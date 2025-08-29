Pivô do Nuggets, Jonas Valanciunas faz história no EuroBasket

Antes de reforçar o Denver Nuggets, o pivô Jonas Valanciunas está fazendo história no EuroBasket. O pivô liderou a Lituânia à segunda vitória no torneio ao marcar 19 pontos diante de Montenegro. Desse modo, o time lituano venceu de forma confortável, por 94 a 67, para assumir a liderança do Grupo B.

No duelo, Jonas Valanciunas conseguiu uma marca histórica. Isso porque chegou a 500 pontos em EuroBasket na carreira. Essa, aliás, é a sexta apariação dele no torneio europeu, sendo a primeira aparição em 2011. Somando todos os anos, ele conta com média de 12.4 pontos na competição.

Valanciunas chegou aos 500 pontos em EuroBasket ao acertar uma cesta de três ainda no primeiro quarto. No período, ele liderou a equipe a uma vantagem de 11 pontos, que foi ampliada para 19 no intervalo. No jogo todo, o pivô da NBA teve 19 pontos, cinco rebotes, além de oito de nove nos arremessos gerais.

Além da marca de Valanciunas, a Lituânia quebrou um recorde coletivo no EuroBasket. Na vitória, o time do pivô do Denver Nuggets registrou 35 assistências, sendo a maior marca em um só jogo do torneio. Desse modo, superando os 33 passes decisivos da Iugoslávia, que resistiam há 24 anos.

Após a partida, Jonas Valanciunas ficou surpreso com o recorde. Vale lembrar que a Lituânia havia feito a maior marca de rebotes na história no primeiro jogo do torneio, com 57.

“De novo?”, reagiu Jonas Valanciunas. “É ótimo, porque jogamos juntos e jogamos para vencer. Não temos egos, ninguém tenta jogar só para si. Jogamos para ganhar e não dá para pedir mais que isso. Então, precisamos continuar assim e seguir em frente”.

Com duas vitórias, a Lituânia de Valanciunas divide a liderança do Grupo B do EuroBasket com a Alemanha. No sábado (30), os times se enfrentam para decidir o topo na tabela.

Reforço do Nuggets

Após o EuroBasket, Jonas Valanciunas vai reforçar o Denver Nuggets na NBA. O pivô chegou ao time do Colorado em troca com o Sacramento Kings no início da offseason. No entanto, ele tentou ser liberado do acordo, uma vez que teria recebido uma proposta para jogar pelo Panathinaikos, da Grécia.

O Nuggets, porém, não quis abrir mão de Valanciunas. Assim, no mês passado, ele garantiu que iria cumprir o contrato com a equipe do Colorado.

“Quero esclarecer minha situação para o próximo ano, agora que Denver decidiu me manter. Mas a ideia de jogar na Grécia, mais perto de casa chamou minha atenção. No entanto, isso terá que esperar. Afinal, quero honrar meu contrato com o Nuggets. Darei o máximo para competir por um título da NBA”, disse o pivô.

