séries de playoffs contra o LeBron foram incríveis. Ele é sinônimo da grandeza no esporte. Depois de perdemos a primeira série, vencemos por 4 a 1 ou 4 a 2, as seguintes. Foi uma sensação boa. Afinal, quando você tem tanto respeito por alguém como eu tenho por James, poder vencê-lo é foi incrível. Não vou mentir”, completou o agora jogador do Nets.

Continua após a publicidade

Apesar de exaltar sua participação nas séries contra o Lakers, Porter Jr também admitiu que seu fim de passagem pelo Nuggets não foi bom. Em seu canal no YouTube, ele admitiu que a troca para o Brooklyn Nets foi bom para sua carreira. De acordo com o atleta, ele atingiu “um teto” em Denver, mas não na NBA.

“Eu estou bem empolgado para o próximo capítulo da minha carreira em Brooklyn, pois sinto que bati em um teto em Denver. Já tinha chegado ao limite na função que tinha. Sou agradecido demais pela forma como jogamos lá porque vencemos um título. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não tinha mais como crescer ali. Então, estou animado pelo que posso fazer”, avaliou.

Continua após a publicidade

Por fim, Porter foi envolvido na troca entre Nuggets e Nets por Cam Johnson. Ele tem um contrato de U$38,3 milhões para 2025/26, US$40,8 milhões em 2026/27, sendo agente livre irrestrito no último ano. Cam Johnson, por sua vez, vai receber US$21,1 milhões, US$23,3 milhões e também agente livre irrestrito em 2027.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA