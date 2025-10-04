NBA: Lonzo Ball empolga Cavaliers em treinos

Após quatro anos e muitas lesões, Lonzo Ball deixou o Chicago Bulls rumo ao Cleveland Cavaliers nesta offseason da NBA. Ele foi trocado por Isaac Okoro no fim de junho e, saudável, está fazendo parte dos treinos de pré-temporada do seu novo time. Além disso, de acordo com Chris Fedor, do site Cleveland.com, sua performance está agradando e empolgando à comissão técnica.

“Pelo que ouvi, Lonzo Ball está chamando a atenção no Cleveland Cavaliers. Ele continua mostrando como pode ser uma escolha eficaz para este time. Obvio que há dúvidas sobre quanto tempo ele jogará na fase regular da NBA ou se fará jogos consecutivos. Será que ele vai conseguir passar por uma temporada totalmente saudável? Mas, agora, está mostrando indícios de por que, em primeiro lugar, é um jogador melhor e mais impactante do que Isaac Okoro”, disse o jornalista.

Vale lembrar que Lonzo Ball voltou às quadras na última campanha da NBA, após dois anos parado por conta de uma grave lesão no joelho. Ele estava naquele Bulls de 2021/22 que chegou a liderar o Leste ao lado de DeMar DeRozan e Zach LaVine. No entanto, após sua contusão, o time de Chicago despencou para o sexto lugar e caiu logo na primeira rodada. Desde então, a equipe jamais se classificou aos playoffs.

Segunda escolha do Draft de 2017, o atleta recebeu uma extensão de contrato em fevereiro deste ano, no valor de US$20 milhões até 2026/27, sendo a última temporada de opção do time.

Enquanto isso, Fedor não foi o único a repercutir os treinos de pré-temporada da NBA de Lonzo Ball no Cavaliers. Os companheiros de equipe Evan Mobley e De’Andre Hunter também elogiaram o armador de 27 anos.

“Todo o seu conjunto de habilidades combinado com seu tamanho como armador vai trazer um aspecto diferente ao nosso jogo. Ele tem ótimo passe e destreza defensiva. Ele é um vencedor e está sempre no lugar certo na hora certa. Além disso, não tem medo de arremessar”, disse Mobley.

“Pelo que vi do Lonzo, ele é um ótimo passador. Ele é um ótimo companheiro de equipe e é um cara que você pensa: ‘ele é alguém com quem eu gostaria de jogar’. Ele é um ótimo defensor, é ativo e também sabe arremessar bem. Então, estou animado para jogar ao seu lado, com certeza”, avaliou o ala do Cavaliers.

Em seu último ano com o Chicago Bulls, Lonzo Ball fez 35 jogos em 2024/25, sendo 14 deles como titular. Como resultado, teve médias de 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências em cerca de 22 minutos por noite. Ele ainda acertou 34.4% dos arremessos de três no período. Jogando mais sem a bola (Josh Giddey era o principal armador), o jogador recebeu muitos elogios por suas performances ao longo da temporada da NBA.

