Novato do Bulls, Matas Buzelis volta atrás sobre seleção da Lituânia

Após seu primeiro ano com o Chicago Bulls, Matas Buzelis não sabe se vai defender a seleção da Lituânia. O novato da NBA foi convocado para disputar o EuroBasket 2025. Porém, em entrevista ao portal Delfi, ele colocou dúvidas sobre a sua estreia pelo país no torneio europeu.

“Eu com certeza vou jogar pela seleção da Lituânia, mas não sei quando”, disse Buzelis. “Não tenho certeza se irei disputar o torneio europeu. Estamos com problemas com os técnicos. Preciso conversar primeiro com Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis e ver o que eles vão fazer”.

A explicação de Buzelis se refere à polêmica com um assistente técnico da Lituânia. Tomas Pacesas foi polêmico ao falar sobre jogadores da NBA que são opção na seleção comandada por Rimas Kurtinaitis. Ele teria os acusado se apresentar ao país “com barrigas grandes” após meses de descanso.

“Eles chegam aqui com essas barrigas grandes, depois de três meses. Depois da caçada com cigarro. Agora, precisam se regenerar da caçada, entende”, polemizou o assistente da Lituânia.

Pacesas não citou nomes na entrevista. No entanto, os rumores apontaram que foi uma crítica direta a Valanciunas. O pivô, afinal, é conhecido por passar suas férias caçando e pescando. Como grande amigo do veterano, assim, o jovem Matas Buzelis não gostou das declarações e pode mudar seus planos de disputar o EuroBasket.

Assim como Buzelis, Sabonis também deve ficar fora do torneio pela Lituânia. Valanciunas, por fim, deve defender o país, apesar das polêmicas com o técnico.

A Lituânia está no Grupo B da fase 1, junto com Reino Unido, Montenegro, Alemanha, Finlândia e Suécia. As seleções se enfrentam entre 27 de agosto e 3 de setembro, em Tampere. Os quatro melhores, desse modo, avançam para a fase eliminatória, que acontece em Riga a partir de 6 de setembro.

Enquanto Matas Buzelis não decide se disputará o torneio pela Lituânia, ele segue focado no Chicago Bulls. A equipe, afinal, busca uma vaga nos playoffs através do play-in da NBA. O primeiro duelo aconteceu nesta quarta-feira (16), contra o Miami Heat.

Durante o ano inicial pelo Bulls, Buzelis teve médias de 8.6 pontos, 3.5 rebotes, uma assistência, 0.8 toco e 0.4 roubo. Ao todo, ele jogou 80 partidas, sendo que foi titular em 31 deles.

